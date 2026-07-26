Irão disposto a suspender ataques se os EUA mantiverem pausa nos bombardeamentos

Marta Coropos Carvalho
Há 57 min
Ataque Irão (AP)
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Autoridades iranianas continuam, no entanto, a olhar com desconfiança para as intenções da administração norte-americana

O Irão está disposto a interromper os ataques contra alvos norte-americanos enquanto os Estados Unidos mantiverem a atual suspensão dos bombardeamentos, revelou este domingo uma alta fonte iraniana à Reuters.

A decisão surge depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter ordenado a interrupção da campanha aérea contra alvos iranianos, iniciada na sequência dos ataques de Teerão à navegação no Estreito de Ormuz. Desde sexta-feira não foram registados novos bombardeamentos norte-americanos, nem ataques iranianos contra países da região que acolhem bases militares dos EUA. 

Segundo a mesma fonte iraniana, Teerão responderá de forma proporcional: enquanto Washington mantiver a pausa nas operações militares, o Irão fará o mesmo. Ainda assim, as autoridades iranianas continuam a olhar com desconfiança para as intenções da administração norte-americana e avisam que qualquer retoma dos ataques terá uma resposta imediata. 

A Casa Branca tem apresentado a suspensão das operações como uma oportunidade para relançar contactos diplomáticos. O embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Mike Waltz, afirmou que Donald Trump pretende dar "algum espaço" às negociações, sublinhando, porém, que a opção militar continua em cima da mesa caso não haja progressos. 

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Apesar da redução temporária das hostilidades, a tensão permanece elevada em todo o Médio Oriente. O conflito já provocou perturbações no tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte de petróleo, e contribuiu para a subida dos preços da energia nos mercados internacionais. Paralelamente, os rebeldes Houthis, aliados do Irão no Iémen, intensificaram ataques contra infraestruturas sauditas, alimentando receios de um alargamento do conflito à região. 

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Temas: Guerra no Irão Estados Unidos EUA Bombardeamentos

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