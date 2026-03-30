Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

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A perda da E-3 Sentry da Força Aérea dos EUA - uma parte crucial do sistema de alerta aéreo antecipado e controlo - "é um duro golpe para as capacidades de vigilância dos EUA"

A destruição de uma aeronave E-3 Sentry da Força Aérea dos EUA num ataque iraniano contra uma base aérea na Arábia Saudita pode prejudicar a capacidade dos EUA de detetar ameaças iranianas à distância, avisam analistas ouvidos pela CNN.

Imagens impressionantes da aeronave destruída, geolocalizadas pela CNN, mostram a sua cauda partida e a sua característica cúpula de radar giratória – uma parte crucial do sistema de alerta aéreo antecipado e controlo (AWACS) – no solo da Base Aérea de Príncipe Sultan.

A perda do AWACS é “um duro golpe para as capacidades de vigilância dos EUA”, admite Cedric Leighton, analista militar da CNN, um antigo coronel da Força Aérea dos EUA que já voou na aeronave.

“Isto pode afetar a capacidade dos EUA de controlar aeronaves de combate e dirigi-las para os seus alvos ou protegê-las de ataques com aeronaves e sistemas de mísseis hostis”, sugere Leighton.

O AWACS permite a monitorização aérea de até 120 mil milhas quadradas de espaço de batalha, do solo à estratosfera, e tem sido um componente vital das forças de combate dos EUA durante décadas. A frota de 17 aviões E-3, e a experiência americana com a sua utilização ao longo dos anos, é vista pelos analistas como uma grande vantagem para os norte-americanos.

Imagens da aeronave destruída começaram a surgir nas redes sociais no fim de semana. A CNN geolocalizou as imagens na base aérea no centro da Arábia Saudita, comparando-as com uma imagem de satélite de 11 de março, que mostrava a aeronave E-3 no mesmo local das fotos recentes.

Um avião E-3 Sentry do Sistema de Alerta e Controlo Aerotransportado da Força Aérea dos EUA é visto na Base Aérea Príncipe Sultan a 11 de março de 2026. Airbus

A CNN noticiou anteriormente que um ataque à base aérea deixou pelo menos 10 militares norte-americanos feridos. Não houve registo de mortes. Uma aeronave-tanque da Força Aérea dos EUA também foi danificada, segundo fontes.

A própria aeronave E-3 é um poderoso posto de comando aéreo, bem como uma plataforma de vigilância. Pode rastrear cerca de 600 alvos em simultâneo, desde outras aeronaves e mísseis a grandes drones e até tanques no campo de batalha.

A equipa a bordo do E-3 pode transmitir esta informação aos comandantes no teatro de operações, aos navios no mar ou de regresso ao Pentágono em tempo real.

Enquanto isso, os controladores a bordo do AWACS podem direcionar caças intercetores para ameaças iminentes ou enviar aeronaves de ataque para apoiar as tropas terrestres sob fogo.

Um relatório publicado este mês pelo Centro para uma Nova Segurança Americana designa o AWACS como "comandante" do campo de batalha, "fornecendo com agilidade informações críticas sobre a situação e coordenação em tempo real que transformam missões individuais numa força dominante".

O relatório considera o AWACS "um recurso indispensável para as operações militares dos EUA de hoje e no futuro próximo".

Peter Layton, antigo oficial da Força Aérea Real Australiana e investigador do Instituto Asiático Griffith, afirmou que os radares aerotransportados aumentam exponencialmente o tempo de deteção de ameaças.

Neste conflito, um E-3 poderia detetar um drone Shahed iraniano lançado a 320 quilómetros de distância cerca de 85 minutos mais cedo do que um radar terrestre, explica Layton.

Por serem móveis, os AWACS podem deslocar-se rapidamente para novas áreas de crise e representam um alvo mais difícil para os adversários do que os radares terrestres fixos.

Aeronave surpresa ficou vulnerável

Os analistas ouvidos pela CNN questionam como é que os EUA permitiram que o E-3 ficasse vulnerável a um ataque iraniano.

"Geralmente, tomam-se medidas extraordinárias para o proteger de fogo inimigo hostil durante o voo. Por vezes, recebe escolta de caças e nunca é autorizado a sobrevoar território hostil para o manter seguro", disse Leighton.

Cedric Leighton considera que a perda do E-3 em terra é "uma grave violação” dos “esforços de proteção da força".

Leighton sugere ainda que o ataque pode indicar que o Irão está a receber ajuda para atingir alvos importantes dos EUA.

"A Rússia provavelmente forneceu ao Irão coordenadas geográficas e imagens de satélite que indicaram a localização precisa", admite.

O ataque revela como o Irão está a ser seletivo ao atacar alvos de elevado valor limitados com as forças que possui, observa Kelly Grieco, investigadora do Stimson Center, na rede social X.

A investigadora apontou para ataques a radares e infraestruturas de comunicações por satélite noutras bases americanas na região desde o início da guerra.

"O Irão está a atacar os radares que detetam ameaças, os aviões-tanque que mantêm os caças em operação e os AWACS que coordenam o combate. Trata-se de uma campanha de contra-ataque aéreo, adaptada ao que o Irão é realmente capaz de fazer. E o dano é real", escreveu Kelly Grieco.

Um ativo envelhecido

Os analistas observaram também o tamanho e a idade da frota de E-3 dos EUA e a pressão que as operações no Médio Oriente exercem sobre a mesma.

O E-3 tem um número limitado de aeronaves na frota dos EUA, com apenas 17 unidades disponíveis no início do ano, de acordo com o diretório World Air Forces 2026 da FlightGlobal.com. Isto representa menos AWACS do que bombardeiros B-2 (20).

E são antigos. A primeira aeronave entrou ao serviço da frota da Força Aérea em 1978, e a frota dos EUA diminuiu de 32 aeronaves em 2015.

Os jatos quadrimotores, baseados na estrutura da aeronave comercial Boeing 707, transportam uma tripulação de quatro pessoas, bem como 13 a 19 especialistas de missão, um número que pode variar consoante a tarefa específica, de acordo com a Força Aérea.

Os planos custaram cerca de 270 milhões de dólares em dólares do ano fiscal de 1998, de acordo com a Força Aérea, o equivalente a cerca de 540 milhões de dólares atualmente.

Além dos EUA, a Arábia Saudita, a França e o Chile operam o E-3, e a NATO possui a sua própria força conjunta de 14 aeronaves.

A Força Aérea dos EUA tem procurado substitutos para a sua frota envelhecida, mas o Pentágono ainda não definiu uma plataforma, embora alguns protótipos estejam em desenvolvimento.

A Marinha dos EUA opera uma aeronave semelhante, mas muito mais pequena, de alerta aéreo antecipado e de controlo, o E-2 Hawkeye, que pode operar a partir de porta-aviões e é utilizado para monitorizar o espaço de batalha dos grupos de ataque de porta-aviões.

Mas o Hawkeye não é um substituto fácil para o Sentry. Por ser mais pequeno, o Hawkeye tem menos tripulantes para monitorizar o espaço de batalha e, como é um turbo-hélice, em vez de um jato, não consegue atingir a mesma altitude que o Sentry, o que significa que o seu radar não cobre uma área tão extensa.