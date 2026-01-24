A missão daqueles que arriscam tudo para proteger os ucranianos da mais recente fúria da Rússia

Há 1h e 14min

Energia: esse tem sido o principal alvo dos ataques ordenados por Vladimir Putin, que tenta aproveitar o inverno mais frio em 20 anos para inlfigir danos onde mais dói

Oleksandr Adamov não se abriga quando os mísseis e drones russos se aproximam da instalação de energia ucraniana onde trabalha. Em vez disso, veste um colete à prova de bala e um capacete e entra numa cápsula de proteção metálica especial, agachando-se para caber lá dentro.

A cápsula em forma de barril permite-lhe continuar a monitorizar o painel de controlo central da instalação, localizado perto do equipamento que a Rússia tem deliberada e regularmente como alvo, e uma abertura no fundo oferece uma rota de fuga se for enterrada.

“É assustador, claro”, confessa Adamov à CNN. "Mas ultrapassamos os nossos medos e dizemos a nós próprios que temos de ficar por causa do equipamento, acima de tudo, para manter as pessoas quentes. Caso contrário, quem o fará, se não nós?"

A sua instalação de energia foi atacada dezenas de vezes pelos russos nos últimos meses e sofreu danos repetidos. Adamov, que por vezes passa longas horas abrigado na cápsula, vigia de perto os dispositivos a uma curta distância.

Feita de aço espesso e protegida em todos os lados por sacos de areia, a cápsula é suficientemente forte para proteger os engenheiros dos destroços, mas não de um impacto direto.

A espessa cápsula de aço ajuda a proteger os engenheiros de detritos voadores (Cedido pelas infraestruturas energéticas da Ucrânia)

"O verdadeiro medo vem mais tarde, quando se veem as consequências destes ataques. No momento, há uma descarga de adrenalina. Mas mais tarde, quando nos apercebemos do que poderia ter acontecido se o ataque tivesse sido feito 5 ou 10 metros mais perto..." desabafa Adamov, sem se aperceber.

A sala de máquinas tem as cicatrizes dos ataques russos: buracos nas paredes feitos por detritos voadores, equipamento queimado e janelas partidas que deixam os trabalhadores a gelar a temperaturas de -10 graus Celsius.

De acordo com o Ministério da Energia da Ucrânia, a Rússia efetuou 612 ataques combinados de drones e mísseis contra as instalações energéticas do país em 2025. Nos últimos três meses, a Rússia atacou 11 centrais hidroelétricas e 45 centrais de produção de calor e eletricidade, e atingiu subestações elétricas 151 vezes.

O fornecimento de calor a uma parte da cidade depende do funcionamento das instalações de Adamov. Por isso, quando um ataque manda a maioria dos empregados para o abrigo, pelo menos duas pessoas têm de ficar no painel de controlo para gerir o sistema.

"O sentido do dever ultrapassa o sentimento de medo. Tecnologicamente, tudo está organizado de tal forma que, mesmo quando o equipamento pára devido a um ataque, temos de garantir que isso acontece corretamente. Por isso, quando vemos alguma situação de emergência, saímos da cápsula de proteção e, se necessário, podemos intervir no sistema manualmente. Porque se não o fizermos, as consequências para o fornecimento de calor à cidade podem ser ainda mais graves", explica Adamov.

Perdeu a conta de quantos ataques sofreu no trabalho. "Antes da guerra, os turnos de trabalho eram difíceis devido a situações de emergência ou outros problemas, mas agora há uma tensão constante - seja por ataques de Shahed (drones) ou mísseis. É claro que ouvimos as interceções e as explosões dos ataques. Os mísseis provocam uma enorme explosão. E não se sabe ao certo onde é que vão atingir - se o equipamento, a oficina ou as pessoas".

Com o inverno mais frio dos últimos 20 anos na Ucrânia, a Rússia intensificou o seu ataque ao setor da energia. Durante a noite de 9 de janeiro, um ataque maciço deixou seis mil edifícios sem eletricidade só em Kiev. No momento em que a capital começava a recuperar dos danos e o calor começava a regressar às casas das pessoas, a Rússia lançou o seu maior ataque do ano até à data, disparando mais de 30 mísseis e 339 drones durante a noite de terça-feira.

Só em Kiev, o ataque deixou mais de 300 mil casas sem eletricidade e mais de um milhão de pessoas sem água. Embora a região de Kiev tenha sido o alvo principal, foram também atacadas instalações de energia em Kharkiv, Dnipro, Vinnytsia, Odesa, Rivne e noutros locais.

Mais de 15 mil trabalhadores do setor da energia, incluindo Adamov e os seus colegas, estão agora a lutar para reparar os danos em toda a Ucrânia.

Um ataque russo à instalação de energia onde Oleksandr Adamov trabalha causou danos significativos (Cedido pelas infraestruturas energéticas da Ucrânia)

"Tornou-se mais difícil trabalhar, tanto mental como fisicamente. Mas estamos a fazer o que podemos e ainda mais", diz Adamov, enquanto os seus colegas nas proximidades utilizavam ferramentas de soldadura para efetuar reparações. "As pessoas estão a trabalhar, a dar o seu melhor, a congelar, a beber chá, a ficar com frio outra vez, a beber mais chá. E assim trabalhamos todo o dia, 24 horas por dia".

Os desafios mudaram a natureza do seu trabalho, mas também os aproximaram, refere Adamov. "Brincamos e contamos anedotas para, de alguma forma, aliviar a tensão e reduzi-la... As pessoas tornaram-se mais unidas. Tornaram-se mais amigáveis".

O filho de Adamov também trabalha no setor da energia, pelo que a família se habituou a viver com riscos constantes. “Trabalho aqui há 35 anos”, diz Adamov. "Nunca poderia imaginar que estaria a usar um colete à prova de bala e um capacete no meu trabalho. Agora, trabalhar no setor da energia é como estar na linha da frente, só que não temos armas nas mãos."

Apesar dos perigos, ele e os seus colegas estão determinados a continuar a levar calor às casas e aos locais de trabalho da Ucrânia. "Quanto tempo é que isto vai durar? Veremos se os russos têm bom senso suficiente para parar de fazer tudo isto", aponta. “Eles já devem ter percebido que as pessoas não vão desistir até ao fim.”