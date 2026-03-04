Trump tem traçado paralelos entre Irão e Venezuela. Mas não há Delcy Rodríguez em Teerão

Há 30 min

O presidente norte-americano, Donald Trump, tem comparado os ataques ao Irão com a operação em Venezuela, mas a morte de Khamenei e a resposta ampla do regime iraniano tornam qualquer transposição direta impossível. Analistas alertam que sem liderança local alinhada aos EUA, o regime iraniano dificilmente será substituído apenas com ataques aéreos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem reiteradamente destacado as operações norte-americanas na Venezuela como um exemplo “perfeito” de como a mudança de regime pode decorrer, traçando paralelos diretos entre Venezuela e Irão.

“O que fizemos na Venezuela, penso que foi o cenário perfeito, perfeito mesmo,” disse Trump ao The New York Times numa breve entrevista no domingo.

Mas as operações nos EUA em Caracas e Teerão desenrolaram-se de formas vastamente diferentes.

Na Venezuela, os ataques foram limitados e destinados a apoiar a captura do líder autoritário Nicolás Maduro pelas forças especiais dos EUA. A sua captura levou a uma reversão rápida da sua antiga vice-presidente, Delcy Rodríguez, que acolheu quase de imediato as aproximações norte-americanas.

No Irão, os ataques aéreos dos EUA e de Israel foram muito mais abrangentes, matando o Ayatollah Ali Khamenei e centenas de outras pessoas. Estes ataques foram recebidos com retaliação imediata e ampla do Irão em todo o Médio Oriente – uma resposta que Teerão provavelmente vinha a planear há semanas.

Entretanto, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irão descartou qualquer diálogo, enviando uma mensagem clara de que a liderança remanescente no Irão está preparada para lutar, em vez de receber instruções de Washington.

Os analistas dizem que qualquer desdobramento futuro da guerra já em escalada com o Irão é altamente imprevisível. E o regime teocrático e ideologicamente orientado do Irão tem muito pouca semelhança com o governo construído em torno do antigo líder Maduro.

Dois governos muito diferentes no Irão e na Venezuela

A República Islâmica do Irão foi projetada para sobreviver.

Embora Khamenei estivesse no topo, a autoridade do regime é altamente distribuída – dividida entre instituições militares, clérigos religiosos e várias outras instituições políticas, segundo o professor da Johns Hopkins, Vali Nasr.

“Desde o ataque israelita em junho, o líder supremo e o sistema distribuíram ainda mais poder, num sentido em que a decapitação realmente não funciona da mesma forma que noutros países,” explicou Nasr numa entrevista à CNN com Fareed Zakaria no domingo.

“Podemos matar o topo, mas o sistema foi construído para funcionar,” acrescentou Nasr, que é também antigo funcionário do Departamento de Estado dos EUA.

Uma imagem de satélite mostra fumo negro a erguer-se acima do complexo do líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, após ataques dos EUA e de Israel em Teerão, no sábado. Pleiades Neo (c) Airbus DS 2026/Reuters

Israel alegou ter matado 40 comandantes militares seniores iranianos na onda inicial de ataques. Mas os sistemas do Irão e os seus planos de retaliação permaneceram claramente intactos.

“Diria que o Irão hoje funciona com base num Estado profundo, um conjunto de burocratas, estadistas, clérigos e comandantes da Guarda Revolucionária e militares… Eles recebiam orientação dele, mas a gestão diária do país não era feita pelo [líder supremo], era feita por este Estado profundo,” acrescentou Nasr.

E ao contrário da Venezuela, o regime do Irão é uma teocracia transformada em autocracia. Muitos dos seus funcionários, diplomatas e forças de segurança são ideologicamente motivados e têm posições radicais.

Os anteriores ataques à dissidência no Irão não visavam apenas eliminar o sentimento anti-governo, mas também a dissidência religiosa, reformas modernas e direitos das mulheres.

Os analistas argumentam que uma forma para potenciais líderes iranianos ganharem legitimidade interna para preencher o vácuo de poder deixado pela morte de Khamenei é reforçar algumas dessas posições, bem como demonstrar maior força contra os adversários do país.

“É possível que os futuros líderes sejam mais radicais do que Khamenei. Agora, na fase de transição, isso é muito possível, especialmente no que diz respeito ao IRGC,” explicou Aniseh Bassiri Tabrizi, analista sénior para Irão e Iraque na Control Risks.

“Temos visto que têm sido bastante indiscriminados nos ataques e no tipo de ataques, comparados, digamos, com a guerra em junho,” afirmou à CNN.

O líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, fala após votar na segunda volta das eleições presidenciais em Teerão, Irão, a 5 de julho de 2024. Vahid Salemi/AP

Sem sucessor claro para Khamenei

A administração Trump apresentou objetivos de guerra contraditórios, mas o presidente dos EUA continua a falar sobre nova liderança em Teerão.

Mesmo com altos funcionários dos EUA a insistirem que a guerra não se trata de mudança de regime, Trump apelou ao povo iraniano para tomar o controlo do seu país. Depois, no domingo, disse ao The New York Times que tem “três escolhas muito boas” para quem deve governar o Irão agora, mas recusou-se a nomeá-las.

Ao contrário da Venezuela – onde a operação dos EUA foi seguida de visitas rápidas com a presidente interina Rodríguez – não existe vice-liderança automática no Irão disposta a cooperar com a administração dos EUA. Pelo contrário, a morte de Khamenei desencadeou um processo de deliberação interna fora do alcance dos EUA e de Israel.

Também não existe rival local às forças leais do regime, IRGC e Basij, segundo David Petraeus, general reformado do Exército dos EUA e antigo diretor da CIA.

“O desafio aqui é que não há uma figura tipo Ahmed al-Sharaa, como na Síria, que tivesse força militar capaz de derrubar as forças do regime do assassino Bashar al-Assad na Síria” em 2024, explicou Petraeus à CNN.

Quem quer que seja nomeado a seguir no Irão “precisaria da bênção não só da Assembleia de Peritos mas também do estabelecimento de segurança, incluindo o IRGC,” referiu Sanam Vakil, diretora do programa do Médio Oriente no think tank Chatham House.

“Eles vão procurar alguém que apoie os seus interesses,” disse Vakil à CNN em entrevista a Brian Todd.

Uma pessoa observa o fumo a erguer-se após uma explosão, depois de Israel e os EUA lançarem ataques ao Irão, no contexto do conflito EUA-Israel com o Irão, em Teerão, na segunda-feira. Majid Asgaripour/West Asia News Agency/Reuters

Só ataques aéreos não provocam mudança de regime

A história mostra que o uso de ataques aéreos sem tropas no terreno tem poucas hipóteses de conduzir a mudança de regime de forma a favorecer a democracia ou reformas significativas.

“Isso nunca funcionou,” disse Robert Pape, professor de ciência política na Universidade de Chicago, à CNN.

Embora as bombas modernas atinjam quase sempre os alvos, esse “sucesso táctico não significa que obtenha sucesso estratégico,” explicou Pape, que escreve uma coluna sobre como a escalada se desenrola durante a guerra.

Os ataques aéreos não encorajam as pessoas a protestar nas ruas. Introduzem medo na população e facilitam que os líderes façam um argumento nacionalista para manter o poder, argumentou.

Em vez disso, a experiência de ataques aéreos tende a criar uma dinâmica de “a sociedade e o governo contra o atacante militar estrangeiro.”

As tentativas de mudança de regime por via aérea tipicamente conduzem a reconfigurações do mesmo regime ou a governos ainda mais nacionalistas e imprevisíveis, disse Pape.

Bassiri Tabrizi, da Control Risks, prevê: “É provável que vejamos retaliação contínua, escalada contínua, e que o conflito termine apenas como consequência do esgotamento de recursos de um lado ou de outro.”

Alejandra Jaramillo, Christian Edwards, Brian Todd e Dugald McConnell contribuíram para esta reportagem