Pentágono destaca unidade de resposta rápida dos Fuzileiros para o Médio Oriente

Há 2h e 5min

esta movimentação coincide com o momento em que os EUA estão a deslocar mais navios de guerra para aquela região

O Pentágono está a enviar uma Unidade Expedicionária de Fuzileiros (MEU, na sigla em inglês) para o Médio Oriente, avançou a CNN.

Trata-se de uma unidade de resposta rápida tradicionalmente utilizada em missões como evacuações em grande escala e operações anfíbias, possuindo ainda componentes de combate terrestre e aéreo.

À CNN, três responsáveis familiarizados com o assunto confirmaram que a unidade destacada é normalmente composta por cerca de 2.500 fuzileiros e marinheiros. As ações que contam com a participação destas tropas costumam envolver movimentos de navio para terra, incluindo “raids” e assaltos.

A presença de uma MEU oferece aos comandantes um leque mais vasto opções para uma variedade de contingências, afirmou uma das fontes.

Segundo informação atualizada pelo Guardian, estão agora a caminho do Médio Oriente o navio USS Tripoli e o grupo de fuzileiros a ele associados, com base no Japão.

A notícia, inicialmente avançada pelo Wall Street Journal, destaca que esta movimentação coincide com o momento em que os EUA estão a deslocar mais navios de guerra para aquela região, à medida que o Irão intensifica os seus ataques a embarcações no Estreito de Ormuz.

O pedido foi feito pelo Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), que apelou ao envio de um grupo anfíbio juntamente com a unidade de resposta rápida dos fuzileiros e aprovado pelo secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth.

Embora responsáveis da administração Trump já tenham declarado que não existem planos para destacar forças terrestres para o Irão, também se recusaram a descartar essa possibilidade.