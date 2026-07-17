Zelensky volta a surpreender ao mudar ministro do Interior de posição

Há 1h e 15min

Principal missão no novo posto será assegurar a coordenação mais eficaz possível entre todas as áreas do setor da segurança e da defesa, garantindo a supervisão diária da implementação das decisões tomadas, e coordenar a produção de armamento

Volodymyr Zelensky nomeou o atual ministro do Interior, Ihor Klymenko, para ocupar o cargo de secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa (NSDC). É mais uma decisão inesperada do presidente ucraniano, após a demissão do ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov.

Era precisamente esse o posto que vários deputados do partido de Zelensky esperavam ver ocupado por Klymenko, de acordo com declarações recentes feitas à Reuters, citadas pela Euromaidan.

O chefe de Estado ucraniano disse ter reunido com Klymenko para agradecer ao governante todo o trabalho desenvolvido no Ministério do Interior, cuja liderança ocupou desde fevereiro de 2023, após a morte do antigo responsável Denys Monastyrsky num acidente de helicóptero.

“Houve muitos desafios difíceis e a resposta foi sempre eficaz. Ihor Klymenko continuará a trabalhar pela Ucrânia na defesa do nosso Estado e do nosso povo”, afirmou, destacando a importância do novo papel que Klymenko vai assumir, nomeadamente na execução de decisões.

Isto porque a principal missão do responsável será, segundo Zelensky, assegurar a coordenação mais eficaz possível entre todas as áreas do setor da segurança e da defesa, garantindo a supervisão diária da implementação das ordens dadas. Também a coordenação da produção de armamento deverá configurar uma prioridade.

“Todas as decisões do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia e do Estado-Maior do Comandante Supremo devem ser cumpridas na íntegra e dentro dos prazos estabelecidos”, sublinhou o presidente da Ucrânia.

Esta nomeação segue a lógica de uma remodelação governamental conduzida por Volodymyr Zelensky, que já conta com um novo primeiro-ministro, Serhii Koretskyi, e a saída do governo do até agora ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov - uma decisão que desencadeou fortes críticas e uma onda de indignação entre os ucranianos.

A reorganização em curso acontece num momento em que o país procura aumentar a produção de armamento, manter uma campanha de mísseis balísticos e, ao mesmo tempo, criar uma coligação de defesa antibalística. Tudo para manter, eventualmente vencer, o braço de ferro com a Rússia que dura há mais de quatro anos.