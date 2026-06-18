Um jantar em Versalhes, ar dos Alpes e um acordo a fechar: um G7 cheio em que Trump foi a estrela

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Houve porco preto de Bigorre, espargos do Loire e uma seleção de queijos regionais. Emmanuel Macron montou um plano e conseguiu aplicá-lo, utilizando também a opulência de Luís XIV para ajudar à festa

Pela primeira vez nos seus dois mandatos, Donald Trump compareceu esta semana numa cimeira do G7 sem causar tumultos.

É claro que se queixou quando a temperatura da sala de reuniões estava demasiado elevada. Ao chegar uma hora atrasado a uma das sessões, brincou ao dizer que era o chefe do conjunto de líderes. O anfitrião da cimeira, o presidente francês, Emmanuel Macron, foi apanhado por um microfone aberto a descrever um jantar ao ar livre com Trump na primeira noite como uma "discussão difícil".

No entanto, Trump não saiu mais cedo, como fez no ano passado no Canadá, o que já foi um sucesso para Macron, que tinha engendrado a cimeira à beira do lago para garantir que o presidente norte-americano se mantinha durante todo o programa.

E, em vez de rasgar uma declaração conjunta dos líderes ao partir, como fez após uma cimeira particularmente renhida em 2018, Trump adotou uma linguagem surpreendentemente dura numa declaração conjunta sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, prometendo "apoio inabalável" a Kiev.

"Isto foi algo muito especial", declarou Trump no final da cimeira.

Talvez fosse o ar alpino. Talvez tenha sido a persistente sensação de triunfo por ter intermediado um acordo preliminar com o Irão, que recebeu elogios unânimes dos outros líderes, apesar das dúvidas que ainda pairavam sobre a forma como tudo seria implementado.

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma conferência de imprensa na cimeira do G7, a 17 de junho de 2026, em Evian-les-Bains, França (Julia Demaree Nikhinson/AP)

Ou talvez fosse a expectativa do jantar em Versalhes, incluído na agenda por Macron para garantir que Trump se mantinha em França para a conclusão da cimeira. O símbolo dos excessos reais de Luís XIV (e, eventualmente, do ressentimento revolucionário de classe) “não é folha de ouro”, explicou Trump esta semana, mas "o que verdadeiramente importa".

Ao chegar ao pátio de mármore axadrezado à hora tipicamente francesa do jantar, às 22:00, Trump foi recebido com um beijo em cada face por Brigitte Macron - a quem Trump acusou, há alguns meses, de maltratar o marido.

“Isto é tão bonito”, disse, depois de se maravilhar com a fachada clássica com as suas janelas de sótão douradas. “A Brigitte é uma mulher incrível.”

O jantar foi, para os padrões franceses, uma ocasião simples: porco preto de Bigorre para começar, espargos do Loire, aves de Bourbonnais e uma seleção de queijos regionais.

A sua mesa para três com os Macrons, situada na Galeria Inferior, estava rodeada de estátuas encomendadas pelo próprio Rei Sol.

Trump já participou em cinco reuniões do G7 (ou seis, se contarmos com aquela que organizou virtualmente, sem grande entusiasmo, durante a pandemia de covid-19 em 2020). Ao contrário das suas participações anteriores, Trump é agora um membro sénior deste clube exclusivo. A maioria dos outros dirigentes foi eleita nos últimos anos e, para além de Macron, nenhum outro membro do grupo participou em tantas reuniões.

Os líderes do G7, os parceiros de relações externas do G7 e os CEO globais de empresas tecnológicas participam num almoço de trabalho sobre inovação e IA na Cimeira do G7, a 17 de junho de 2026, em Evian-les-Bains, França (Anna Moneymaker/Getty Images)

Isto conferiu um tom diferente às recentes aparições de Trump no palco mundial. Ao contrário do seu primeiro mandato, quando, segundo os conselheiros, Trump sentia a necessidade de demonstrar poder e confiança aos seus homólogos mais experientes, Trump está mais contido, mesmo enquanto continua a criar atritos com os aliados tradicionais.

Também está mais velho, facto que se tornou praticamente inegável esta semana. Depois de deixar Washington na madrugada de segunda-feira, após o combate de UFC no relvado sul da Casa Branca, em comemoração do seu 80.º aniversário, Trump voou durante a noite e iniciou uma tarde de reuniões no Hôtel Royal, com a voz rouca. Nos dois dias seguintes, reuniu-se durante horas com vários líderes e respondeu a perguntas várias vezes ao dia. Quando finalmente apareceu para uma conferência de imprensa de 70 minutos, dois dias depois, estava visível e audivelmente cansado.

Nos bastidores, Trump defendeu veementemente o acordo com o Irão perante outros líderes, de acordo com responsáveis ​​familiarizados com as conversações. Apresentou os termos como uma grande vitória não só para os Estados Unidos, mas também para os seus colegas líderes.

Algumas reuniões foram periodicamente tensas, incluindo um encontro a sós com Macron no dia da sua chegada, segundo um responsável europeu. Mas os líderes elogiaram o presidente norte-americano pelo acordo com o Irão, que tem o potencial de pôr fim a uma crise energética que dura há meses e afetou muito mais a Europa do que os Estados Unidos.

“Acho que é um ponto de viragem”, disse o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, que passou os últimos meses em conflito à distância com Trump, à jornalista Kaitlan Collins, da CNN. “Isto permite-nos, e foi o que aconteceu na reunião, dar um passo atrás e olhar para a Ucrânia de uma nova perspetiva.”

Carney é um dos vários líderes que chegaram à cimeira à procura de momentos de reconciliação com Trump, depois de terem sido insultados por este este ano. Numa das reuniões, Carney abordou detalhadamente o presidente norte-americano sobre uma cláusula relativa aos veículos elétricos num novo acordo comercial com a China.

“Achei que o senhor ia gostar disto”, afirmou Carney. (Trump, que disse ter gostado, referiu mais tarde não se lembrar da conversa).

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, esperou até que todos os líderes estivessem sentados à mesa de reuniões para se levantar e presentear Trump - que, segundo ele, estava a ser humilhado no Irão um mês antes - com uma camisola de futebol branca com o número 47.

“Estamos na mesma equipa”, escreveu Merz mais tarde, sob uma foto do momento.

A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni - outrora a principal aliada de Trump na Europa, que o presidente norte-americano ridicularizou em abril como “inaceitável” e fraca - realizou esta semana uma reunião “esclarecedora” com o homem que manda na Casa Branca, segundo um responsável europeu.

Mais tarde, pareceu imperturbável quando um colega líder garantiu que era “amiga novamente” de Trump.

“Sempre fomos amigos”, afirmou Meloni alegremente. Depois, revelou que tinha deixado de fumar.