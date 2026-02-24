Rússia anuncia a tomada de pequena aldeia, Ucrânia diz ter recapturado 400 km2 de território ocupado

Agencia EFE
Há 1h e 15min
Guerra na Ucrânia (Vadim Ghirda/AP)

Tomada das terras ocupadas acontece depois de os russos terem ficado sem acesso à rede de satélites Starlink, que estavam a usar ilegalmente

A Rússia anunciou esta terça-feira a tomada de uma aldeia na região de Zaporizhzhia, depois de a Ucrânia ter afirmado na véspera que recapturou 400 quilómetros quadrados de território ocupado.

"As unidades do agrupamento militar do Leste, na sequência de operações ofensivas, libertaram a aldeia de Izdvianka, na região de Zaporizhzhia", lê-se na nota militar, no mesmo dia em que se assinala o quarto aniversário da guerra.

A aldeia fica a mais de 60 quilómetros a leste da capital regional, onde as tropas russas avançam lentamente.

Os oficiais militares russos também referiram ataques com drones, mísseis e artilharia contra "infra-estruturas de transporte e energia das Forças Armadas da Ucrânia", bem como bases de armazenamento e lançamento de drones e posições de destacamento de tropas.

A defesa antiaérea russa abateu ainda seis bombas aéreas guiadas, seis mísseis e 380 drones de asa fixa nas últimas 24 horas.

Por sua vez, o lado ucraniano informou que tinha recapturado 400 quilómetros quadrados de terras ocupadas pela Rússia desde o final de janeiro, principalmente devido ao facto de as tropas russas se terem desligado da rede de satélites Starlink, implantada para a Ucrânia, que estava a ser utilizada irregularmente pelos russos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acrescentou que a Ucrânia estava a avançar ao longo da linha da frente sul.

Temas: Guerra Ucrânia Ucrânia Starlink Rússia

