De um "Conselho de Comércio" a aviões da Boeing: afinal, o que é que Xi e Trump realmente acordaram?

Há 1h e 22min

Apesar de sinais de maior cooperação e estabilidade, persistem divergências em áreas como tarifas e tecnologia, com muitos pontos ainda por negociar

Quando as rodas do Air Force One levantaram voo de Pequim na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, estava a concluir uma visita de três dias com muitas questões ainda por esclarecer sobre o que exatamente ele e o líder chinês Xi Jinping tinham acordado.

Ao longo do fim de semana, declarações de ambos os lados começaram a desmistificar os resultados de uma reunião que foi, em grande medida, sobre redefinir o tom entre as maiores economias do mundo após um ano conturbado que levou ambas à beira da dissociação.

Agora, os EUA e a China estão prestes a criar duas novas instituições - um "Conselho de Comércio" e um "Conselho de Investimento" - para gerir essas relações económicas, confirmaram no domingo declarações da Casa Branca e do ministério do Comércio da China.

A Casa Branca também afirmou que a China compraria pelo menos 17 mil milhões de dólares por ano em produtos agrícolas dos EUA e faria uma compra inicial de 200 aeronaves Boeing fabricadas nos Estados Unidos.

O comunicado de Pequim não confirmou diretamente esses acordos, dizendo, em vez disso, que ambos os lados iriam "promover a expansão do comércio bilateral" de produtos agrícolas e que tinham feito arranjos para a aquisição de aviões americanos pela China.

Ambos os anúncios são escassos em detalhes e ficam aquém de um grande avanço no reequilíbrio do comércio.

No entanto, reforçam sinais dados tanto por Trump como por Xi durante a cimeira de que querem evitar volatilidade e aumentar a cooperação - colocando a rivalidade entre os seus países numa base mais previsível.

Os dois lados estiveram, no ano passado, envolvidos numa guerra comercial de retaliação que perturbou cadeias de abastecimento, incluindo as de terras raras estrategicamente críticas, cujo refinação é quase monopolizada por Pequim.

Xi e Trump acordaram uma trégua de um ano durante uma reunião em outubro passado, e a sua mais recente cimeira introduziu um novo objetivo para as suas relações: alcançar o que ambos os lados apelidaram de uma "relação construtiva de estabilidade estratégica".

Os resultados anunciados até agora também destacam onde continuam a existir divergências e fricções. Há poucos sinais, também, de como irão trabalhar em conjunto numa das questões mais difíceis: a tecnologia.

Pequim, por sua vez, também deixa claro que há mais a negociar nas semanas e meses seguintes, classificando os resultados atuais como "preliminares".

Uma aeronave Air China Boeing 787-9 Dreamliner na pista após aterrar num aeroporto em Madrid, Espanha, no ano passado. (Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto/Getty Images)

Uma vitória de 17 mil milhões de dólares?

O principal valor destacado pela Casa Branca após as negociações é de 17 mil milhões de dólares - o montante mínimo que Washington diz que a China concordou em comprar anualmente em produtos agrícolas americanos até 2028.

Os 17 mil milhões somar-se-ão aos compromissos de compra de soja que Pequim assumiu em outubro de 2025, durante a cimeira entre os dois líderes na Coreia do Sul, que levou à trégua comercial.

Esse nível de compras representaria um grande aumento face ao ano passado, quando as exportações agrícolas dos EUA para a China totalizaram apenas 8,4 mil milhões de dólares, segundo dados do governo americano. Mas não está longe dos níveis de 2024, o último ano da administração Biden e antes da guerra tarifária de Trump.

O acordo de 17 mil milhões de dólares para compra de produtos agrícolas dos EUA, mais o compromisso existente de adquirir 25 milhões de toneladas métricas de soja, totalizará cerca de 27 mil milhões de dólares por ano, segundo um cálculo da CNN baseado nos preços da soja exportada para a China no ano passado. Isso é ligeiramente superior aos 24,4 mil milhões de dólares em exportações agrícolas dos EUA para a China em 2024, mostram dados do Departamento de Agricultura dos EUA.

A ficha informativa da Casa Branca não forneceu mais detalhes sobre o que chamou de acordo da China para uma "compra inicial" de 200 aeronaves Boeing, que o gigante aeroespacial americano ainda não confirmou publicamente.

O ministério do Comércio da China apenas confirmou arranjos para a aquisição de aeronaves e para garantir o fornecimento de motores de avião - uma tecnologia onde a China ainda está atrás dos EUA.

Ambos os lados também referiram a redução de barreiras ao comércio agrícola, enquanto Pequim afirmou que promoveriam a expansão do comércio de produtos agrícolas, incluindo através de "reduções tarifárias mútuas".

A bandeira americana hasteada fora do Grande Salão do Povo, em Pequim, durante a cerimónia de boas-vindas ao presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada. (VCG/AP)

Tarifas e o "Conselho de Comércio"

A menção a "reduções tarifárias" esteve visivelmente ausente no resumo da Casa Branca sobre as recentes negociações. Trump disse aos jornalistas que ele e Xi não discutiram a questão das tarifas.

As tarifas dos EUA no ano passado desencadearam a guerra comercial entre os países, mas foram reduzidas através de negociações e da subsequente trégua.

Mas a questão continua em aberto: os EUA estão atualmente a investigar se irão impor tarifas adicionais a certos produtos provenientes da China e de outros países, depois de o Supremo Tribunal ter anulado algumas das taxas existentes da administração Trump.

Como e se o recém-anunciado "Conselho de Comércio" terá influência nestas questões permanece pouco claro, com os detalhes ainda vagos.

O ministério do Comércio da China apresentou o "Conselho de Comércio" como um fórum para discutir preocupações, bem como questões como reduções tarifárias. Disse que as duas nações "acordaram em princípio" reduzir mutuamente tarifas sobre certos produtos.

Numa entrevista ao programa Face the Nation da CBS, transmitida no domingo, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, descreveu o conselho como uma "forma formalizada" de os dois governos discutirem o vasto conjunto de tarifas, controlos de importação, controlos de exportação e barreiras não tarifárias que afetam o comércio entre ambos.

"Estamos a pensar em como gerir as relações económicas entre os EUA e a China. São duas economias bastante diferentes, e estamos focados no comércio de bens não sensíveis", afirmou Greer sobre o conselho, referindo que esses bens incluem produtos agrícolas e energéticos, aviões Boeing e dispositivos médicos.

O "Conselho de Investimento", acrescentou, seria uma forma de "resolver questões quando surgirem entre os dois países".

Nos meios de comunicação estatais chineses durante o fim de semana, especialistas e comentadores fizeram observações semelhantes, sugerindo que os conselhos reduziriam erros de cálculo e melhorariam a estabilidade do comércio e do investimento.

Outra questão em aberto é como irão lidar com outro tema delicado: a rivalidade tecnológica. A China há muito que procura que os EUA revertam restrições à exportação de bens de alta tecnologia para o país, incluindo equipamento para fabrico de chips.

A Casa Branca, na sua ficha informativa, referiu outro tema amplamente visto como tendo levado os EUA à mesa de negociações no ano passado: minerais críticos.

A China iria "responder às preocupações dos EUA" sobre escassez nas cadeias de abastecimento de terras raras e outros minerais críticos, bem como sobre restrições à venda de equipamentos e tecnologias de processamento relacionados, afirmou.

Embora Pequim tenha concordado em adiar a implementação de alguns dos seus controlos abrangentes sobre terras raras em outubro, as indústrias continuaram a enfrentar escassez de fornecimento.

As declarações de Pequim não mencionaram explicitamente estas questões.

No entanto, afirmaram que ambas as partes continuariam a “implementar os resultados” de negociações anteriores.