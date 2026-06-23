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Putin acusa NATO de se preparar para uma guerra contra a Rússia

Magda Magalhães
Há 41 min
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, à margem da cimeira Rússia-ASEAN, esta quinta-feira (Anastasia Barashkova/AFP/Pool/Getty Images)
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Líder russo diz que o Ocidente está a criar uma alegada ameaça russa para justificar o investimento na defesa

O presidente russo, Vladimir Putin, acusa os países da NATO de estarem a preparar-se "para atacar" a Rússia e de usarem uma alegada ameaça russa para justificarem o aumento das despesas em armamento e "militarização radical dos seus Estados".

"Eles [os membros da NATO] estão a aumentar os seus orçamentos militares, os seus orçamentos para atacar", afirmou Putin, durante uma cerimónia no Kremlin com alunos de escolas militares e instituições ligadas aos serviços de segurança, de acordo com o Le Monde.

"Constatamos que, enquanto anteriormente os países da NATO se limitavam a apoiar o regime de Kiev, que chegou ao poder através de um golpe de Estado armado ilegal, agora falam abertamente sobre a preparação para uma guerra connosco e sobre o aumento dos seus orçamentos militares com fins ofensivos", disse ainda Putin, citado pela agência estatal russa TASS.

O presidente russo acusou ainda os governos ocidentais de recorrerem a "declarações falsas sobre uma suposta ameaça militar russa" para justificar o reforço dos investimentos em defesa.

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"O padrão de atuação do chamado pseudo-democrático Ocidente é muito simples: primeiro, criam ameaças ao nosso país, obrigando-nos a tomar as medidas necessárias para a nossa defesa e proteção. Depois, acusam-nos imediatamente de todos os males para justificar as suas políticas e ações agressivas contra a Rússia", acusou.

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Temas: Guerra Ucrânia Rússia Vladimir Putin Putin NATO

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