Como Trump virou o acordo nuclear com a Arábia Saudita de pernas para o ar menos de 24 horas após a assinatura

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Anúncio de Donald Trump apanhou toda a gente de surpresa, mesmo nos Estados Unidos

Na tarde de quarta-feira, as autoridades reuniram-se na sede do Departamento de Energia, no centro de Washington, para um evento aguardado há mais de duas décadas: a assinatura de um acordo nuclear civil entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita.

Duas bandeiras americanas e sauditas foram colocadas no palco e sobre a mesa onde estava sentado o secretário de Energia, Chris Wright. Um ecrã gigante transmitia a imagem do seu homólogo saudita de Riade. Após meses de atraso, o acordo foi finalmente assinado.

Os sauditas tinham conquistado grande parte das suas reivindicações para o acordo.

Mas, tão depressa como foi anunciado, pareceu desmoronar-se. Na quinta-feira de manhã, Trump afirmou numa publicação nas redes sociais que o acordo estava sujeito a uma nova condição: a Arábia Saudita teria de aderir aos Acordos de Abraão, uma iniciativa da primeira administração Trump que levou vários países árabes a normalizarem as suas relações diplomáticas com Israel. Trump negou ainda que o acordo permitisse o enriquecimento de urânio.

O presidente dos Estados Unidos, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, já estava irritado com a divulgação do acordo, que Wright não tinha mencionado a Trump que iria anunciar.

A frustração de Trump aumentou ainda mais, segundo fontes da CNN, após uma série de críticas de especialistas e de meios de comunicação conservadores. Isto incluiu uma cobertura cética no seu canal preferido, a Fox News, e na página editorial do Wall Street Journal, que questionava por que razão o acordo foi fechado sem um acordo de normalização - algo que ambos os órgãos de comunicação social destacaram que o presidente Joe Biden procurava.

A nova condição, que a Casa Branca insistiu ser um objetivo antigo de Trump e que não deveria ter surpreendido ninguém, surpreendeu os próprios negociadores nucleares do governo, para quem a condição dos Acordos de Abraão foi inesperada, disseram duas fontes conhecedoras do assunto à CNN.

Com a confusão a instalar-se, os funcionários da Casa Branca apontaram o dedo aos seus colegas do Departamento de Energia, de acordo com uma fonte, que afirmou que a Casa Branca tinha pedido ao Departamento de Energia para não divulgar o acordo na quarta-feira. Mas Wright, de quem os funcionários da Casa Branca já se queixaram no passado por excesso de zelo, prosseguiu na mesma, incluindo numa entrevista à Fox Business.

Na opinião de alguns conselheiros de Trump, o acordo não estava finalizado, uma vez que as cartas necessárias para serem enviadas ao Congresso ainda não tinham sido expedidas. E o presidente e muitos dos seus principais conselheiros ficaram furiosos com a decisão de divulgar o acordo, disse a fonte.

Trump disse aos jornalistas na sexta-feira que ele e o seu secretário de Energia - que estava atrás dele na Sala Oval - não tinham discutido o assunto quando questionado se tinha autorizado Wright a assinar o acordo.

“Não falámos sobre isso, mas ficou sempre subentendido - e o Chris sabia, e a Arábia Saudita sabia - que se eles não aderissem aos Acordos de Abraão… eu não fecharia o acordo”, garantiu Trump.

“A equipa de energia do presidente Trump está totalmente alinhada, e sempre esteve: o acordo nuclear civil que está a ser negociado entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita depende da adesão da Arábia Saudita aos Acordos de Abraão, que ajudarão a trazer a verdadeira paz ao Médio Oriente”, disse a porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, em comunicado na quinta-feira à noite.

O Departamento de Energia enfatizou a sua estreita coordenação com a Casa Branca. “Isto são notícias falsas. O Departamento de Energia coordenou de perto as negociações e o anúncio destes acordos com a Casa Branca e o Departamento de Estado. Qualquer sugestão em contrário é falsa”, disse o secretário de imprensa Ben Dietderich num comunicado na quinta-feira à noite, acrescentando que o acordo e os Acordos de Abraão “alcançam um objetivo comum: alcançar uma paz duradoura através do comércio, não do conflito”.

A irritação da Casa Branca aumentou quando a conferência de imprensa de quinta-feira foi dominada por perguntas sobre o acordo. Karoline Leavitt observou que Trump foi o “articulador final” quando questionada sobre o motivo pelo qual a nova condição não tinha sido incluída no anúncio de quarta-feira.

A publicação de Trump no Truth Social na manhã de quinta-feira também apanhou os sauditas de surpresa, para quem o acordo nuclear - que não incluía a exigência de normalização - tinha sido um grande triunfo. O acordo permitiria o enriquecimento de urânio em solo saudita, uma vez cumpridas determinadas condições, ao mesmo tempo que limitaria a capacidade de uma agência de vigilância da ONU para inspecionar locais nucleares secretos suspeitos. A CNN contactou a embaixada saudita.

Um acordo há muito aguardado recebido com críticas negativas

A medida foi uma reviravolta de última hora num esforço diplomático que já durava há anos.

Quase duas décadas depois de os EUA e a Arábia Saudita terem anunciado pela primeira vez a sua intenção de cooperar na energia nuclear, os dois países chegaram a um acordo provisório em Outubro do ano passado, quando Wright e o seu homólogo saudita fizeram uma declaração conjunta.

A administração Trump apresentou um pedido de isenção ao Congresso pouco depois, devido ao facto de o acordo não exigir que os sauditas assinassem um acordo padrão denominado Protocolo Adicional com a Agência Internacional de Energia Atómica.

Mas, após o pedido inicial de isenção ao Congresso, o acordo ficou estagnado durante meses.

A CNN noticiou anteriormente que o acordo não tinha recebido a aprovação de Trump para avançar. Fontes atribuíram o atraso às preocupações com a guerra no Irão e ao receio de que o Congresso pudesse reprovar os acordos.

As autoridades do setor energético acreditavam ter recebido a aprovação de Trump no final da semana passada, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, e o departamento iniciou o seu plano de divulgação à imprensa. (O Wall Street Journal foi o primeiro a noticiar a aprovação do acordo na noite de terça-feira.)

Outra fonte observou que, embora Trump possa ter aprovado um acordo "provisório", isso não significa que deva ser finalizado ou divulgado.

As primeiras reações dos especialistas aos termos divulgados do acordo foram maioritariamente negativas. Os especialistas em não proliferação nuclear ficaram alarmados com a cláusula de enriquecimento de urânio, bem como com a falta de compromisso com as salvaguardas adicionais do Protocolo Adicional.

Os defensores do acordo focaram-se nos benefícios comerciais e no cálculo estratégico: os sauditas querem um programa nuclear nos seus termos, e os EUA deveriam associar-se a Riade e obter influência sobre as práticas de segurança e não proliferação da Arábia Saudita - para evitar que a China ou a Rússia interferissem.

As críticas iniciais não demoveram o governo, que defendeu que o acordo e as suas salvaguardas bilaterais “mantêm os mais elevados padrões de segurança nuclear e de não proliferação”. O Departamento de Energia prosseguiu com a cerimónia formal de assinatura na quarta-feira.

Após a mudança de rumo na manhã seguinte, muitos dos próximos do governo suspeitaram imediatamente de uma intervenção de última hora do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, cujas suspeitas em relação a um programa nuclear saudita são bem conhecidas. (Israel, que possui armas nucleares, opõe-se a quaisquer acordos que possam permitir a um país árabe obter uma bomba nuclear.)

Duas fontes israelitas disseram à CNN que Netanyahu esperava influenciar o acordo, e uma delas acrescentou que o primeiro-ministro pretendia pressionar Trump para incluir a normalização das relações com Riade - ou pelo menos progressos nesse sentido - como parte do acordo.

No entanto, a Casa Branca afirmou mais tarde que Trump e Netanyahu não tinham conversado - “Que eu saiba, não”, disse Leavitt aos jornalistas - e que Trump estava simplesmente a reiterar uma posição de longa data sobre a normalização das relações diplomáticas entre Riade e Israel.

Ceticismo da comunicação social conservadora

A cobertura mediática conservadora revelou-se influente na decisão do presidente de bloquear o acordo na sua forma atual, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

“As origens deste acordo estão na administração Biden, que ofereceu cooperação nuclear como recompensa caso os sauditas aderissem aos Acordos de Abraão”, escreveu o conselho editorial do Wall Street Journal - frequentemente cético em relação a Trump - na quinta-feira. “Riade resistiu à pressão para o fazer, mas a sua recompensa chega agora da administração Trump de qualquer maneira. Resta esperar que os sauditas tenham oferecido algo mais.”

A Fox News, no início do noticiário das 07:00, demonstrou ceticismo na mesma linha. O apresentador Brian Kilmeade considerou o acordo “uma pequena surpresa” e salientou que tal arranjo foi considerado durante o governo de Biden. “Durante a administração Biden, disseram que iriam pensar no assunto. Mas, antes disso, precisávamos que assinassem os Acordos de Abraão”, disse Kilmeade, parecendo perplexo, uma vez que o príncipe Mohammed bin Salman se dava muito melhor com Trump do que com o seu antecessor.

Outra apresentadora da Fox News, Kayleigh McEnany, que serviu como secretária de imprensa durante o primeiro mandato de Trump, também questionou se a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel estava a ser posta de lado.

“Quando estava a sair da primeira administração Trump, disseram-me que estávamos bastante perto de normalizar as relações entre Israel e a Arábia Saudita”, referiu.

De facto, os responsáveis ​​do governo de Biden trabalharam para fazer avançar estes esforços de normalização e estiveram em intensas negociações com as autoridades sauditas sobre os parâmetros de um acordo nuclear civil que acompanharia o anúncio da normalização das relações com Israel.

Mas os ataques terroristas do Hamas em Israel, a 7 de Outubro de 2023, travaram este progresso. A resposta de Israel, amplamente considerada desproporcional no mundo árabe, levou os negociadores da era Biden a procurarem “menos por menos” no possível acordo nuclear, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. Um acordo nunca foi alcançado.

E, desde então, o príncipe Mohammed tem afirmado claramente que não pode concordar com relações diplomáticas com Israel sem um caminho viável para a criação de um Estado palestiniano.

No entanto, Trump reimpôs esta condição numa publicação nas redes sociais às 07:52 de quinta-feira nos Estados Unidos, poucos minutos depois de o painel da Fox ter discutido o assunto.

Leavitt disse mais tarde nessa manhã que Trump não tinha falado com o poderoso príncipe herdeiro - o líder de facto do reino - nas horas anteriores ou posteriores ao seu anúncio abrupto das novas condições para o acordo.

A secretária de imprensa sugeriu que os termos não deveriam ser uma surpresa.

“O presidente falou diretamente com os sauditas sobre isto em várias conversas no passado, e o governo continuará a manter essas conversas”, garantiu.

Zachary Cohen e Tal Shalev, da CNN, contribuíram para esta reportagem

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