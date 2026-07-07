EUA anunciam onda de "ataques poderosos" contra o Irão

Há 1h e 15min

Bombardeamentos em curso justificados pela "agressão injustificada e perigosa" levada a cabo pelo Irão no Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos estão a realizar uma série de ataques contra o Irão, confirmando que a aparente paz que estava em vigor continua frágil.

De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, que coordena todas as operações militares do país, está em curso “uma série de ataques poderosos contra o Irão”.

As Forças Armadas norte-americanas justificam estes ataques com a necessidade de “impor custos pesados” ao Irão, nomeadamente depois de Teerão ter ordenado operações contra navios que passavam naquilo que Washington, DC entende serem águas internacionais.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Os Estados Unidos mencionam mesmo ataques concretos contra alvos e navios não-militares, incluindo embarcações comerciais tripuladas por civis inocentes.

“Os ataques dos Estados Unidos são uma resposta aos ataques iranianos a três navios comerciais que estavam a transitar o Estreito de Ormuz”, pode ler-se no comunicado.

De resto, os Estados Unidos acusam o Irão de ter “demonstrado uma agressão injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo”.

A comunicação social do Irão já fala em várias explosões em diferentes locais do sul do país, a zona predileta para este tipo de operações dos Estados Unidos.

Várias explosões foram ouvidas em Sirik, cidade portuária perto do Estreito de Ormuz, sendo que seis projéteis caíram em Taheroui. Foram ainda ouvidos estrondos na ilha de Qeshm e em Bandar Abbas.

A reação do Irão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão reagiu rapidamente a esta nova vaga de ataques dos Estados Unidos.

O comunicado da diplomacia iraniana dá conta de uma “forte condenação” à operação norte-americana, acusando Washington, DC de “graves violações” do memorando entendimento de Islamabad.

O Irão reserva-se a tomar “quaisquer medidas necessárias para salvaguardar os seus interesses e segurança nacionais”.,

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irão condena veementemente a ação traiçoeira dos Estados Unidos ao revogar a suspensão das sanções às vendas de petróleo iraniano, o que constitui uma violação do Parágrafo 10 do acordo de cessar-fogo datado de 18 de junho de 2026, e responsabiliza o governo dos EUA pelas consequências desta quebra de compromisso”, pode ler-se.

E o Irão continua: “Nos últimos 20 dias, os Estados Unidos têm cometido repetidamente violações, tanto menores como maiores, de várias disposições do acordo, quer diretamente, quer através das ações do regime sionista contra o Líbano”.

Teerão acaba com avisos para as possíveis consequências do que entende serem estas violações dos acordos em cima da mesa.