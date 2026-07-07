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Funeral de Khamenei marcado por apelos à vingança e cartazes com a mensagem "morte a Trump"

CNN Portugal , MCC
Há 1h e 35min
Funeral Ali Khamenei (AP Photos)
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Dezenas de milhares de pessoas concentraram-se nas principais avenidas da capital para chorar a morte do antigo aiatola

Milhares de iranianos participaram esta segunda-feira no cortejo fúnebre de Ali Khamenei, em Teerão, numa cerimónia marcada por manifestações de luto, mas também por fortes apelos à vingança contra os Estados Unidos e o presidente norte-americano Donald Trump.

Ao longo do percurso, vários participantes exibiram cartazes vermelhos com a inscrição, em inglês, "KILL TRUMP" (morte a Trump), enquanto outros queimaram bandeiras dos Estados Unidos e do Reino Unido. Num dos momentos mais tensos da cerimónia, manifestantes atiraram pedras a um painel com a imagem de Donald Trump, onde se via uma bala apontada à cabeça do presidente norte-americano. A mensagem escrita no cartaz dizia: "Os Estados Unidos mataram o nosso pai. Não te vamos deixar escapar."

As imagens divulgadas pela televisão estatal iraniana mostraram dezenas de milhares de pessoas concentradas nas principais avenidas da capital. Os caixões de Khamenei e de quatro familiares seguiram num camião aberto, enquanto canhões de água foram utilizados para refrescar a multidão devido às elevadas temperaturas. 

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(AP Photo/Khalil Hamra)

Três dos filhos de Khamenei participaram nas orações fúnebres junto aos caixões. Já Mojtaba Khamenei, sucessor do pai na liderança suprema do Irão, não esteve presente. Segundo as autoridades iranianas, continua a recuperar dos ferimentos sofridos no ataque aéreo norte-americano e israelita que matou o antigo líder, a 28 de fevereiro.

O cortejo segue agora para a cidade santa de Qom e continuará depois no Iraque, passando por Najaf e Karbala, antes do regresso ao Irão, onde Khamenei será sepultado em Mashhad, junto ao santuário do Imã Reza. 

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