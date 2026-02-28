Pior que a Guerra dos 12 Dias: confronto entre EUA, Israel e Irão atinge vida civil e este hotel de luxo no Dubai é prova disso

Há 43 min

Fairmont The Palm foi um dos locais atingidos pela retaliação do Irão

Não se sabe quanto vai durar a operação e Estados Unidos e Israel e que já teve retaliação imediata do Irão, mas uma coisa é certa: a vida civil está a ser seriamente mais afetada do que na última vez em que os três países entraram em conflito, naquela que Donald Trump acabou por apelidar de Guerra dos 12 Dias.

A imagem perfeita disso chega do Fairmont The Palm, um hotel de luxo no Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos que tem sido alvo de vários ataques do Irão, que definiu como alvos legítimos todas as posições militares dos Estados Unidos no Médio Oriente.

De acordo com várias imagens publicadas nas redes sociais por pessoas que estão no emirado, uma grande bola de fogo foi vista naquele mesmo local, num famoso hotel que passou de zona de laser a zona de terror.

O governo do Dubai confirmou um “incidente” num edifício na zona da Palm Jumeirah, uma das zonas mais turísticas e luxuosas do emirado.

E este é apenas um dos casos. Há também cenários semelhantes no Bahrein, Kuwait e Catar, por exemplo, onde se deram ordens para a suspensão de todas as atividades públicas enquanto as hostilidades não cessarem.