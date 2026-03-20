Casal detido quando tentava entrar na base onde o Reino Unido tem armas nucleares. Homem é iraniano

António Guimarães
Há 1h e 56min
Submarino do Reino Unido com armas nucleares (Andy Buchanan/AFP via Getty Images)

Marinha Real confirmou as detenções e remeteu mais comentários para o futuro

Um homem e uma mulher foram detidos esta quinta-feira quando tentavam entrar na base naval de Faslane, na Escócia, onde o Reino Unido tem o seu arsenal mais poderoso.

É ali que estão os submarinos que carregam os mísseis Trident, os mesmos que carregam as ogivas nucleares do Reino Unido, que baseia o seu programa de dissuasão nuclear no mapa.

De acordo com a polícia escocesa, as duas pessoas tentaram entrar no local pelas 17:00 locais (a mesma hora que em Portugal continental), mas foram apanhadas antes de o conseguirem.

“Um homem de 34 anos e uma mulher de 31 foram detidos em conexão e estão a decorrer investigações”, confirmou a polícia, citada pela Sky News.

De acordo com a agência PA, o homem detido no local é de nacionalidade iraniana. Segundo a BBC, a nacionalidade da mulher ainda não é conhecida, mas tudo indica que não é iraniana.

Sem dar mais pormenores, um porta-voz da Marinha Real confirmou as detenções, referindo que as mesmas ocorreram depois de uma “tentativa mal-sucedida de entrar na base naval”.

“Tendo em conta que o assunto está sujeito a investigação, não vamos tecer mais comentários”, reiterou a Marinha Real.

Ainda segundo a BBC, o casal não terá forçado a entrada na base, mas perguntou se podia entrar, tendo sido detido pouco depois.

A base de Faslane é um dos locais militares mais importantes do Reino Unido, precisamente porque é lá que estão quatro submarinos da classe Vanguard, os mesmos que transportam os mísseis Trident, onde o país assenta as suas bombas nucleares.

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