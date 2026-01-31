Este homem rastreia movimentos clandestinos de Rússia, Irão e Venezuela nos tempos livres (e tudo a partir do telhado de casa)

Há 1h e 19min

Depois de acabar o trabalho como vendedor de alimentos e bebidas, Remy Osman vai para casa documentar atividades clandestinas e partilhá-las na Internet

Algumas pessoas veem Netflix nos seus tempos livres. Remy Osman segue o rasto de petroleiros ferrugentos que transportam petróleo ilícito através de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo.

Do telhado do seu apartamento em Singapura, o expatriado britânico, que trabalha como vendedor de alimentos e bebidas, documenta a passagem destes navios-fantasma, muitas vezes sancionados pelos EUA e outros países ocidentais, para a sua crescente audiência online.

As frotas sombra, também conhecidas como frotas fantasma ou frotas negras, são navios que utilizam táticas obscuras para transportar petróleo para Estados párias como a Rússia, o Irão e a Venezuela. As receitas do petróleo provenientes destas frotas, constituídas por petroleiros envelhecidos e de propriedade opaca, tornaram-se fontes cruciais de financiamento da guerra da Rússia na Ucrânia.

Nos últimos meses, os EUA têm vindo a reprimir as frotas clandestinas, tendo intercetado cinco navios sancionados no âmbito da campanha de pressão do presidente Donald Trump contra a Venezuela e o seu líder, agora destituído, Nicolás Maduro, que foi capturado pelas forças norte-americanas no início deste mês.

Esta fotografia publicada pelo Comando Europeu dos EUA na quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, mostra o petroleiro originalmente chamado Bella 1, e rebaptizado Marinera. Comando Europeu dos EUA

Nas águas ao largo de Singapura, a indústria clandestina vem a público.

O Estreito de Singapura é uma rota marítima crucial que liga o Oceano Índico e o Mar do Sul da China. Cerca de 100 mil navios passam por estas águas todos os anos, transportando em conjunto cerca de um terço de todas as mercadorias transacionadas a nível mundial.

A localização estratégica do estreito também faz dele um centro para as frotas clandestinas que transitam entre o Irão, a Rússia e a Venezuela e a China, um dos maiores importadores mundiais de petróleo sujeito a sanções.

Osman tem um lugar na primeira fila.

“Singapura é provavelmente o melhor sítio do mundo para ver (os navios-sombra)”, diz Osman, de 32 anos.

Enquanto os navios acima de uma determinada dimensão são obrigados, ao abrigo da legislação internacional, a manter os seus localizadores do sistema de identificação automática (AIS) ligados, os navios-fantasma por vezes ficam às escuras para fugir às autoridades. Mas como o Estreito de Singapura é muito estreito, é praticamente impossível para um navio transitar em segurança sem ligar o seu localizador.

O estreito está também tão próximo de Singapura, uma cidade densa onde vivem cerca de seis milhões de pessoas, que Osman consegue ver os navios que passam e tirar-lhes fotografias ou vídeos com um simples iPhone.

Balões da frota-fantasma

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e as subsequentes sanções ocidentais contra o petróleo russo, a frota fantasma global aumentou. Embora as táticas enganosas dos navios os tornem difíceis de rastrear, a empresa de dados e análises Kpler estimou que a frota fantasma global compreendia cerca de 3.300 navios em dezembro de 2025, representando cerca de 6-7% dos fluxos globais de petróleo bruto.

A frota é mantida através de tácticas como a propriedade fragmentada, mudanças rápidas e repetidas de bandeira, manipulação de dados de localização e transferência de carga no mar durante a noite ou em áreas com supervisão mínima.

Em 2025, mais de 100 mil milhões de dólares de petróleo bruto foram movimentados através de frotas fantasma e sancionadas, de acordo com Kpler.

O hobby de Osman começou durante a pandemia de Covid-19, quando foi forçado a ficar em quarentena durante duas semanas depois de se mudar para Singapura. Começou a observar navios da varanda do seu quarto de hotel e a documentar as passagens online.

Foi só há cerca de um ano que Osman mudou o seu foco para os navios-fantasma, depois de notar que o seu público estava curioso sobre as frotas clandestinas. Osman diz que a sua página explodiu nos últimos meses, à medida que as frotas clandestinas se tornaram notícia.

Um dos seus vídeos no Instagram, de agosto passado, tem mais de 2 milhões de visualizações.

Há vários sinais de que um navio pode estar a transportar petróleo ilícito, explica Osman.

Osman consulta aplicativos de rastreio de navios e procura por petroleiros mais antigos (20 a 25 anos) que estejam operando sob bandeiras pertencentes a nações com supervisão frouxa, como Guiné, Comores, Gâmbia e Moçambique. Por vezes, um navio arvora a bandeira do Irão ou da Rússia, sem fazer qualquer esforço para se ocultar, relata Osman.

Quando um navio desperta o seu interesse, Osman procura o seu número de registo e cruza-o com as listas de navios sancionados.

Remy Osman avista os petroleiros-fantasma no Estreito de Singapura a partir do telhado do seu edifício de apartamentos. Remy Osman

O local onde o navio se encontra na água também dá pistas sobre o seu destino, disse Osman. Um navio que se encontra a grande altura na água não deve estar a transportar muito petróleo, enquanto um navio mais profundo deve estar a transportar mais crude.

Na semana passada, os EUA apreenderam o petroleiro Bella 1, de bandeira russa, no Atlântico Norte, após uma perseguição de 18 dias que começou quando o petroleiro se esquivou à Guarda Costeira dos EUA quando se dirigia para a Venezuela para recolher petróleo.

O Bella 1, que foi sancionado pelos EUA em 2024 por transportar petróleo iraniano ilícito, estava inicialmente a operar sob pavilhão da Guiana, mas a tripulação pintou apressadamente uma bandeira russa no casco do petroleiro quando os EUA o seguiram.

Os EUA prometeram aplicar o seu embargo aos navios da frota fantasma que transportam ilegalmente petróleo - incluindo a apreensão de navios que fogem às sanções.

Entretanto, outros países estão cada vez mais preocupados com as ameaças à segurança colocadas por grandes navios que escondem a sua presença em canais de navegação movimentados.

Em 2024, o Reino Unido lançou um “apelo à ação” instando os Estados costeiros, portuários e de bandeira a respeitarem as regras marítimas, recolhendo assinaturas de 50 países.

A Secretária dos Negócios Estrangeiros do país, Yvette Cooper, disse à BBC esta semana que o Reino Unido está pronto para trabalhar com os parceiros europeus para “apertar o cerco” à frota clandestina e adotar “uma abordagem muito mais assertiva e robusta”.

Rota mais rápida da Ásia Oriental para o Médio Oriente

O facto de muitos destes navios estarem a passar pelo Estreito de Singapura é “puramente uma questão de geografia”, explica Jennifer Parker, ex-oficial da Marinha e membro não residente do Instituto Lowy da Austrália. A via navegável é a rota mais rápida para os navios que navegam entre a Ásia Oriental e o Médio Oriente.

O estreito também serve como ponto de paragem ideal entre os países produtores de petróleo sancionados e a China, explica Parker.

Segundo os analistas, as águas ao largo de Singapura, da Malásia e da Indonésia são um ponto de passagem privilegiado para as transferências de petróleo da lista negra entre navios.

Mas como o Estreito de Singapura é considerado uma via navegável internacional, não está sob a jurisdição de Singapura e as autoridades têm opções limitadas para intervir, refere Parker. De um modo geral, é contra o direito internacional que um país que não seja o Estado do pavilhão embarque num navio, a menos que possa provar que o pavilhão é falso, acrescenta.

"Se esses navios entrassem em Singapura, o país poderia tomar medidas. Mas se passarem pelo estreito internacional, há limites para o que Singapura pode fazer", aponta Parker.

Navios de carga no Estreito de Singapura, enquadrados entre dois edifícios altos em Singapura, a 14 de abril de 2025. Annice Lyn/Getty Images

Em declarações à CNN, a Autoridade Marítima e Portuária (MPA) de Singapura afirma que “acompanha de perto os movimentos dos navios e os comportamentos associados à ‘frota negra’ nas zonas sob a sua alçada” e comunica as infracções à Organização Marítima Internacional.

No entanto, a MPA também reconheceu a sua capacidade limitada de atuação ao abrigo do direito internacional.

“Os estreitos de Malaca e de Singapura (SOMS) são estreitos utilizados para a navegação internacional, onde os navios gozam do direito de passagem em trânsito ao abrigo da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS)”, declara a MPA. O Estreito de Malaca, entre a Indonésia e a Malásia, faz a ligação com o Estreito de Singapura, a oeste.

“Uma vez que estes estreitos constituem rotas marítimas globais essenciais que devem permanecer abertas à navegação internacional, este direito de passagem em trânsito não pode ser suspenso ao abrigo da UNCLOS”.

No dia em que Osman falou com a CNN, filmou um vídeo selfie a olhar para os imponentes edifícios residenciais de Singapura em direção ao estreito desfocado ao longe.

“Vim para o telhado para tentar avistar um navio-tanque da frota fantasma sancionado”, conta Osman no vídeo. "O navio que estou a tentar avistar chama-se Sahara. Está a navegar sob a bandeira da Guiné neste momento, e é um navio sancionado".

Num outro vídeo filmado com uma câmara com lente de zoom, Osman apontou para o que dizia ser o Sahara, que espreitava por detrás de edifícios altos.

Dados do Marine Traffic mostram que o Sahara passou pelo Estreito na quarta-feira. O Sahara é alvo de sanções por parte dos EUA, do Reino Unido, do Canadá e da Ucrânia devido às suas ligações à Rússia.

“É fascinante relacionar o que está a acontecer nos assuntos globais com o que vejo lá fora”, confessa Osman.