"Espanha difamou os nossos heróis. Temos o exército mais moral do mundo", diz Netanyahu - que anuncia decisão para fazer Espanha "pagar"

Há 1h e 28min

Netanyahu diz ainda que "Espanha opõe-se repetidamente a Israel"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou esta sexta-feira que expulsou Espanha do Centro de Coordenação Civil-Militar criado no país no âmbito do plano de paz de 20 pontos do presidente dos EUA, Donald Trump, que serviu de base para o cessar-fogo em Gaza, escreve a Al Jazeera.

"Israel não ficará em silêncio perante aqueles que nos atacam. Espanha difamou os nossos heróis, os soldados das IDF (Forças de Defesa de Israel), os soldados do exército mais moral do mundo", afirmou Netanyahu. "Por isso, dei hoje instruções para retirar os representantes da Espanha do centro de coordenação em Kiryat Gat, depois de Espanha ter optado repetidamente por se opor a Israel".

"Não estou disposto a tolerar esta hipocrisia e hostilidade. Não tenciono permitir que qualquer país trave uma guerra diplomática contra nós sem pagar um preço imediato."