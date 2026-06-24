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"Espanha é um desastre. Espanha é terrível": Trump volta ao ataque na presença do chefe da NATO

Agência Lusa , AG
Há 1h e 20min
Mark Rutte e Donald Trump (Jacquelyn Martin/AP)
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Dinheiro que é gasto na NATO voltou a ser tema quente

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou esta quarta-feira a Espanha de ser "um desastre" como parceiro da NATO, enquanto o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, defendeu que é um caso isolado no apoio logístico na guerra com o Irão.

"Espanha é um desastre. Espanha é terrível, mesmo do seu ponto de vista", frisou Trump a Rutte, durante uma reunião na Sala Oval da Casa Branca, aberta aos jornalistas.

O chefe de Estado norte-americano referiu-se à recusa do governo espanhol em permitir a utilização de bases no seu território para que as aeronaves dos EUA descolassem e participassem em ataques contra o Irão.

"Não querem pagar nada. Pensam que tudo será gratuito para eles. A Espanha não é um bom grupo, não é de todo um bom grupo", acrescentou o republicano, criticando também a Itália, a França, a Alemanha e o Reino Unido, que, tal como a Espanha, negaram apoio logístico aos EUA em determinados momentos da guerra.

"Ficámos desiludidos com o Reino Unido, estamos desiludidos com a Alemanha e a França, desiludidos com a maioria deles", vincou o Presidente norte-americano.

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Rutte, por sua vez, defendeu a cooperação europeia no seu todo na guerra entre os EUA e o Irão perante Trump, afirmando que apenas houve "casos isolados" em que parceiros da aliança optaram por não abrir as suas bases ao Pentágono.

"Houve casos isolados que realmente o desiludiram, mas, em termos gerais, os seus aliados europeus estiveram presentes. Quero enfatizar este ponto: entre 4.000 e 5.000 aeronaves americanas descolaram de bases aéreas europeias", indicou o secretário-geral a Trump.

Rutte quis ainda transmitir a Trump que os ataques contra a República Islâmica conseguiram algo importante ao impedir o país de obter uma arma nuclear.

"Quero deixar bem claro o quão importante é o que estão a fazer em relação ao Irão. Antes de mais, trata-se de capacidade nuclear", apontou Rutte, depois de Trump ter criticado a NATO por não ter sido "muito amigável" no seu todo durante a guerra.

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Temas: Guerra Espanha Donald Trump NATO
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