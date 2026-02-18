Jovem roubou computador e iPad da NATO de hotel em Portugal para os tentar vender na embaixada da Rússia em Lisboa

Agência Lusa , AG
Há 44 min
Bandeira da Suécia hasteada para assinalar adesão do país à NATO (AP)

Suspeito "fazia da prática de furtos modo de vida" e decidiu ficar hospedado no mesmo hotel onde estavam militares da NATO para uma conferência

Um jovem de 23 anos foi acusado de tentativa de espionagem por procurar vender, em Lisboa, informações roubadas de equipamentos informáticos de um militar da NATO, à embaixada da Rússia, avançou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O caso aconteceu no ano passado, quando o jovem, que está agora em prisão preventiva, soube que iria acontecer na Escola da Base Naval de Lisboa, no Alfeite, em Almada, a Conferência Inicial de Planeamento, entre os dias 3 e 7 de fevereiro.

Este evento era o “maior exercício do mundo dedicado à experimentação robótica de sistemas não tripulados - REP (MUS), do ano de 2025”, indicou a PGR em comunicado, acrescentando que participaram cerca de 300 pessoas, sendo a maioria militares.

Com esta informação, o arguido, “que fazia da prática de furtos modo de vida”, decidiu ficar hospedado precisamente no mesmo hotel onde estavam os militares da NATO que participaram na conferência.

Nesse hotel, “apropriou-se de um computador e de um iPad” que pertenciam à NATO e à Marinha sueca e que estavam afetos a um militar da NATO. “Convicto de que tinha matérias secretas e classificadas em seu poder, tentou aceder ao respetivo conteúdo e copiá-lo e pretendeu colaborar com a Federação Russa”, acrescentou a PGR.

Já com as informações em sua posse, o jovem terá ido até à embaixada da Rússia, em Lisboa, para tentar vendê-las, mas não teve sucesso.

Durante a investigação, lê-se ainda no comunicado, o arguido chegou a mostrar-se disponível para colaborar com as autoridades, dizendo que existia uma organização criminosa de espionagem e violação de segredo de justiça, de que fazia parte juntamente com outras onze pessoas, que incluíam até um inspetor da Polícia Judiciária.

“No entanto, de acordo com os indícios probatórios reunidos no inquérito, essa versão factual não tinha qualquer correspondência com a realidade e não passou de um mero artifício usado pelo arguido com o objetivo de tirar o foco da investigação de si próprio”, esclareceu a PGR.

Além do crime de espionagem na forma tentada, o jovem de 23 anos foi acusado, no dia 12 de fevereiro, de três crimes de furto qualificado, dois crimes de uso de documento de identificação ou de viagem alheio, um crime de falsas declarações, um crime de pornografia de menores, dois crimes de condução sem carta e onze de denúncia caluniosa.

O jovem está em prisão preventiva e foi sujeito a proibição de contactos e este processo tem ainda outros dois arguidos, que estão acusados de furto qualificado e sujeitos a termo de identidade e residência.

Temas: Guerra Crime NATO Ucrânia Rússia

Crime e Justiça

Jovem roubou computador e iPad da NATO de hotel em Portugal para os tentar vender na embaixada da Rússia em Lisboa

Há 44 min

Mulher de 25 anos esfaqueada no Montijo. Namorado detido

Há 2h e 4min

GNR apanha 100 quilos de droga e faz vários detidos durante operação em Lisboa

Há 2h e 47min

Homem procurado pela Roménia foi detido pela PSP no aeroporto de Lisboa

Hoje às 12:28
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

Ontem às 12:49

Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura

Hoje às 09:25

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"

16 fev, 15:57

A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - porque isso é um problema para os EUA

Ontem às 10:07

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

16 fev, 21:17

Resultados finais: Benfica 0-1 Real Madrid || Mónaco 2-3 PSG || Dortmund 2-0 Atalanta || Galatasaray 5-2 Juventus

Ontem às 18:46

VÍDEO: filho de Francisco Rodrigues dos Santos entra em campo com Hjulmand

16 fev, 16:48

Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos

16 fev, 23:37

Esta médica está a treinar a Inteligência Artificial para fazer o seu trabalho. E é um negócio em expansão

Ontem às 18:02

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Hoje às 07:00