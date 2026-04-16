A aposta decisiva dos EUA que pode decidir toda a guerra no Irão

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ANÁLISE || Risco de serem cometidos os mesmos erros do passado é real

A mudança de estratégia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da guerra cinética para a guerra económica, com o bloqueio dos navios e portos iranianos, é uma tentativa de pôr fim ao conflito sem uma nova ofensiva EUA-Israel.

A lógica da operação é que, se o Irão não puder exportar o seu petróleo e importar produtos essenciais, sofrerá consequências financeiras e humanitárias tão devastadoras que não terá outra escolha senão aceitar os termos dos EUA para pôr fim à guerra.

Esta pode ser uma aposta segura. Uma economia já devastada por sanções poderia rapidamente sofrer de escassez crítica de alimentos, hiperinflação e uma crise bancária. Seria uma solução conveniente se Trump igualasse a tentativa do Irão de estrangular a economia global, fechando parcialmente o Estreito de Ormuz, com a sua própria manobra marítima decisiva.

Mas as crescentes esperanças dos responsáveis ​​norte-americanos, dos editoriais conservadores e dos analistas de que o bloqueio possa levar o Irão à ruína assentam numa premissa que tem levado repetidamente os EUA a cometer erros no Médio Oriente.

A estratégia pressupõe que o Irão responderá à pressão de uma forma que Washington considere lógica. A história recente, no entanto, sugere que os adversários dos EUA - como o Iraque, o Afeganistão, a Rússia e a Líbia - muitas vezes não agem de acordo com os cálculos ocidentais sobre os seus próprios interesses nacionais.

A esperança é que os líderes iranianos ofereçam concessões para aliviar as eventuais repercussões extremas do bloqueio. O plano sugere também uma esperança tácita de que a deterioração das condições económicas possa desencadear novas dissidências políticas internas e testar o controlo do regime. E, a longo prazo, vai ao encontro da óbvia necessidade dos líderes iranianos de gerar crescimento económico para se reconstruírem após a implacável campanha de bombardeamentos EUA-Israel.

Mas a ideia de que os líderes iranianos vão ver a situação desta forma pode ser um exagero.

As autoridades revolucionárias já demonstraram indiferença pelo sofrimento do seu povo com sucessivas repressões políticas que mataram milhares, segundo grupos de defesa dos direitos humanos e estimativas externas. A sobrevivência do regime, apesar da morte de muitos líderes importantes durante a guerra, já demonstrou a sua elevada tolerância à dor.

É possível que os EUA estejam novamente a subestimar a sua resistência naquilo que os líderes iranianos percebem como uma batalha existencial. Reportagens da CNN e de outros órgãos de comunicação sugerem que Trump acreditava que a ofensiva EUA-Israel iria terminar a guerra rapidamente - muito antes de o Irão conseguir tomar medidas como o encerramento do Estreito.

O resultado do bloqueio americano pode, portanto, depender do momento certo.

A pressão sobre o Irão aumentará e alterará o seu comportamento antes que o bloqueio americano agrave os danos económicos globais já causados ​​pelo encerramento do estreito pelo Irão, que eliminou uma parcela significativa do fornecimento global de petróleo e gás natural?

Caso contrário, a nova abordagem de Trump poderá transformar-se em mais uma armadilha política e agravar as consequências de uma guerra que já ameaça as esperanças republicanas nas eleições intercalares.

Como o bloqueio pode prejudicar rapidamente a economia do Irão

Tal como grande parte da liderança de Trump em tempo de guerra, o bloqueio pareceu improvisado e mal explicado ao povo americano. Mas é uma aposta militar realista. A Marinha dos EUA possui recursos suficientes na região. E tem uma longa experiência na aplicação de bloqueios americanos e internacionais, incluindo na ex-Jugoslávia, no Haiti e, mais recentemente, contra petroleiros sancionados na Venezuela, antes da deposição do presidente Nicolás Maduro.

Uma análise da Fundação para a Defesa das Democracias (FDD), amplamente citada em Washington nos últimos dias, defende que o bloqueio - mantido por navios norte-americanos fora do Estreito de Ormuz, apoiados por aeronaves e tropas - pode ser eficaz.

Miad Maleki, investigador sénior da FDD, defende que o bloqueio poderá prejudicar rapidamente a economia iraniana, perturbar a maior parte do seu comércio, paralisar as suas exportações de petróleo e desencadear inflação e pressão cambial numa questão de dias. O Irão é especialmente vulnerável a um plano deste tipo porque mais de 90% do seu comércio anual, avaliado em 109,7 mil milhões de dólares, passa pelo estreito, segundo a análise. Além disso, os iranianos poderão ser obrigados a interromper a produção de petróleo em poucas semanas, uma vez que não terão onde armazenar o produto se este não puder ser enviado para o mar.

Portanto, existe a possibilidade de o plano começar a restringir as opções do Irão de uma forma que o ataque militar aéreo não conseguiu.

“Foram efetivamente atingidos em cheio, militarmente falando, mas não conseguimos realmente sufocar a sua economia. E é por isso que acredito que ainda têm algumas cartas na manga”, disse o almirante reformado James Stavridis, antigo comandante supremo aliado da NATO, à jornalista Kasie Hunt, da CNN, esta quarta-feira.

O bloqueio coloca ao Irão um novo dilema estratégico. As suas opções de escalada são arriscadas, pois poderão desencadear um retomar dos combates e uma rutura do cessar-fogo com os EUA e Israel. As forças da Guarda Revolucionária Islâmica poderiam responder ao bloqueio dos seus portos renovando os ataques contra os aliados dos EUA no Golfo.

Outra opção seria os rebeldes houthis, apoiados pelo Irão, no Iémen, bloquearem uma rota alternativa de tráfico de petróleo através do Mar Vermelho. Tal medida seria um golpe devastador para a economia mundial e certamente aumentaria a pressão política sobre Trump, uma vez que a guerra ameaçaria descontrolar-se.

O bloqueio também representa riscos para os EUA. Um dos objetivos implícitos da operação é pressionar as nações estrangeiras que compram petróleo iraniano, como a China e a Índia, para tentarem forçar Teerão a regressar à mesa das negociações. Mas se as forças norte-americanas intercetassem um navio chinês vindo do Irão, correriam também o risco de desencadear um incidente diplomático semanas antes do encontro marcado entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping em Pequim, algo que o presidente aguarda com grande expectativa.

EUA otimistas de que um acordo possa ser alcançado em breve

Mas a Casa Branca está otimista de que o bloqueio possa levar a uma nova ronda de negociações com o Irão, depois do fracasso da primeira sessão na semana passada no Paquistão.

"Nada é oficial até que nos ouçam aqui na Casa Branca", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt aos jornalistas esta quarta-feira. "Mas estamos confiantes quanto às perspetivas de um acordo".

Muitos americanos esperam pela paz. Mas também é verdade que o governo tem retratado o Irão, há semanas, como desesperado por um acordo, contrariando todas as provas disponíveis. Até agora, a mitologia da arte da negociação do presidente, que pressupõe que toda a crise é uma oportunidade para negociar, tem-se mostrado superficial face aos problemas geopolíticos mais complexos do mundo.

Nas negociações com a Ucrânia, a Coreia do Norte e o Irão, o governo utilizou frequentemente a cenoura do enriquecimento económico como isco e não demonstrou compreender as motivações culturais, históricas e nacionalistas dos seus adversários.

Ficou claro no Paquistão, no passado fim de semana, que as posições dos EUA e do Irão são irreconciliáveis. Washington quer impedir que o Irão desenvolva uma bomba nuclear; restringir a sua capacidade de mísseis; e acabar com o apoio a grupos aliados como o Hezbollah e o Hamas. O Irão exige indemnizações pela guerra e lutará para manter o seu arsenal de mísseis e, pelo menos, o direito teórico de enriquecer urânio.

Mas possíveis contornos de um acordo são visíveis na névoa da guerra. Um responsável norte-americano disse à CNN que Washington ofereceu um acordo que suspenderia o enriquecimento de urânio durante 20 anos. O Irão queria cinco. Talvez haja um meio-termo.

O sucesso de um processo de paz exige que cada lado trabalhe para criar uma área de oportunidade comum, onde os interesses e objectivos possam ser atendidos e apresentados a diferentes públicos em cada país como uma vitória. Isto irá provavelmente demorar muitos meses, incluindo intensas discussões sobre questões complexas como a física nuclear e a ciência do enriquecimento de urânio. Exigirá que o governo demonstre profundidade, subtileza e paciência, qualidades que a sua diplomacia tem demonstrado até agora.

Portanto, a maior questão sobre o novo bloqueio de Trump ao Irão pode não ser o que acontecerá se ele falhar, mas sim o que virá depois, se funcionar.