Importante centro de comunicações atingido e bebé morto: Ucrânia volta a atacar a Rússia em peso

Há 1h e 27min

Autoridades russas voltaram a confirmar um grande ataque à capital, tendo sido detetados mais de 400 drones

A Ucrânia afirmou esta terça-feira ter atingido um dos maiores centros de comunicações por satélite da Rússia pela segunda vez em pouco mais de uma semana, enquanto Kiev intensifica os ataques com drones de longo alcance para pressionar o Kremlin a pôr fim à guerra que dura há quatro anos.

O Centro de Comunicações por Satélite de Dubna, a norte de Moscovo, a cerca de 500 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, é utilizado para a recolha de informações e coordenação das Forças Armadas russas que combatem na Ucrânia, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A Rússia não confirmou que o centro de comunicações de Dubna tenha sido atingido, mas o governador da região de Moscovo, Andrey Vorobyov, disse que um drone atingiu um "edifício administrativo" na cidade, sem relatos de vítimas.

Vorobyov disse ainda que um bebé de seis meses morreu esta terça-feira depois de um drone ter caído numa casa em Yegoryevsk, a sudeste de Moscovo, num ataque que deixou pessoas presas sob os escombros. As equipas de resgate retiraram dois adultos e duas crianças, mas o bebé morreu a caminho do hospital, disse Vorobyov no seu canal de Telegram.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergey Sobyanin, afirmou que as defesas aéreas russas abateram mais de 60 drones após múltiplas vagas de ataques contra a capital russa a partir da noite desta segunda-feira. No total, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter intercetado ou destruído 419 drones.

A Ucrânia tem intensificado a pressão sobre o Kremlin com ataques em território russo, visando sobretudo refinarias de petróleo, mas também realizando ataques com drones em grande escala na capital russa e em São Petersburgo. Existe um crescente descontentamento entre alguns russos, à medida que a guerra se aproxima lentamente das suas fronteiras, e na semana passada, Zelensky anunciou uma operação de 40 dias com o objetivo de "compelir" a Rússia a terminar a guerra.

Esta é a segunda vez que Kiev afirma ter atingido o centro de comunicações por satélite de Dubna, depois de os militares ucranianos terem afirmado, a 22 de junho, ter atacado a instalação. A agência de notícias estatal russa TASS noticiou que o centro sofreu um "ataque maciço com drones" nesse incidente, mas afirmou que as comunicações e transmissões televisivas não foram afetadas e que nenhum funcionário ficou ferido.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou duramente Kiev pelo ataque na região de Moscovo, declarando aos jornalistas na terça-feira que "os civis estão a sofrer, as crianças estão a morrer".