Depois de insultar a Europa, Trump deixou toda a gente mais descansada. Os cinco pontos-chave do discurso em Davos

Há 1h e 13min

"Não usarei a força". Esta expressão, relativa aos desejos da administração Trump sobre a Gronelândia, foi o que bastou para sossegar algumas pessoas mais nervosas

O discurso sinuoso e antagónico do presidente dos Estados Unidos perante magnatas do mundo dos negócios e funcionários governamentais nos Alpes suíços, esta quarta-feira, não foi um alívio para as preocupações de que a Aliança Ocidental esteja no seu ponto de rutura.

Donald Trump queixou-se incessantemente de que os Estados Unidos estavam a ser aproveitados pela Europa e questionou, incrédulo, por que razão a sua tentativa de assumir o controlo da Gronelândia estava a ser recebida com resistência.

Castigou os líderes europeus por tornarem o seu continente irreconhecível através daquilo que considerou ser uma migração descontrolada e políticas económicas radicais.

E especulou em voz alta sobre a vontade da NATO de vir em defesa dos Estados Unidos, sem mencionar que a única vez que a aliança invocou o seu tratado de defesa coletiva foi a pedido dos americanos após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Ainda assim, para os responsáveis europeus que estavam a ouvir atentamente o roteiro da rutura, houve um vislumbre de conciliação quando Trump disse que não usaria a força para tomar a Gronelândia. E isso, num momento de crise para os laços transatlânticos, já foi alguma coisa.

Horas depois do seu discurso, houve potenciais melhores notícias para a Europa. Trump anunciou que tinha chegado a um “quadro de um futuro acordo” sobre a Gronelândia, após uma reunião com o secretário-geral da NATO, e que as tarifas que tinha ameaçado impor no próximo mês estavam canceladas.

“Esta solução, se consumada, será excelente para os Estados Unidos da América e para todas as nações da NATO”, escreveu Trump no Truth Social, sem fornecer quaisquer pormenores sobre o acordo.

Questionado por Kaitlan Collins, da CNN, à saída da cimeira, sobre se o acordo satisfazia o seu desejo de governar a Gronelândia, Trump parou por um momento para pensar antes de dizer: “É um acordo a longo prazo”.

Ainda assim, o seu discurso em Davos - repleto de queixas e insultos aos seus homólogos europeus - deixou uma marca. Aqui estão cinco conclusões dos seus comentários.

Não tomar a Gronelândia pela força

Para os líderes europeus que estavam a ouvir ansiosamente os comentários do presidente norte-americano sobre a Gronelândia, havia quatro palavras que importavam num discurso de retórica feroz: “Não usarei a força”.

Foi a declaração mais clara de Trump de que não tentaria apoderar-se da Gronelândia recorrendo ao poder militar. Até esta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos tinha-se recusado a excluí-la, e a Casa Branca tinha dito que as opções militares continuavam em jogo.

O facto de a questão ter sido retirada da mesa será um alívio para os responsáveis que se preparavam para confrontos diplomáticos tensos com Trump para tentar evitar uma potencial guerra. Os mercados também reagiram positivamente, subindo após um dia de perdas na terça-feira.

Isso não significa que tudo será fácil no futuro. Trump continuou a insistir que não aceitaria nada menos do que a posse total da Gronelândia - um território semi-autónomo da Dinamarca.

“Esta enorme ilha insegura é, na verdade, parte da América do Norte”, sublinhou Trump. “É o nosso território.”

E prometeu lembrar-se daqueles que se lhe opuseram.

“Podem dizer 'não' e nós lembrar-nos-emos”, avisou.

Um argumento histórico

Ao reiterar a sua exigência de controlo da Gronelândia - que chamou erradamente de Islândia quatro vezes - Trump argumentou em Davos que “nenhuma nação ou grupo de nações está em posição de poder proteger a Gronelândia, a não ser os Estados Unidos”.

“Todos os aliados da NATO têm a obrigação de poder defender o seu próprio território”, disse. “Somos uma grande potência, muito maior do que as pessoas imaginam.”

Trump continuou a criticar a Dinamarca como “ingrata” por se recusar a renunciar ao controlo da Gronelândia, alegando que a nação devia aos EUA por a ter defendido durante a Segunda Guerra Mundial.

"A Dinamarca caiu nas mãos da Alemanha após apenas seis horas de combate e foi totalmente incapaz de se defender a si própria ou à Gronelândia. Por isso, os Estados Unidos foram obrigados a fazê-lo e nós fizemo-lo", afirmou, lamentando a decisão tomada na altura pelos EUA de permitir que a Dinamarca mantivesse a Gronelândia como território.

"Como fomos estúpidos ao ponto de fazer isso? Mas fizemo-lo, mas devolvemo-lo. Mas quão ingratos são eles agora?"

Um amplo debate sobre as queixas

Trump também visou uma série de outros alvos, tanto antigos como novos, chegando mesmo a menosprezar o país anfitrião, a Suíça, dizendo que “só é bom por nossa causa”. O presidente norte-americano recordou uma troca de impressões com um dirigente suíço sobre os direitos aduaneiros, vangloriando-se de ter decidido aumentar a sua taxa sobre o país depois de ter ficado “irritado”.

“Temos muitos lugares como este, onde estão a fazer fortuna por causa dos Estados Unidos”, disse Trump à multidão maioritariamente europeia, que ficou sentada num silêncio de choque. “Sem os Estados Unidos, eles não estariam a fazer nada”.

A Suíça está longe de ser a única nação estrangeira a ser alvo de ataques de Trump. O presidente dos Estados Unidos gozou com os “belos óculos de sol” de Emmanuel Macron, depois de o presidente francês ter utilizado aviadores dentro de portas devido a um problema ocular menor, perguntando à multidão: “Que raio aconteceu?”

Quanto ao primeiro-ministro canadiano Mark Carney, Trump optou por emitir uma ameaça sinistra.

"O Canadá recebe muitas coisas grátis de nós, já agora. Deveriam estar gratos, mas não estão", continuou Trump, discordando dos comentários anteriores de Carney na conferência. "O Canadá vive graças aos Estados Unidos. Lembra-te disso, Mark, da próxima vez que fizeres as tuas declarações."

Trump usou o seu discurso para renovar um par de rancores domésticos de longa data também, atacando o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e a deputado Democrata Ilhan Omar.

“Ela vem de um país que não é um país e está a dizer-nos como governar a América”, disse Trump sobre Omar, no meio de uma longa diatribe contra a nação da Somália, acrescentando que ela “não se vai safar por muito mais tempo”. E invocou a alegada fraude no estado que a congressista representa, o Minnesota, para apresentar um argumento xenófobo pouco velado a favor dos valores ocidentais que, segundo ele, precisam de ser protegidos e reforçados.

“A situação no Minnesota recorda-nos que o Ocidente não pode importar em massa culturas estrangeiras, que nunca conseguiram construir uma sociedade de sucesso”, disse Trump, afirmando que a prosperidade ocidental resulta da “nossa cultura muito especial”.

“Esta é a herança preciosa que a América e a Europa têm em comum”, acrescentou Trump. “Temos de defender essa cultura e redescobrir o espírito que elevou o Ocidente das profundezas da Idade das Trevas ao auge da realização humana”.

Um Trump moderado e uma multidão atónita

Durante algum tempo, durante o discurso de Trump, a multidão, que estava de pé, aceitou de bom grado os golpes pessoais e os apartes fora do tema do presidente norte-americano, que parecia mais calmo depois de um longo voo para a Suíça, arrancou gargalhadas ao ver “tantos amigos, alguns inimigos” na plateia e ao afirmar que, após o seu primeiro ano de mandato, "as pessoas estão a ir muito bem. Estão muito contentes comigo".

No entanto, os participantes que entraram em massa na sala para ver Trump - esmagando-se uns contra os outros para entrar pela porta e quase sobrecarregando o pessoal de segurança - ficaram mais inquietos e desconfortáveis à medida que o discurso avançava, sentando-se em grande parte em silêncio e oferecendo apenas aplausos tépidos no final da maratona de comentários.

O argumento prolongado de Trump a favor da posse da Gronelândia alarmou particularmente alguns dos presentes, que abanaram a cabeça e riram-se com descrença quando ele descreveu o território como uma aquisição necessária e criticou a Dinamarca como “ingrata”.

Outra digressão - e uma longa tirada contra as turbinas eólicas - provocou risos nervosos na sala, quando elogiou incorretamente a China por não ter parques eólicos e chamou às nações que dependem da energia eólica “pessoas estúpidas”.

Quando o discurso de Trump atingiu a marca de uma hora e entrou numa secção sobre o destacamento da Guarda Nacional para Washington, DC, e outras cidades dos EUA, parte da audiência internacional perdeu claramente o interesse - com alguns a levantarem-se para sair mais cedo.

O próprio Trump parecia sentir urgência em terminar o discurso no final, finalizando-o com uma nota casual: “Vemo-nos por aí”.

Uma Europa que não reconhece

Se o discurso de Trump, que durou uma hora, teve uma base sólida - e foi muito diversificada - foi a convicção permanente de que a Europa e os seus líderes se desviaram drasticamente do seu rumo.

Embora Trump afirmasse amar as nações do continente - declarando-se “100%” escocês e alemão -, só tinha desdém pela forma como os funcionários tinham gerido a imigração, a segurança e a economia nas últimas décadas.

"Certos lugares da Europa já nem sequer são reconhecíveis, francamente. Não são reconhecíveis. E podemos discutir sobre isso, mas não há argumentos", disse Trump no início do seu discurso.

Recordando as guerras do século passado que exigiram a intervenção americana, Trump parecia ter a intenção de humilhar os europeus para que lhe concedessem o que ele realmente queria deles: a Gronelândia.

“Sem nós, neste momento, estariam todos a falar alemão e um pouco de japonês”, vincou.

E insistiu que o mundo depende dos Estados Unidos e é ingrato em troca.

“Sem nós, a maior parte dos países nem sequer trabalha”, concluiu.