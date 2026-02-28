Pior que a Guerra dos 12 Dias: confronto entre EUA, Israel e Irão atinge vida civil e este hotel de luxo no Dubai é prova disso

António Guimarães
Há 43 min

Fairmont The Palm foi um dos locais atingidos pela retaliação do Irão

Não se sabe quanto vai durar a operação e Estados Unidos e Israel e que já teve retaliação imediata do Irão, mas uma coisa é certa: a vida civil está a ser seriamente mais afetada do que na última vez em que os três países entraram em conflito, naquela que Donald Trump acabou por apelidar de Guerra dos 12 Dias.

A imagem perfeita disso chega do Fairmont The Palm, um hotel de luxo no Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos que tem sido alvo de vários ataques do Irão, que definiu como alvos legítimos todas as posições militares dos Estados Unidos no Médio Oriente.

De acordo com várias imagens publicadas nas redes sociais por pessoas que estão no emirado, uma grande bola de fogo foi vista naquele mesmo local, num famoso hotel que passou de zona de laser a zona de terror.

O governo do Dubai confirmou um “incidente” num edifício na zona da Palm Jumeirah, uma das zonas mais turísticas e luxuosas do emirado.

E este é apenas um dos casos. Há também cenários semelhantes no Bahrein, Kuwait e Catar, por exemplo, onde se deram ordens para a suspensão de todas as atividades públicas enquanto as hostilidades não cessarem.

Temas: Guerra Dubai Israel Irão EUA

Médio Oriente

02:46

"Foram encontradas provas de que o Irão estava a enriquecer urânio para lá dos 60% - para produzir armas nucleares são precisos 90%"

Há 11 min
05:27

Este português que vive no Catar acordou com o telefone a tocar: o país estava a ser atacado

Há 13 min
00:23

Foi assim que ficou uma escola de meninas atingida por EUA e Israel

Há 22 min
03:15

A nível de direito internacional, Trump agiu "mal", mas "melhor do que durante a operação na Venezuela"

Há 28 min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Portugueses (e não só) em Abu Dhabi receberam este aviso no telefone

Hoje às 14:05

Irão atacou estes oito países como retaliação ao ataque EUA/Israel (que fez "pelo menos 200 mortos")

Hoje às 13:44

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

26 fev, 16:32

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

26 fev, 22:00

Visível em qualquer ponto da Terra: este sábado há um raro alinhamento de seis planetas

Ontem às 17:35

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

26 fev, 06:53

Há um pombal junto a uma creche no meio de Lisboa e a população não gosta

Ontem às 18:50

Guimarães: jovem abusava das duas irmãs de cinco anos quando tomava conta delas

Ontem às 18:09

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

Ontem às 20:25

Da "pobreza dramática" em Portugal à homenagem de Obama: este é o português que agora é alvo do FBI

Ontem às 08:00

Euromilhões: esta é a chave que vale 159 milhões de euros

Ontem às 20:53

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

26 fev, 20:40