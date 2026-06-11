Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 51min
Ponte de Kerch (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O canal pró-ucraniano do Telegram, Crimean Wind, diz que uma ponte em Armiansk, no norte da Crimeia, foi atingida após relatos de drones ucranianos na zona e uma série de explosões. Uma ponte à entrada de Krasnoperekopsk, vinda de Armiansk, também terá sido atingida

Foram relatadas múltiplas explosões na Crimeia, ocupada pela Rússia, durante a última madrugada, com vários locais relacionados com atividades militares aparentemente atingidos no que parece ser um ataque contínuo de drones e mísseis ucranianos, de acordo com relatos locais e canais de monitorização, informa o Kiev Independent.

O canal pró-ucraniano do Telegram, Crimean Wind, informou que uma ponte em Armiansk, uma cidade no norte da Crimeia, perto da Ucrânia continental, foi atingida após relatos de drones ucranianos na zona e uma série de explosões.

Uma ponte à entrada de Krasnoperekopsk, vinda de Armiansk, também terá sido atingida.

"Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península", escreveu o canal.

Mais a sul, foram relatadas explosões e atividade de mísseis em Sebastopol. O Crimean Wind disse que os residentes relataram lançamentos de mísseis do Cabo Fiolent e múltiplas explosões por toda a cidade.

Segundo o canal, foram reportados dois impactos perto das baías de Komyshova e Kozacha, seguidos de mais quatro ou cinco impactos. Outro impacto reportado atingiu uma instalação militar na baía de Striletska. Testemunhas relataram uma coluna de fumo sobre a baía de Omega e um grande incêndio na área da baía de Striletska.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No entanto, a autoridade russa em Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, afirma que as defesas aéreas intercetaram 33 drones ucranianos e repeliram "dois ataques ucranianos de grande escala", garantindo que nenhuma infraestrutura crítica foi atingida, ao contrário de alguns prédios residenciais e veículos.

Já o chefe da região ocupada de Kherson, Volodymyr Saldo, disse que os ataques atingiram pontes perto de Preobrazhenka e Myrne, respetivamente uma ponte rodoviária na rota Perekop-Armiansk e uma ponte perto da vila de Stavky.

"Segundo informações preliminares, houve alguns danos. Está em curso uma inspeção e respetiva avaliação do estado das estruturas", indicou Saldo, acrescentando que 45 drones foram abatidos sobre a região durante a noite.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra Ucrânia Crimeia Guerra Ucrânia Rússia

Relacionados

Rússia obrigada a encerrar uma das suas principais autoestradas de acesso à Crimeia: a culpa é do novo plano da Ucrânia

Ucrânia tem um plano para a Crimeia e por isso está a destruir todos os radares que encontra

"Era impossível dormir. O zumbido era tão alto." Os ataques da Ucrânia estão a levar a guerra para dentro das casas russas

"Voámos na Rússia como se fosse o nosso próprio território. Quase nenhuma resistência": drones ucranianos atingiram São Petersburgo num ataque "sem precedentes"

Rússia receia espionagem com IA e suspende sistema de vigilância que protege Putin
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Ministro da Defesa britânico demite-se devido a divergências sobre gastos com a defesa

Há 40 min

UCRÂNIA • AO MINUTO | "Operação durou 15 horas". Robôs resgatam dois soldados ucranianos feridos na frente de combate

Há 53 min
00:33

Merz alerta que dívida da UE pode comprometer defesa e soberania

Há 56 min

Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

Há 1h e 51min
Mais Europa

Mais Lidas

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

Ontem às 08:26

Mulher morre após ser esfaqueada pela prima durante discussão em Sintra

Ontem às 10:07

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

Ontem às 11:59

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

“Estar bem é conseguir viver com o que sentimos. Mesmo quando não é confortável”

Ontem às 08:00
opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

SIRESP: presidente renomeado pelo Governo pagou milhares em multas e devolveu dinheiro ao Estado

Ontem às 20:32

França e Alemanha querem reduzir o poder de Kaja Kallas e ponderam "desmantelar" o serviço diplomático da União Europeia

Hoje às 06:28

SIRESP pagou 75 euros por hora a consultor que estudou com o presidente

Ontem às 20:34

Condutor que circulou em contramão na Marginal de Cascais identificado pelas autoridades

Ontem às 11:41

Trump queria ser a estrela do Mundial, mas a política pode estragar a festa

Ontem às 17:33

Segunda noite de ataques norte-americanos ao Irão. "Vão ouvir bombas a cair em instalações críticas"

Ontem às 23:03