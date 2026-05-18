Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Bruxelas admite "constrangimentos regionais" e medidas de poupança de combustível devido ao bloqueio no Estreito de Ormuz

Agência Lusa , MCC
Há 23 min
Estreito de Ormuz (Getty)

UE importa a maior parte do petróleo que consome, o que a torna altamente exposta a choques externos

A Comissão Europeia admitiu esta segunda-feira “constrangimentos regionais de abastecimento” de petróleo caso se mantenha o bloqueio no Estreito de Ormuz até junho, que afeta, sobretudo, o combustível de aviação, equacionando medidas de poupança no espaço comunitário.

“Embora atualmente não exista escassez de combustível na UE [União Europeia], poderão surgir constrangimentos regionais de abastecimento nas próximas semanas caso o bloqueio do fornecimento de petróleo através do Estreito de Ormuz não seja resolvido, sendo o combustível de aviação a principal preocupação”, afirma a Direção-Geral da Energia do executivo comunitário em comunicado.

De acordo com a nota, divulgada após uma reunião do Grupo de Coordenação do Petróleo – que juntou especialistas da Comissão Europeia, dos países da UE, da Agência Internacional da Energia, da NATO e representantes da indústria petrolífera –, os especialistas “salientaram que, se a situação persistir, será necessário combinar qualquer libertação dessas reservas com medidas de poupança de combustível, para que as reservas de emergência possam ser geridas de forma mais eficiente e durante mais tempo”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O grupo reuniu-se para discutir a situação da segurança do abastecimento de petróleo na Europa e a coordenação da resposta ao nível da UE, enquanto o conflito no Médio Oriente se prolonga envolvendo Estados Unidos, Israel e Irão, tendo discutido “as perspetivas para a UE e a abordagem coordenada da União caso a situação se prolongue até junho”.

“O Grupo de Coordenação do Petróleo continuará a reunir-se de forma regular e frequente para assegurar uma resposta coordenada a quaisquer desenvolvimentos relacionados com o abastecimento de combustíveis de aviação na UE”, é indicado.

Bruxelas adianta que “continuará a avaliar o impacto global da situação no Médio Oriente na Europa, a apoiar ações coordenadas sempre que necessário e a manter uma comunicação regular com os países da UE, a Agência Internacional da Energia e os participantes do mercado”.

O diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, advertiu esta segunda-feira que a 'almofada' das reservas comerciais de petróleo acumuladas antes da guerra no Médio Oriente e do encerramento de Ormuz se vai esgotar numa questão de semanas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Antes, há cerca de uma semana, a Comissão Europeia disse estar a mapear as reservas de emergência na UE dada a crise energética causada pelo conflito no Médio Oriente, mas descartou qualquer problema no abastecimento de combustível de aviação neste momento.

Numa altura em que se assinalam quase três meses desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e da consequente resposta iraniana, já se assistem a consequências para a aviação como aumento de custos, impacto nas operações devido à subida dos preços da energia, perturbações nas rotas e riscos acrescidos para a logística global.

As leis da UE obrigam os Estados-membros a manterem reservas estratégicas para 90 dias de petróleo, sendo que cabe aos Estados-membros decidir que parte corresponde a petróleo bruto e que parte corresponde a produtos refinados, incluindo querosene e combustível para a aviação.

A UE importa a maior parte do petróleo que consome, o que a torna altamente exposta a choques externos como a atual crise energética relacionada com o conflito que envolve Irão, Estados Unidos e Israel.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Guerra no Irão Conflito Médio Oriente Crise combustíveis Aumento dos preços Poupança de combustível

Relacionados

Brasil poderá exportar jet fuel para Portugal em caso de necessidade, diz ministra do Ambiente e Energia

Governo preocupado com falta de jet fuel. "Mesmo que haja nos aeroportos portugueses, os aviões não chegarão a Portugal e, portanto, os turistas não chegarão"

Jet fuel: aviação vive "momento de tensão" mas é "alarmista" pensar numa "catástrofe" na Europa
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Bruxelas admite "constrangimentos regionais" e medidas de poupança de combustível devido ao bloqueio no Estreito de Ormuz

Há 23 min

"O maior ataque em mais de um ano": Ucrânia ataca os arredores de Moscovo com mais de 500 drones

Hoje às 10:13

UCRÂNIA • AO MINUTO | Rússia admite retomar processo de paz após críticas de Trump

Hoje às 06:25
02:50

Satanás 2: este é o novo míssil com que a Rússia conseguiria atingir Portugal em menos de 10 minutos

Ontem às 14:36
Mais Europa

Mais Lidas

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora

Hoje às 09:49

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Hoje às 07:00

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Ontem às 21:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Ontem às 13:00

Precisamos de uma reforma laboral? “Quando se atrasam as transformações, aceleram-se as revoluções”

Ontem às 22:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

Ontem às 09:00

Encontrados os corpos de quatro mergulhadores desaparecidos nas Maldivas

Hoje às 11:59