Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

É o primeiro passo de um longo caminho, mas a posição de cinco senadores Republicanos surpreendeu até a oposição

Um pequeno bloco de republicanos do Senado fez uma repreensão notável ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poucos dias depois da operação de destituição do líder da Venezuela, votando a favor de uma resolução que limitaria a futura força militar norte-americana no país sem a aprovação do Congresso.

Cinco republicanos votaram esta quinta-feira com todos os democratas do Senado para permitir uma futura votação que limitaria os poderes do presidente no conflito cada vez mais profundo com a Venezuela - um movimento que surpreendeu até mesmo alguns democratas que não tinham a certeza de como os votos do Partido Republicano cairiam.

Espera-se que a medida completa seja aprovada na próxima semana, o que exigiria 51 votos no Senado. A medida, no entanto, ainda tem de passar por um processo completo de emendas e o apoio à resolução final não está garantido.

A votação no Senado foi considerada sobretudo um exercício de comunicação pelos democratas e pelo senador Rand Paul, do Partido Republicano do Kentucky, copatrocinador da medida, para forçar os seus homólogos do Partido Republicano a registar o seu descontentamento - ou apoio - em relação a uma Casa Branca cada vez mais encorajada. Mas agora que conquistou votos republicanos suficientes, torna-se uma ameaça muito mais real ao alcance do poder de Trump.

Os senadores Todd Young, do Indiana, e Josh Hawley, do Missouri, foram as deserções surpreendentes do Partido Republicano para se juntarem a Paul, um crítico das ações militares de Trump no estrangeiro, e aos senadores moderados do Partido Republicano Lisa Murkowski, do Alasca, e Susan Collins, do Maine. O senador democrata John Fetterman também surpreendeu os seus colegas ao votar com o partido, apesar das suas sugestões públicas de que poderia opor-se ao sentido de voto. Após o seu voto, Fetterman recusou-se a responder a perguntas sobre o motivo pelo qual votou a favor.

A Câmara dos Representantes vai votar uma medida semelhante que limita as autoridades de Trump a intervir militarmente na Venezuela no final deste mês, graças a um impulso dos democratas. Se isso for aprovado, as duas câmaras terão de unificar as suas duas resoluções - enviando, em última análise, algo para a secretária de Trump para sua consideração.

A votação tem sido acompanhada de perto pelos líderes do Partido Republicano e pela Casa Branca, numa semana em que os membros do Congresso pressionaram a administração para obter respostas sobre os próximos passos no conflito crescente com a Venezuela. É a segunda resolução bipartidária a ser apresentada no Senado desde novembro para verificar os poderes do presidente.

Os principais Democratas, juntamente com Paul, têm estado a pressionar os Republicanos em privado para apoiarem a medida, no meio de uma crescente frustração nos bastidores sobre as ações do presidente. Embora Republicanos como o presidente da Câmara dos Representantes Mike Johnson tenham deixado claro que acreditam que Trump estava dentro dos seus poderes para executar a operação na Venezuela sem a aprovação do Congresso, nem todos os Republicanos concordam.

A questão dos limites da autoridade do presidente - e do papel do Congresso na autorização de ações militares no estrangeiro - tem agitado o Capitólio nos últimos meses, à medida que a administração Trump tem vindo a intensificar a sua campanha militar na América do Sul. A operação que levou à destituição e captura do então presidente venezuelano Nicolás Maduro desencadeou uma série de reuniões confidenciais em Washington esta semana, que deixaram um rasto de divisão partidária.

E houve mais perguntas, inclusive entre os Republicanos, sobre para onde Trump poderia enviar as forças militares dos EUA a seguir, incluindo Cuba, Colômbia ou Gronelândia.

Falando com os jornalistas na tarde desta quarta-feira, antes da votação, Paul enfatizou que esta resolução não é um referendo sobre se Maduro era ou não um “mau sujeito”, mas sobre a afirmação do direito do Congresso de declarar guerra.

"O debate não é sobre o bem ou o mal, o mau ou o bom. Há muita maldade no mundo. A questão é saber quem tem o poder de levar o país à guerra“, disse, acrescentando mais tarde: ”A Constituição é muito clara e divide a guerra em dois aspetos. Um é a declaração ou o início da guerra, esse poder foi dado ao Congresso, e depois a execução da guerra, a realização da guerra, foi deixada ao presidente".

Paul referiu anteriormente que tinha ouvido falar de dois outros republicanos que estavam a considerar apoiar a resolução, aumentando as suas hipóteses de aprovação.

Kaine disse que tinha “grandes esperanças e baixas expectativas” para a votação, e esperava que eles pudessem obter mais apoio do Partido Republicano após a operação para capturar Maduro do que receberam em novembro, observando que alguns dos seus colegas pensaram que Trump estava “a fazer bluff”.

“Se a primeira foi prematura, e essa foi a opinião de vários dos meus colegas que votaram contra, esta não é prematura”, acrescentou.

Ambos os senadores argumentaram que a insistência da administração em que a operação na Venezuela era um esforço de aplicação da lei, com algum apoio militar, e não uma operação militar, não era verdadeira.

"Estamos a apoderar-nos do seu petróleo. Temos um bloqueio militar“, sublinhou Kaine. ”Não se trata, de forma alguma, de uma operação de detenção cirúrgica, e isso significa que temos de declarar qual é a nossa posição".

No entanto, num discurso no Senado no início desta semana, o senador Lindsey Graham, Republicano da Carolina do Sul, contrapôs que Trump não precisava do consentimento ou aprovação do Congresso para capturar Maduro, apelidando à Lei dos Poderes de Guerra de “patentemente inconstitucional”, e argumentou que o Congresso pode fazer recuar o envolvimento alargado dos EUA na Venezuela através do seu controlo sobre o financiamento do governo.

“Se não querem botas americanas no terreno, penso que poderiam avançar e aprovar, através do processo de apropriações, uma proibição de fundos a serem utilizados para ter forças terrestres americanas na Venezuela”, disse. “O que não podemos fazer é substituir o nosso julgamento pela própria decisão” de usar a força militar.

Kaine também disse aos jornalistas que os senadores iriam forçar a votação para bloquear a ação militar noutras nações e territórios mencionados pela administração nos últimos dias, incluindo a Colômbia, Cuba, México, Nigéria e Gronelândia.

Paul disse que, à porta fechada, não ouviu nenhum Republicano do Senado argumentar que existe uma justificação militar para usar a força para capturar a Gronelândia, apesar de a administração se recusar a excluir essa hipótese.

"No que se refere à Gronelândia, não encontrei qualquer apoio, e não ouvi qualquer apoio no seio da nossa bancada para a introdução de tropas na Gronelândia, para uma ação militar, apoio zero. Não ouvi ninguém nos corredores, no ginásio, em lado nenhum, não ouvi nenhum Republicano chegar ao pé de mim e dizer: “Façam-no pela força militar”. Mas acho que essa conversa fiada não só não é boa, como também é contraproducente", disse aos jornalistas.

Paul sugeriu que esses pontos de vista não vêm dos senadores, dizendo: "Vêm de pessoas como [o assessor sénior da Casa Branca] Stephen Miller, que também ruminou sobre a eliminação do habeas corpus. Portanto, esse tipo de coisas deve ser condenado".