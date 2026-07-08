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Como Trump subvalorizou o Irão e acabou enrolado pelo inimigo

CNN , Aaron Blake
Há 1h e 0min
Donald Trump (Francisco Seco/AP)
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ANÁLISE || Há inúmeros sinais que apontam para um grande erro de avaliação do presidente dos Estados Unidos

A 16 de junho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou aos líderes do Irão "pessoas muito racionais" e "agradáveis ​​de se lidar". Chegou a garantir que "não eram radicalizados".

Esta quarta-feira, Trump apresentou uma visão quase diametralmente oposta. Apelidou os líderes iranianos de "malucos", "malignos", "doentes", "jogadores sujos" e "escória".

"Violam o acordo todos os dias", disse Trump na cimeira da NATO na Turquia. "Eles mentem. Eles fazem batota."

O presidente norte-americano apresentou a sua avaliação drasticamente revista dos líderes iranianos numa altura em que o frágil cessar-fogo entre os EUA e Teerão parece estar mais ameaçado do que nunca, depois de o Irão ter atacado três navios no Estreito de Ormuz e de os EUA terem lançado ataques em resposta. Trump chegou a declarar já esta quarta-feira que o cessar-fogo tinha "acabado", embora noutras ocasiões tenha sugerido que ainda tinha esperança num acordo de paz.

Uma forma de interpretar as palavras otimistas de Trump em meados de Junho é que ele estava apenas a bajular pessoas com quem estava envolvido em negociações de alto risco. Isto não é inédito.

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Mas o historial de Trump na guerra com o Irão sugere uma explicação completamente diferente: avaliou mal as intenções do seu adversário e a sua própria influência, e permitiu repetidamente que Teerão o enrolasse.

Esta postura atrasou uma resolução por três meses (desde que Trump anunciou o cessar-fogo inicial a 7 de abril) e aproximou perigosamente a situação das eleições intercalares de 2026 para o Partido Republicano. E as eleições que se avizinham tornam politicamente difícil para Trump reprimir o Irão e regressar a uma guerra de grande escala.

Isto não quer dizer que Trump acreditasse que os líderes iranianos se tivessem realmente moderado. Questionado, por exemplo, sobre o que tinha mudado na sua avaliação dos líderes iranianos, disse: "Conheci-os melhor".

Mas parece ter apostado repetidamente que o Irão estava suficientemente perto de um acordo para que pudesse pressionar os seus líderes a aceitarem com algumas concessões retóricas modestas e apenas um pouco mais de tempo - apenas para se provar errado vezes sem conta.

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Há inúmeros sinais do erro de avaliação de Trump neste momento.

Talvez o mais impressionante seja o facto de ter ameaçado repetidamente o Irão com a ruína caso o país não cumprisse as suas exigências. Mas, praticamente de todas as vezes, estas ameaças revelaram-se bluffs. Trump alegava frequentemente estar a recuar porque um acordo estava próximo, mas esse acordo ainda não se materializou de forma duradoura.

Não é difícil compreender como é que o Irão pode ter concluído que Trump simplesmente não tinha coragem para cumprir as suas ameaças - e que podia simplesmente esperar que ele desistisse.

Trump também afirmou repetidamente não só que um acordo estava próximo - o que talvez possa ser descartado como otimismo infundado -, mas também que o Irão estava desesperado por um acordo. Trump disse até que Teerão estava a "implorar por um acordo" já a 31 de março, há mais de três meses.

Mas, se o Irão estava desesperado por um acordo, tem certamente uma forma peculiar de o demonstrar.

Quase imediatamente após o anúncio do cessar-fogo inicial, surgiram disputas sobre o que tinha sido exatamente acordado, e o Irão pareceu violar repetidamente os termos, tal como descritos por Trump.

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Ao anunciar o cessar-fogo em abril, Trump afirmou que estava “sujeito à… ABERTURA COMPLETA, IMEDIATA e SEGURA do Estreito de Ormuz”. Mas, mesmo que isso nunca tenha acontecido, Trump insistiu em manter a veracidade da informação.

Além disso, o Irão lançou uma série de provocações aparentemente destinadas a testar a determinação da administração Trump. Repetidamente, o governo desvalorizou as provocações e esforçou-se por argumentar que não violavam tecnicamente o cessar-fogo.

Isto incluiu o ataque de maio, quando Teerão disparou contra navios norte-americanos que tentavam guiar embarcações através do estreito de Ormuz, o que, segundo o Pentágono, não atingiu o “limiar” para uma violação do cessar-fogo. O secretário da Defesa, Pete Hegseth, chegou a sugerir, com alguma ousadia, que os ataques não faziam parte da guerra, pois as ações americanas no estreito constituíam uma operação separada.

Avançando até aos dias de hoje, as provocações continuaram mesmo depois de ter sido acordado um cessar-fogo mais substancial no mês passado - desta vez, com o texto detalhado num memorando de entendimento.

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Talvez o mais surpreendente seja que o memorando já estava significativamente inclinado a favorecer as exigências do Irão - tanto que muitos Republicanos o criticaram e a administração Trump tentou minimizar os seus termos escritos, alegando que não refletiam a totalidade dos acordos. (Também houve controvérsias sobre o significado real da linguagem do memorando).

E, no entanto, o Irão parece mais interessado em controlar o Estreito de Ormuz do que em aceitar o que aparenta ser um acordo temporário bastante favorável. (O memorando pedia que os EUA começassem a remover o bloqueio, mas o controlo a longo prazo desta via navegável crucial não foi especificado).

Nada disto significa que os cessar-fogos dos últimos três meses tenham sido completamente em vão, na perspetiva dos EUA. David Goldman, da CNN, observou esta terça-feira como a forte queda dos preços do petróleo nas últimas semanas dá a Trump alguma vantagem, tendo em conta o peso que isso teve no panorama político interno. E Brett M. McGurk, analista de assuntos globais da CNN, que ocupou altos cargos de segurança nacional sob presidentes de ambos os partidos, defendeu na semana passada que os EUA, ao ganharem tempo, podem pressionar o Irão de diversas formas.

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Mas, neste momento, a administração Trump também está a correr contra o tempo. Os cessar-fogos improvisados ​​aproximaram o conflito em três meses das eleições de novembro, que apontam para uma possível vitória esmagadora dos democratas sobre o partido de Trump, pelo menos na Câmara dos Representantes.

O presidente deixou repetidamente muito claro que não quer regressar a uma guerra em grande escala, e o governo chegou mesmo a admitir em privado que apenas quer que a guerra termine. No mês passado, o presidente admitiu que o país pode não ter "apetite" para mais ações militares de grande envergadura.

A cada dia que passa, a perspetiva de reacender uma guerra em grande escala, que se tem revelado extremamente impopular a nível interno, parece cada vez menos atrativa.

Trump afirmou repetidamente, há um mês, que temia que o Irão nos estivesse a "manipular". E voltou a sinalizar, esta quarta-feira, que poderia ser esse o caso.

"Dizem que querem fazer um acordo, mas não querem - sabe, pediram tempo, queriam realizar o funeral de Khamenei, e eu disse-lhes para o concederem", disse na cimeira da NATO. "E começam a lançar mísseis. Quer dizer, é de loucos."

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Ou talvez seja a mesma coisa que tem acontecido repetidamente, e ele simplesmente não quis ver.

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