Trump anuncia avanço em Gaza, mas a incerteza persiste

Há 1h e 37min

O desarmamento do Hamas é um passo crucial na implementação do plano de paz em várias fases de Trump para pôr fim à guerra em Gaza e avançar para a criação de um governo tecnocrático para a Faixa de Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quinta-feira o que descreveu como um acordo histórico para garantir o desarmamento do Hamas e de todos os outros grupos armados em Gaza – meses depois de ter anunciado pela primeira vez um acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA entre o Hamas e Israel.

"Hoje, o Conselho da Paz chegou a um acordo HISTÓRICO para o DESARMAMENTO COMPLETO do Hamas e de todos os outros grupos armados em Gaza", escreveu Trump numa publicação no Truth Social. "Este é um passo monumental rumo à PAZ e à SEGURANÇA duradouras."

Até à noite de quinta-feira, o Hamas ainda não tinha confirmado o acordo. A CNN contactou a organização para obter comentários.

O Movimento da Jihad Islâmica Palestiniana, outro grupo militante em Gaza, afirmou na madrugada de sexta-feira que as notícias sobre o acordo eram "imprecisas". O grupo fazia parte do cessar-fogo juntamente com o Hamas.

Um responsável do Conselho da Paz afirmou que o Hamas e outras facções armadas acabariam por entregar as suas armas ao comité, sendo as armas da polícia transferidas em primeiro lugar e as armas pessoais em último lugar.

Embora o Hamas não tenha respondido formalmente ao anúncio de Trump, o alto responsável Ghazi Hamad caracterizou o acordo como uma "concessão para o povo palestiniano" numa entrevista à Al Jazeera, mas afirmou que o grupo não entregará as suas armas até que Israel cumpra as suas obrigações ao abrigo do acordo, o que inclui a retirada das tropas do enclave.

"Se Israel não cumprir, nós também não o faremos", afirmou.

Hamad salientou ainda que as armas serão entregues ao Comité Nacional para a Administração de Gaza, um órgão proposto pelo Conselho da Paz para administrar Gaza depois de o Hamas abdicar do controlo, e que Israel "não fará parte" deste processo.

O desarmamento do Hamas é um passo crucial na implementação do plano de paz em várias fases de Trump para pôr fim à guerra em Gaza e avançar para a criação de um governo tecnocrático para a Faixa de Gaza. Os mediadores têm vindo a tentar negociar com o Hamas há meses sobre a implementação do plano, mas existe ceticismo na região quanto à capacidade do Hamas de cumprir a sua parte do acordo.

"Se isto for implementado, se as armas recolhidas forem entregues, a autoridade de transição assume o controlo. O Hamas afasta-se do governo, da governação; todas estas medidas, quando concretizadas, reacendem efetivamente a perspetiva de um horizonte político para o povo palestiniano», afirmou o responsável.

No início deste mês, o Hamas anunciou que iria dissolver o seu governo em Gaza, uma medida que, segundo os especialistas, exerceu pressão sobre Israel, à medida que os progressos do plano de cessar-fogo mediado pelos EUA estagnavam. A sua declaração sobre a medida não fez qualquer menção ao desarmamento.

Para este acordo de desarmamento, Washington coordenou com Israel «cada passo do processo», afirmou um responsável norte-americano, reconhecendo posteriormente que Israel continua cético quanto à possibilidade de o Hamas se desarmar, ao mesmo tempo que argumenta que «este não é, na verdade, um acordo baseado na confiança».

A CNN contactou o Gabinete do Primeiro-Ministro israelita para obter comentários.

"Uma negociação conduzida sem o nosso conhecimento"

Um responsável israelita afirmou à CNN na quinta-feira que a questão de Gaza não foi abordada durante a reunião do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu com Trump na Casa Branca, esta semana.

O responsável referiu que, antes do anúncio de Trump na sexta-feira, Israel exigia o desarmamento total do Hamas, incluindo a retirada de armas de Gaza e a desmilitarização total da Faixa, como condição prévia para qualquer processo. Um documento de 15 pontos, que se diz estar atualmente em discussão, não oferece uma resposta adequada a estas exigências, afirmou a fonte.

Não houve qualquer comentário oficial do governo israelita sobre o acordo, mas na sexta-feira, a ministra israelita Orit Strouk, membro do Partido Sionista Religioso do ministro de extrema-direita Bezalel Smotrich, rejeitou veementemente o acordo anunciado por Trump.

"Trata-se de uma negociação conduzida sem o nosso conhecimento, em total contradição com a nossa posição, e está a ser assinada com uma cerimónia estranha, esperando que seja vinculativa também para nós. Bem, de forma alguma", escreveu Strouk, que também é ministra dos Colonatos.

O Conselho da Paz, no entanto, apresentou o acordo como um avanço histórico que oferece segurança aos israelitas e um futuro melhor para os palestinianos em Gaza.

"Pela primeira vez, o Hamas comprometeu-se oficialmente com um plano exequível para a entrega de todas as suas armas, ao qual se seguirá a retirada israelita de Gaza. Este plano promete trazer benefícios significativos para a população de Gaza, que há demasiado tempo espera por um futuro melhor, e segurança para o povo de Israel", afirmou o Conselho da Paz numa publicação no X após o anúncio de Trump.

Trump afirmou que o acordo abriria caminho para que Gaza fosse governada por "um novo governo palestiniano" a trabalhar em conjunto com o seu Conselho da Paz, garantindo simultaneamente que "Israel terá a segurança que merece, deixando de ser utilizada Gaza como base para ataques terroristas".

O presidente dos EUA afirmou que o acordo seria implementado por fases. À medida que os grupos armados forem desarmados, escreveu, as forças israelitas retirar-se-ão e uma Força Internacional de Estabilização, a trabalhar em conjunto com uma nova força policial palestiniana, assumirá a responsabilidade pela segurança em Gaza.

Na quinta-feira, responsáveis dos EUA e do Conselho da Paz descreveram o acordo como o resultado de meses de «negociações muito delicadas» que produziram um «avanço», em que existe um entendimento sobre «o que precisa de ser feito», embora tenham alertado que se trata de «um acordo sujeito a condições».

Trump, na sua publicação, agradeceu aos mediadores do Egito, do Qatar e da Turquia, bem como à sua administração, por terem ajudado a negociar o acordo.

"A ameaça que surgiu de Gaza a 7 de outubro NÃO será autorizada a ressurgir!", escreveu Trump, acrescentando: "Ao abrigo deste acordo, Gaza ficará finalmente nas mãos de um novo governo palestiniano que sirva o seu POVO."

"PARABÉNS A TODOS POR ESTE DESENVOLVIMENTO INCRÍVEL, QUE TODOS DIZIAM QUE NUNCA PODERIA SER ALCANÇADO!", concluiu Trump.

As autoridades afirmaram que a implementação levará tempo, prevendo-se que as condições detalhadas sejam publicadas no prazo de duas semanas, acrescentando que a transição entre fases só ocorrerá após a "conclusão verificada da fase anterior", aprovada por uma comissão de verificação da implementação.