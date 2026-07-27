Preço do petróleo desce mais de 5% com perspetiva de acordo entre EUA e Irão

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 15min
Combustíveis (CNN)
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Preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência internacional para o preço do petróleo, registava uma queda de 5,58%, para 91,38 dólares

Os preços do petróleo registam uma descida de mais de 5% na abertura dos mercados asiáticos, com os investidores aliviados após duas noites sem ataques norte-americanos contra o Irão e a perspetiva de novas negociações entre as partes.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, referência internacional para o preço do petróleo, registava uma queda de 5,58%, para 91,38 dólares.

O seu equivalente norte-americano, o barril de WTI, recuava 5,46%, para 84,43 dólares.

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