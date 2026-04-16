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Alerta na aviação: Europa só tem seis semanas de combustível e já há companhias a cancelar voos e a falar em aumento de preços

António Guimarães
Há 1h e 16min
Avião da Lufthansa (EPA)

KLM já anunciou que 160 voos vão ter de ser cancelados por causa do aumento do jet fuel

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A KLM anunciou esta quinta-feira que vai cancelar cerca de 160 voos no próximo mês por causa do aumento no custo do combustível de aviões, também conhecido como jet fuel.

É um alerta pequeno, já que diz respeito a menos de 1% de todas as operações da companhia aérea neerlandesa na Europa, mas é um sinal claro de uma preocupação que pode começar a crescer.

É que se a KLM garante que não está a enfrentar uma escassez de jet fuel, as palavras do diretor da Agência Internacional de Energia (AIE) deixam a entender que os problemas podem estar apenas a começar.

De acordo com Fatih Birol, a continuação do bloqueio do Estreito de Ormuz pode deixar a Europa sem jet fuel em breve. Com efeito, e segundo o responsável, o Velho Continente tem “seis semanas de jet fuel”.

Por isso mesmo, o que a KLM está a fazer é o que outras companhias aéreas podem fazer em breve, sobretudo se a oferta continuar assim tão escassa, já que há 20 milhões de barris que não estão a sair todos os dias de países como Arábia Saudita ou Iraque.

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Algumas companhias aéreas, sobretudo as que realizam muitos voos de longo curso, já aplicaram uma sobretaxa, mas para outras, como a KLM, pode não haver mesmo outra opção para lá do cancelamento de ligações.

Outro cenário é o do aumento de preços. O presidente da Ryanair, Michael O’Leary, já admitiu que os preços dos bilhetes de avião podem mesmo vir a subir se a situação se mantiver assim.

Temas: Guerra Aviação Avião KLM Europa
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Europa

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