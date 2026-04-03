Rússia intensificou ataques aéreos em "escalada de Páscoa", denuncia Zelensky

Agência Lusa , BCE
3 abr, 23:05
Volodymyr Zelensky

Presidente ucraniano acusa a Rússia de lançar "múltiplos ataques" enquanto conversava ao telefone com o Papa Leão XIV

Pelo menos 10 pessoas morreram esta sexta-feira na Ucrânia na sequência de novos ataques aéreos da Rússia, de acordo com as autoridades regionais e o governo ucraniano, que denunciou uma “escalada” no conflito.

“Cerca de 500 drones e mísseis de cruzeiro” foram lançados durante o dia pelo exército russo em território ucraniano, denunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriï Sybiga, numa publicação nas redes sociais.

Segundo as autoridades regionais, citadas pela Agência France Presse, pelo menos 10 pessoas morreram nos ataques: uma em Bucha, situada perto de Kiev, outra em Kherson, cidade no sul da Ucrânia, três na região de Soumy, no norte do país, uma em Jytomyr, no centro, duas em Kharkiv, uma das maiores cidades ucranianas, e outras duas em Kramatorsk, na zona leste.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a Rússia por “intensificar os seus ataques, transformando o que deveria ter sido o silêncio dos céus numa escalada de Páscoa".

Nas redes sociais, Zelensky referiu que os “múltiplos ataques” da Rússia aconteceram enquanto conversava ao telefone com o papa Leão XIV.

“Eis a resposta da Rússia à nossa proposta de trégua pascal”, acrescentou.

A Rússia rejeitou uma proposta de trégua para a Páscoa formulada pelo presidente ucraniano.

O processo de negociação sob mediação norte-americana entre Kiev e Moscovo, para pôr termo ao conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), foi suspenso no final de fevereiro devido à guerra no Médio Oriente.

A nova guerra, desencadeada por uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, concentra agora as atenções das autoridades e militares norte-americanos.

Os Estados Unidos anunciaram recentemente a suspensão temporária de algumas sanções ao petróleo russo, impostas após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, com o objetivo de conter a subida dos preços energéticos no contexto da guerra no Médio Oriente.

Leão XIV reage a argumentos religiosos para justificar a guerra: "A verdadeira força da fé é totalmente não violenta"

Ontem às 15:21
00:53

Papa Leão XIV teme que o mundo se esteja a tornar "indiferente à morte" e a "habituar-se à violência"

Ontem às 15:21

“Que aqueles que têm armas as deponham!": Papa Leão XIV exorta os líderes que "desencadeiam guerras" a escolherem a paz

Ontem às 10:40

Keir Starmer "preocupado" com concertos de Kanye West em Londres. Pepsi retira o patrocínio ao festival

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Ontem às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

4 abr, 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

4 abr, 16:00

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Ontem às 08:11

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

4 abr, 09:37

A maior forma de vida em terra tem 400 milhões de anos e os cientistas não a conseguem explicar

Ontem às 19:00

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Ontem às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Ontem às 11:00

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

4 abr, 16:35

Choque em cadeia com oito carros no acesso à Ponte 25 de Abril

Ontem às 13:20

A China já era uma superpotência na área da energia eólica. Agora, está a testar turbinas gigantes suspensas no ar

Ontem às 22:00