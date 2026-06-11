Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

Há 1h e 51min

O canal pró-ucraniano do Telegram, Crimean Wind, diz que uma ponte em Armiansk, no norte da Crimeia, foi atingida após relatos de drones ucranianos na zona e uma série de explosões. Uma ponte à entrada de Krasnoperekopsk, vinda de Armiansk, também terá sido atingida

Foram relatadas múltiplas explosões na Crimeia, ocupada pela Rússia, durante a última madrugada, com vários locais relacionados com atividades militares aparentemente atingidos no que parece ser um ataque contínuo de drones e mísseis ucranianos, de acordo com relatos locais e canais de monitorização, informa o Kiev Independent.

O canal pró-ucraniano do Telegram, Crimean Wind, informou que uma ponte em Armiansk, uma cidade no norte da Crimeia, perto da Ucrânia continental, foi atingida após relatos de drones ucranianos na zona e uma série de explosões.

Uma ponte à entrada de Krasnoperekopsk, vinda de Armiansk, também terá sido atingida.

"Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península", escreveu o canal.

Mais a sul, foram relatadas explosões e atividade de mísseis em Sebastopol. O Crimean Wind disse que os residentes relataram lançamentos de mísseis do Cabo Fiolent e múltiplas explosões por toda a cidade.

Segundo o canal, foram reportados dois impactos perto das baías de Komyshova e Kozacha, seguidos de mais quatro ou cinco impactos. Outro impacto reportado atingiu uma instalação militar na baía de Striletska. Testemunhas relataram uma coluna de fumo sobre a baía de Omega e um grande incêndio na área da baía de Striletska.

No entanto, a autoridade russa em Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, afirma que as defesas aéreas intercetaram 33 drones ucranianos e repeliram "dois ataques ucranianos de grande escala", garantindo que nenhuma infraestrutura crítica foi atingida, ao contrário de alguns prédios residenciais e veículos.

Já o chefe da região ocupada de Kherson, Volodymyr Saldo, disse que os ataques atingiram pontes perto de Preobrazhenka e Myrne, respetivamente uma ponte rodoviária na rota Perekop-Armiansk e uma ponte perto da vila de Stavky.

"Segundo informações preliminares, houve alguns danos. Está em curso uma inspeção e respetiva avaliação do estado das estruturas", indicou Saldo, acrescentando que 45 drones foram abatidos sobre a região durante a noite.