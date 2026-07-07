MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

EUA anunciam onda de "ataques poderosos" contra o Irão

António Guimarães , Atualizada às 22:53
Há 1h e 15min
Estreito de Ormuz (CNN)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Bombardeamentos em curso justificados pela "agressão injustificada e perigosa" levada a cabo pelo Irão no Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos estão a realizar uma série de ataques contra o Irão, confirmando que a aparente paz que estava em vigor continua frágil.

De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, que coordena todas as operações militares do país, está em curso “uma série de ataques poderosos contra o Irão”.

As Forças Armadas norte-americanas justificam estes ataques com a necessidade de “impor custos pesados” ao Irão, nomeadamente depois de Teerão ter ordenado operações contra navios que passavam naquilo que Washington, DC entende serem águas internacionais.

Os Estados Unidos mencionam mesmo ataques concretos contra alvos e navios não-militares, incluindo embarcações comerciais tripuladas por civis inocentes.

“Os ataques dos Estados Unidos são uma resposta aos ataques iranianos a três navios comerciais que estavam a transitar o Estreito de Ormuz”, pode ler-se no comunicado.

De resto, os Estados Unidos acusam o Irão de ter “demonstrado uma agressão injustificada, perigosa e uma clara violação do cessar-fogo”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A comunicação social do Irão já fala em várias explosões em diferentes locais do sul do país, a zona predileta para este tipo de operações dos Estados Unidos.

Várias explosões foram ouvidas em Sirik, cidade portuária perto do Estreito de Ormuz, sendo que seis projéteis caíram em Taheroui. Foram ainda ouvidos estrondos na ilha de Qeshm e em Bandar Abbas.

A reação do Irão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão reagiu rapidamente a esta nova vaga de ataques dos Estados Unidos.

O comunicado da diplomacia iraniana dá conta de uma “forte condenação” à operação norte-americana, acusando Washington, DC de “graves violações” do memorando entendimento de Islamabad.

O Irão reserva-se a tomar “quaisquer medidas necessárias para salvaguardar os seus interesses e segurança nacionais”.,

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irão condena veementemente a ação traiçoeira dos Estados Unidos ao revogar a suspensão das sanções às vendas de petróleo iraniano, o que constitui uma violação do Parágrafo 10 do acordo de cessar-fogo datado de 18 de junho de 2026, e responsabiliza o governo dos EUA pelas consequências desta quebra de compromisso”, pode ler-se.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

E o Irão continua: “Nos últimos 20 dias, os Estados Unidos têm cometido repetidamente violações, tanto menores como maiores, de várias disposições do acordo, quer diretamente, quer através das ações do regime sionista contra o Líbano”.

Teerão acaba com avisos para as possíveis consequências do que entende serem estas violações dos acordos em cima da mesa.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra Estreito de Ormuz Médio Oriente Irão EUA
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

EUA anunciam onda de "ataques poderosos" contra o Irão

Há 1h e 15min

Exclusivo: comandantes militares dos EUA ignoraram avisos sobre informações desatualizadas antes de ataque que atingiu escola no Irão

Há 2h e 19min

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | UKMTO confirma "ataque" contra navio-tanque no Estreito de Ormuz

Hoje às 14:28
01:58

"O Irão entende que está numa posição de força, enquanto o presidente dos EUA está numa posição de fraqueza"

Hoje às 10:10
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Acidente com autocarro faz dois mortos e 22 feridos em Agualva-Cacém

Hoje às 10:27

Dois mortos e 22 feridos: motorista pisou acelerador sem querer quando ia corrigir número do letreiro do autocarro

Há 3h e 54min

Mundial 2026: Argentina 3-2 Egito (ao minuto)

Hoje às 17:07

Espanha foi igual a si própria. O problema é que Portugal também (e Gonçalo Ramos ainda foi deportado)

Ontem às 22:21

Roberto Martínez, o magoado, anuncia a saída da Seleção (e ainda nos avisa que temos as televisões avariadas)

Ontem às 22:56

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal por violação da liberdade de expressão em processo contra o FC Porto

Hoje às 12:21

Suspeito de vários roubos detido após agredir polícia em supermercado. Agente da PSP conseguiu imobilizá-lo perante a indiferença de quem passava

Hoje às 09:26

Sentar Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes? A Bélgica mostrou que a coragem de um treinador às vezes compensa mesmo

Hoje às 03:05

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

Hoje às 13:22

"Se não agirem agora, a catástrofe é inevitável". Peritos em risco sísmico escrevem carta a Seguro e Montenegro

Hoje às 15:02

PSP hospitalizado e pânico no aeroporto de Lisboa após violentas agressões de passageiro

Ontem às 18:59

O fim "cruel" de Cristiano Ronaldo e o agradecimento "infinito" a Bernardo Silva: como se viu a eliminação de Portugal lá fora

Ontem às 23:37