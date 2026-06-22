Negociações com o Irão na Suíça foram construtivas mesmo com ameaças de Trump. Isto é o que se sabe

Há 1h e 10min

Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou que está em curso "um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irão". Catar e Paquistão revelaram ainda que ambas as partes concordaram em criar um alto comité para assegurar "a supervisão política da mediação"

As negociações entre os EUA e o Irão decorreram de forma construtiva na Suíça, durante a noite, e as conversações técnicas vão prosseguir esta semana, segundo os mediadores, após as ameaças de Donald Trump terem impedido o progresso.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou que as sanções sobre o petróleo iraniano tinham sido suspensas e que alguns dos seus ativos congelados no estrangeiro tinham sido desbloqueados. O governante acrescentou ainda que “foi lançado um importante plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irão”.

Os mediadores, Paquistão e Catar, revelaram que os EUA e o Irão concordaram em criar um Comité de Alto Nível para assegurar “a supervisão política da mediação”. Os negociadores do comité deverão liderar grupos dedicados a questões nucleares, sanções e outros meios para implementar o acordo entre Washington e Teerão, pode ler-se num comunicado conjunto emitido pelos mediadores.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmaeil Baghaei, disse mesmo que “foram feitos bons progressos” - um resultado surpreendente após um longo período de incerteza.

Apenas algumas horas antes, uma fonte iraniana tinha dito à CNN que as negociações estavam estagnadas depois de Trump ter atacado o Irão numa entrevista à Fox News. O presidente norte-americano ameaçou retomar os bombardeamentos contra o Irão e tomar o controlo do Estreito de Ormuz. “Se não chegarem a um acordo, vamos cobrar portagens”, avisou.

Baghaei afirmou que o Irão se recusou inicialmente a prosseguir depois de as ameaças de Trump terem sido divulgadas e os preços do petróleo terem subido, segundo a imprensa estatal.

Donald Trump já tinha sugerido anteriormente que os EUA impusessem portagens no estreito, ao mesmo tempo que insistia em nunca permitir que o Irão o fizesse. Na semana passada, o presidente afirmou que o acordo entre os EUA e o Irão garantiria que o estreito estivesse “permanentemente livre de portagens”.

No entanto, após o fim das negociações na Suíça, o Catar e o Paquistão afirmaram que o Irão e os EUA tinham estabelecido uma “linha de comunicação” para o Estreito de Ormuz, sugerindo que a estabilidade para este importante ponto de estrangulamento energético esteja ao virar da esquina.

A linha foi criada para “evitar incidentes e falhas de comunicação, com o objetivo de garantir a passagem segura de embarcações comerciais” durante o período de 60 dias previsto no acordo.

Ainda assim, continua a pairar sobre as negociações o conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano, que se tem mantido apesar da recente renovação do acordo de cessar-fogo entre ambas as partes.

Os EUA e o Irão concordaram em criar uma “célula de resolução de conflitos” envolvendo o Líbano e facilitada pelo Catar e pelo Paquistão, para garantir o fim das operações militares no Líbano, afirmaram os mediadores.

Araghchi afirmou que o “primeiro teste real” será a eficácia desse esforço.