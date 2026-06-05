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Exclusivo: Irão diz que há um impasse de 24 milhões de dólares e avisa para uma guerra ainda pior

CNN , Frederik Pleitgen e Claudia Otto
Há 42 min
Mulheres caminham ao lado de uma faixa que retrata o atual líder supremo do Irão, o iatola Mojtaba Khamenei, numa rua de Teerão, a 6 de maio de 2026 (AFP/Getty Images via CNN Newsource)
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Rara entrevista de um alto responsável do Irão detalha quão longe está um acordo e dá conta de uma preparação total para o regresso à guerra

Um possível acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irão depende da concordância da administração Trump em libertar 24 mil milhões de dólares em ativos iranianos congelados, confirmou um alto funcionário iraniano à CNN esta sexta-feira, alertando que os EUA "entrariam num corredor escuro" caso retomassem os combates.

"As negociações estão num impasse e [o presidente dos EUA, Donald] Trump, precisa de quebrar esse impasse", disse Mohsen Rezaei, conselheiro militar do líder supremo, o aiatola Mojtaba Khamenei, à CNN, numa entrevista exclusiva em Teerão. "A decisão está nas mãos de Trump".

Segundo os relatos, o Irão exigiu a libertação de 12 mil milhões de dólares em fundos congelados assim que for assinado um acordo provisório com os EUA, e outros 12 mil milhões de dólares numa fase posterior.

As autoridades norte-americanas temem que qualquer descongelamento de fundos neste momento possa remover um importante ponto de pressão sobre o regime. Trump exigiu que qualquer acordo fosse muito mais robusto do que o acordo nuclear assinado em 2015 e que se evitasse tudo o que pudesse ser interpretado como a entrega de "paletes de dinheiro", expressão que usou para criticar a decisão do então presidente Barack Obama de conceder uma compensação financeira a Teerão.

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Numa rara entrevista à CNN, Rezaei esclareceu o pensamento dentro dos círculos de decisão estratégica do Irão sobre a visão do país para o pós-guerra, o destino do Estreito de Ormuz e como o Irão poderá agir caso seja novamente atacado. As suas declarações têm peso porque continua intimamente ligado ao aparelho de segurança iraniano e é amplamente visto como próximo do atual líder supremo, que não é visto em público desde que sofreu ferimentos num ataque israelita que matou o seu pai no primeiro dia da guerra.

Eis o que Rezaei disse:

  • Libertação de bens iranianos congelados: apresentou a exigência como uma medida para construir confiança, afirmando que a possível libertação dos fundos por parte da administração Trump seria “um novo horizonte para o futuro” do Irão e dos Estados Unidos: “Se ele [Trump] quer chegar a um acordo com o Irão, estes 24 mil milhões de dólares são um teste de confiança que o Irão quer ter com Trump - este é um teste que os Estados Unidos precisam de passar e o caminho será aberto”, disse. “Este é o nosso dinheiro, não o dinheiro dos Estados Unidos.";
  • Alerta contra o regresso à guerra: Rezaei avisou que o Irão “arrastará a guerra” para além do Golfo Pérsico se os EUA retomarem o conflito, potencialmente expandindo as operações militares do Estreito de Ormuz para o Oceano Índico, o Estreito de Bab el-Mandeb, o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. “Daremos outra dimensão à guerra atacando estas outras bases americanas que temos atacado até agora”, disse, acrescentando que “a possibilidade de guerra é baixa”;
  • Sobre um possível encontro entre Trump e Khamenei: não respondeu a uma pergunta sobre o estado de saúde de Khamenei e o seu papel na tomada de decisões do país, mas rejeitou a possibilidade de um encontro entre os dois. "Isso não vai acontecer. Neste momento, estamos na primeira fase das negociações e o senhor Trump paralisou as negociações. Isso não vai acontecer". Esta semana, Trump disse que ele e Khamenei "parecem estar a dar-se bem" e que seria uma "honra" encontrá-lo.
  • Reitera a reivindicação de soberania sobre o Estreito de Ormuz: Rezaei afirmou que o Irão e Omã têm soberania sobre a importante via navegável por onde passava um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo antes da guerra e, por isso, irão geri-la em conjunto. Absteve-se de enquadrar a exigência de taxas de passagem de navios no estreito como uma portagem, dizendo que o Irão cobraria uma taxa de manutenção, uma vez que não deveria suportar o custo da administração do estreito.
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Membro da velha guarda da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), Rezaei combateu na guerra Irão-Iraque e liderou a força de 1981 a 1997, ajudando a transformá-la numa das instituições mais poderosas da República Islâmica. Pragmático e intransigente, com fortes raízes no aparelho de segurança iraniano, integrou posteriormente o Conselho de Discernimento do Interesse do Presidente, órgão consultivo do líder supremo, e desempenhou as funções de vice-presidente sob o governo do antigo presidente Ebrahim Raisi. Rezaei também se candidatou à presidência quatro vezes, mas nunca foi eleito.

Na entrevista à CNN, Rezaei esclareceu o pensamento da liderança iraniana sobre a visão do país para o pós-guerra, o destino do Estreito de Ormuz e como pode o Irão agir caso seja novamente atacado (CNN via CNN Newsource)
Na entrevista à CNN, Rezaei esclareceu o pensamento da liderança iraniana sobre a visão do país para o pós-guerra, o destino do Estreito de Ormuz e como pode o Irão agir caso seja novamente atacado (CNN via CNN Newsource)

Durante os 40 dias de guerra entre os EUA e Israel contra o Irão, que começaram no final de fevereiro, a República Islâmica retaliou atacando 12 países da região, atingindo instalações militares, infraestruturas energéticas e locais civis. Teerão terá também disparado mísseis contra Diego Garcia, uma base militar conjunta EUA-Reino Unido no Oceano Índico, a cerca de 3.200 quilómetros do Irão, numa aparente demonstração do seu alcance.

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Na sua entrevista à CNN, manifestou dúvidas sobre a durabilidade de um acordo nuclear com Trump, citando a sua retirada do acordo nuclear iraniano de 2015 e o que chamou de estratégia de "ambiguidade" nas negociações.

Caso as negociações fracassem, Rezaei afirmou que o Irão está preparado para uma possível invasão americana do seu território, "assim o mundo compreenderá as verdadeiras capacidades do Irão, porque o nosso poder terrestre é muitas vezes maior do que os nossos mísseis".

Descreveu a guerra atual como o primeiro triunfo do Irão contra os seus inimigos nos 47 anos de história da República Islâmica.

“Esta é a primeira vez que o Irão sai vitorioso em guerras, enquanto nas guerras anteriores o Irão foi sempre derrotado”, disse.

Nota do editor: a CNN opera no Irão apenas com a permissão do governo, mas mantém total controlo editorial sobre as suas reportagens

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