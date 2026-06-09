Inteligência Artificial ajuda a salvar dois soldados dos EUA após acidente de helicóptero no Estreito de Ormuz

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É mais um incidente em que os Estados Unidos perdem uma aeronave na guerra

Um barco não tripulado da Marinha dos EUA "localizou e resgatou" dois tripulantes após a queda de um helicóptero Apache do Exército norte-americano ao largo da costa de Omã, informou o Exército dos EUA na manhã desta terça-feira.

O porta-voz do Comando Central dos EUA, Capitão Timothy Hawkins, confirmou que "um drone de superfície da Marinha dos EUA localizou e resgatou a tripulação da água. A Task-Force 59 da 5.ª Frota dos EUA é a primeira task-force operacional da Marinha composta por IA e drones."

A Task-Force 59, lançada em 2021, inclui embarcações não tripuladas e drones. É a primeira task-force deste tipo na Marinha.

"Os soldados foram resgatados em segurança em aproximadamente duas horas e estão em condição estável. A causa do incidente está a ser investigada", disse o Comando Central dos EUA, o ramo militar responsável pelas operações no Médio Oriente, numa publicação no Facebook.

A perda da aeronave marca a primeira perda de um Apache desde o início do conflito com o Irão. O incidente ocorre após a escalada das hostilidades na região durante o fim de semana, com o Irão e Israel a trocarem os seus primeiros ataques diretos em meses no final de domingo. O Exército norte-americano informou que o helicóptero caiu “enquanto patrulhava as águas da região”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, comentou o incidente durante a madrugada, afirmando que “os pilotos estão bem” depois de ter sido questionado pelos repórteres sobre a notícia de que um helicóptero do Exército dos EUA se tinha despenhado perto do Estreito de Ormuz.

“Os pilotos estão bem, ninguém ficou ferido”, disse Trump aos jornalistas em Nova Iorque, depois de assistir ao jogo das finais da NBA na noite desta segunda-feira.

O jornal The New York Times foi o primeiro a noticiar que um helicóptero Apache do Exército norte-americano caiu perto do estreito esta segunda-feira e que dois tripulantes tiveram de ser resgatados.

Os helicópteros já foram utilizados anteriormente para atacar pequenas embarcações iranianas no âmbito do bloqueio americano aos portos do Irão.

Os helicópteros Apache são utilizados principalmente para ataques de precisão, apoio aéreo próximo e reconhecimento aéreo, de acordo com o site do Comando Central.

De acordo com um relatório do Serviço de Investigação do Congresso divulgado em maio, as Forças Armadas dos EUA perderam dezenas de aeronaves - incluindo pelo menos cinco caças, sete aeronaves de reabastecimento Stratotanker, um helicóptero de busca e salvamento e mais de duas dezenas de drones - desde o início da guerra com o Irão, no final de fevereiro.

No início de abril, as Forças Armadas norte-americanas tiveram de lançar uma operação arriscada para resgatar um dos pilotos de um F-15E Strike Eagle abatido em território iraniano. Durante a missão secreta, que envolveu centenas de militares e agentes dos serviços de informação norte-americanos, incluindo forças de operações especiais, os militares tiveram de fazer explodir duas das suas próprias aeronaves de operações especiais em solo iraniano.

Em março, um avião-cisterna KC-135 Stratotanker despenhou-se no oeste do Iraque, matando todos os seis tripulantes a bordo. Dias antes, três caças F-15 norte-americanos foram abatidos por engano pelas defesas aéreas do Kuwait, tendo todos os tripulantes sido ejetados em segurança.

Várias aeronaves foram danificadas em ataques iranianos a uma base aérea norte-americana na Arábia Saudita, enquanto outras sofreram danos após terem sido alvejadas por fogo iraniano em pleno voo.

Kaanita Iyer e Zachary Cohen, da CNN, contribuíram para esta reportagem