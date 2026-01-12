Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Há 2h e 1min

Esqueça os capacetes azuis e as missões de estabilização. O mundo mudou e o Exército Português está a preparar uma revolução interna para acompanhar a nova realidade geopolítica

O mundo mudou e o exército português quer mudar com ele. Com uma Rússia cada vez mais ousada, a desenvolver ações ofensivas híbridas no interior do território europeu e um aliado americano cada vez menos disposto a defender o continente - com as recentes ameaças à Gronelândia parece até mais disposto a atacá-lo -, os países europeus da NATO estão a preparar-se para uma revolução. São precisas mais unidades, novos equipamentos e reservas de guerra não para missões de paz, mas sim para preparar o continente para algo que seria impensável há poucos anos: um conflito de alta intensidade em solo europeu.

A cimeira da NATO em Haia, em junho, obrigou Portugal a ir mais além e o exército português criou o plano "Força Terrestre 2045", uma restruturação radical que promete a criação de duas brigadas prontas para o combate, fecha o espaço aéreo nacional, aposta nas forças especiais e na Inteligência Artificial.

Brigadas prontas para o combate

A prioridade para o exército português é a criação de um "punho de ferro", a Brigada Média, uma unidade que junta as capacidades das antigas brigadas de Intervenção e Mecanizada. Esta força, que o exército quer ter pronta até 2032, vai ser desenhada para o choque do combate moderno, servindo como espinha dorsal da força nacional. Para isso, estes militares vão ser equipados com os meios mais pesados ao dispor do exército.

Esta unidade vai ser equipada com modernos veículos blindados de infantaria que o exército se prepara para comprar: o Boxer RCT 30, da empresa alemã Artec. Estas viaturas, que vão passar a ser fabricadas em Portugal, vão representar um salto tecnológico para o nosso país, que atualmente opera os Pandur II. A versão RCT30 vem equipada com um canhão de 30mm de alta precisão e munições airburst, capazes de detonar acima de trincheiras inimigas, e sistemas óticos Hunter-Killer, que permitem identificar um novo alvo enquanto se dispara contra o anterior.

Um Boxer RCT30 operado pelo exército alemão (Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images)

Só que para criar uma brigada moderna pronta para o combate, ter veículos blindados capazes de proteger os militares não chega e a guerra na Ucrânia provou-o. A artilharia continua a ser "a rainha" do campo de batalha e o exército vai adquirir 36 peças de artilharia Caesar, da francesa KNDS. Estes sistemas móveis são vitais para um campo de batalha onde é cada vez mais difícil não ser detetado por drones inimigos. Os obuses franceses permitem disparar e fugir em poucos minutos, atirando munições de alta precisão a dezenas de quilómetros de distância.

Enquanto a Brigada Média está a ser criada a pensar no embate, o exército vai criar uma nova Brigada Ligeira focada na velocidade. Com o prazo de criação até 2036, esta unidade herda a genética dos Paraquedistas e Comandos. O seu propósito é a projeção estratégica, chegando primeiro a terrenos difíceis onde os blindados pesados não entram, valendo-se da frota modernizada de viaturas Pandur e de uma elevada mobilidade tática.

Arquipélagos e Forças Especiais

A reestruturação do exército português prevê também uma nova atenção à defesa territorial dos arquipélagos portugueses. Nos Açores e na Madeira, o antigo conceito de uma guarnição estática está prestes a ser abalado, com a criação de uma postura defensiva mais ativa. Os alvos capacitários da NATO para Portugal preveem a criação de batalhões de infantaria ligeira de alta mobilidade, desenhados para negar acesso ao território.

Em simultâneo, para responder a um campo de batalha onde as fronteiras entre a paz e a guerra são cada vez mais difusas, o exército vai consolidar a edificação de duas unidades de Forças de Operações Especiais. O objetivo é ter equipas de elite autónomas, capazes de operar atrás das linhas inimigas ou em cenários de guerra híbrida, cumprindo uma das exigências mais específicas dos novos planos de defesa da NATO.

Fechar os céus

Mas de pouco serve ter blindados modernos e infantaria móvel caso estes estejam vulneráveis a ataques aéreos. E essa é uma das maiores lacunas das defesas portuguesas. A guerra na Ucrânia demonstrou que é praticamente impossível conduzir o combate terrestre sem controlo do espaço aéreo, que agora está constantemente exposto a ataques de drones, helicópteros e mísseis de alta precisão. Por esse motivo, o exército e Governo português vão investir fortemente em várias camadas de proteção antiaérea.

Para proteção imediata das novas brigadas que vão operar no terreno, o exército escolheu os sistemas de defesa antiaérea de curto alcance Rapidranger, da Thales. Estes sistemas são montados no topo de veículos e podem disparar os mísseis Starstreak, capazes de proteger os militares no terreno de ameaças de baixa altitude, como drones ou helicópteros.

Mas o salto estratégico dá-se com a aquisição do sistema de médio alcance IRIS-T. Com um alcance de até 40 quilómetros, este equipamento é o verdadeiro game changer para a defesa nacional. A sua capacidade permite criar "bolhas" de proteção impenetráveis sobre infraestruturas críticas ou, crucialmente, sobre os arquipélagos dos Açores e da Madeira, garantindo que Portugal consegue defender o seu espaço aéreo estratégico contra ameaças sofisticadas.

Reservas de Guerra

Só que nenhuma destas capacidades terá muita utilidade numa guerra de alta intensidade sem a capacidade de manter o ritmo alucinante da utilização de equipamentos. Essa foi uma das mais duras lições da guerra na Ucrânia, onde os ferozes confrontos no início da guerra levaram os países europeus a esgotar em poucos meses quase todas as suas reservas, uma vez que a lógica de armazenamento "just-in-time" só funciona em tempo de paz.

Por isso, o novo planeamento estratégico europeu recupera o conceito de reservas de guerra, que parecia esquecido desde a Guerra Fria. Portugal vai deixar de gerir stocks mínimos para passar a armazenar munições, sobressalentes e consumíveis suficientes para sustentar operações de combate prolongadas. O plano inclui ainda a criação de um comando logístico projetável, capaz de acompanhar as brigadas para o exterior e garantir que, no calor da batalha, aos blindados, aos canhões e aos soldados não falta o essencial para combater e vencer.

Robôs e algoritmos na linha da frente

O plano Força Terrestre 2045 assume que a letalidade futura depende da integração de sistemas não tripulados e Inteligência Artificial diretamente na manobra tática, transformando cada soldado num "sensor" de uma rede de combate digital.

O exemplo mais pragmático desta visão já está em curso e é o projeto de conversão dos antigos blindados M113 em drones. Em vez de serem abatidas, estas viaturas veteranas estão a ser transformadas em plataformas robóticas não tripuladas. O objetivo tático é claro: utilizar estes "drones de carga" para o transporte logístico na frente de combate ou para a extração de feridos sob fogo, poupando vidas humanas em missões de risco suicida.

Operação de um veículo M113 (CNN)

Em simultâneo, o exército criou a Zona Livre Tecnológica Infante D. Henrique, que abrange áreas de testes reais em São Jacinto (ar e mar), Santa Margarida (operações terrestres pesadas) e Beja, funcionando como um laboratório aberto onde militares, universidades e indústria nacional testam novas soluções. A ideia é deixar de ser apenas um cliente de tecnologia estrangeira para passar a desenvolver, em Portugal, os algoritmos e sistemas autónomos que definirão a guerra do futuro.