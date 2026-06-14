Alívio de sanções, limites nucleares e libertação de ativos: Teerão revela detalhes do acordo com Washington

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Projeto atual servirá de base para um acordo final, que poderá ser fechado nos próximos dias

Um possível acordo entre os Estados Unidos e o Irão começa a ganhar forma. Segundo um alto responsável iraniano, citado pela Reuters este domingo, o projeto de entendimento inclui concessões significativas de ambos os lados, numa tentativa de abrir caminho a um desfecho diplomático.

Do lado de Teerão, o compromisso é o de não produzir nem adquirir armas nucleares. Durante as negociações, o país aceita ainda congelar o seu programa nuclear nos níveis atuais, o que significa não enriquecer urânio nem expandir infraestruturas. Em troca, os Estados Unidos admitem permitir que o Irão trate internamente da redução do seu stock de urânio altamente enriquecido, com os detalhes técnicos a serem afinados nos próximos 60 dias.

Mas é no plano económico que surgem os sinais mais imediatos de mudança. Washington estará disposto a aliviar, ainda que temporariamente, as sanções ao petróleo iraniano, permitindo que o país volte a exportar e a gerar receitas. Ao mesmo tempo, poderá desbloquear cerca de 25 mil milhões de dólares em ativos congelados.

Outro ponto-chave do entendimento passa pelo Estreito de Ormuz. O Irão compromete-se a reabrir esta via essencial ao comércio global, enquanto os Estados Unidos levantariam o bloqueio naval imposto aos portos iranianos.

Apesar dos avanços, tudo ainda depende de negociações adicionais. O projeto atual servirá de base para um acordo final, que poderá ser fechado nos próximos dias. Para já, as informações refletem apenas a posição iraniana, numa altura em que Washington, D.C. ainda não confirmou oficialmente os termos em discussão