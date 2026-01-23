O que é o Donbass, o pedaço de terra ucraniano que Putin tanto deseja?

Há 1h e 41min

Os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia raramente concordam em alguma coisa. Mas, enquanto as suas delegações se reúnem em Abu Dhabi para a sua primeira reunião trilateral desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala à Ucrânia, as três partes parecem ter chegado à mesma conclusão: resta apenas uma questão a ser resolvida.

Essa questão é o território, nomeadamente a região oriental da Ucrânia conhecida como Donbass. E, com base nos comentários feitos antes da reunião, é improvável que seja resolvida.

"É tudo sobre a parte oriental do nosso país, é tudo sobre o território", disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, referindo-se à exigência de longa data — e anteriormente rejeitada — da Rússia de que Kiev renuncie às partes do Donbass que ainda controla.

Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha anunciado que um acordo está próximo, Zelensky reiterou na quinta-feira que a Ucrânia não está pronta para entregar partes do seu território à Rússia. E, após uma reunião com o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, na quinta-feira, o assessor do Kremlin, Yury Ushakov, deixou claro que a Rússia também não está disposta a fazer concessões.

Ele advertiu que não haveria qualquer acordo a longo prazo "sem resolver a questão territorial", repetindo a ameaça de que a Rússia continuaria a perseguir os seus objetivos "no campo de batalha" até que um acordo fosse alcançado.

O que é a região de Donbas?

Conhecidas coletivamente como Donbass, as duas regiões ricas em carvão do leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk, costumavam ser o coração industrial da Ucrânia.

Potência na produção de aço, a região está bem conectada ao Mar de Azov por rios e canais artificiais. Também é conhecida pelos seus solos agrícolas férteis e ricos depósitos minerais.

Uma mulher de Konstyantinivka espera num autocarro para ser retirada para mais a oeste, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, em 2 de junho de 2025 (Florent Vergnes/AFP/Getty Images)

Por que Putin a quer?

O presidente russo, Vladimir Putin, não escondeu o facto de que não acredita que a Ucrânia tenha o direito de existir como um país independente, rejeitando a soberania que conquistou em 1991 após o colapso da União Soviética.

Ele afirmou que a Ucrânia e os ucranianos fazem parte de uma “Rússia histórica” maior e acusou repetidamente, sem qualquer evidência, Kiev de cometer “genocídio” contra os russófonos na Ucrânia.

Historicamente, o Donbass era a parte mais "russa" da Ucrânia, com uma significativa população de língua russa a viver lá. E foi no Donbass que a missão de Putin para desestabilizar e conquistar a Ucrânia começou em 2014.

Como começou o conflito?

Em 2014, a Rússia anexou ilegalmente a península ucraniana da Crimeia, no sul do país, após uma operação militar secreta liderada por soldados russos altamente treinados que não usavam insígnias.

Ao mesmo tempo, a Rússia começou a apoiar e fornecer armas aos separatistas pró-russos no Donbass, ajudando-os a tomar o controlo de partes de Luhansk e Donetsk, incluindo as suas capitais regionais, do que era então um exército ucraniano mal preparado e pouco motivado.

A Rússia sempre afirmou que não tinha soldados no terreno, mas os Estados Unidos, a NATO e as autoridades ucranianas afirmam que o governo russo abasteceu os separatistas, prestou-lhes apoio consultivo e informações e incorporou os seus próprios oficiais nas suas fileiras.

Num incidente particularmente horrível, os separatistas utilizaram um míssil terra-ar Buk da era soviética fornecido pela Rússia para abater um voo civil MH17, matando 298 pessoas. Moscovo negou repetidamente a responsabilidade, mas um tribunal holandês considerou dois russos e um separatista ucraniano culpados de homicídio em massa pelo seu envolvimento na destruição do MH17.

Durante quase oito anos, uma guerra de baixa intensidade fervilhou ao longo das linhas da frente no Donbass, ceifando a vida de cerca de 14.000 pessoas, de acordo com dados ucranianos.

Então, em fevereiro de 2022, Putin anunciou que a Rússia reconheceria as chamadas República Popular de Donetsk (DPR) e República Popular de Luhansk (LPR) como Estados independentes.

Três dias depois, lançou uma invasão em grande escala à Ucrânia.

Como é que a Rússia tentou tomar o Donbass?

Putin passou quase 12 anos a tentar tomar o controlo do Donbass por meios militares.

Mas, embora as forças armadas russas superem em muito as ucranianas em termos de efetivos e armamento, Moscovo não conseguiu até agora tomar a região na sua totalidade. Embora as tropas russas controlem quase toda a região de Luhansk, só conseguiram tomar 70% de Donetsk, apesar de terem dedicado enormes recursos à luta.

É a parte restante de Donetsk que a Rússia está determinada a que a Ucrânia ceda. Cerca de dois terços desse território são controlados pela Ucrânia, enquanto um terço é uma terra de ninguém onde os combates continuam.

Putin e os seus assessores têm ameaçado repetidamente tomar o território à força se Kiev não o ceder. Mas o progresso ao longo da linha da frente tem sido muito lento e dispendioso. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, disse na semana passada que cerca de 20.000 a 25.000 soldados russos estão a ser mortos todos os meses. A Rússia não divulga os seus números de baixas.

O Instituto para o Estudo da Guerra, um observatório de conflitos com sede nos Estados Unidos, estima que, ao ritmo atual, a Rússia levaria mais um ano e meio para tomar o controlo das partes restantes da região de Donbass, que ainda estão sob o domínio de Kiev.

Uma mulher chora enquanto militantes pró-Rússia desfilam para marcar a independência das regiões de Donetsk e Luhansk da Ucrânia, em Donetsk, em 25 de maio de 2014 (Alexander Khudoteply/AFP/Getty Images)

O que significaria para a Ucrânia perder o Donbass?

Zelensky tem repetidamente enfatizado que concessões territoriais permanentes não são negociáveis. Mesmo que os ucranianos votassem a favor de ceder as suas terras — o que é improvável, de acordo com as sondagens de opinião pública —, o acordo ainda seria ilegal segundo o direito internacional, que proíbe o uso da força para conquistar o território de outro Estado.

Em vez disso, Kiev, apoiada pelos europeus, indicou que estaria disposta a reconhecer a realidade atual no terreno num potencial acordo de cessar-fogo, a fim de parar as mortes.

Isso provavelmente significaria congelar o conflito ao longo das linhas de frente existentes e, essencialmente, desistir de tentar recuperar o seu território enquanto o cessar-fogo estiver em vigor.

Mas perder o resto do Donbass também tornaria a Ucrânia muito mais vulnerável a qualquer agressão russa futura. A área contém o "cinturão fortificado" de cidades industriais, ferrovias e estradas que formam a espinha dorsal da defesa da Ucrânia e abastecem a linha de frente.

Kiev passou anos a fortificar esta área e perdê-la deixaria o resto do leste da Ucrânia totalmente exposto.

O que foi proposto?

Os detalhes da última proposta não foram divulgados, com Zelensky a dizer que a reunião em Abu Dhabi poderia fornecer "variantes".

Mas o líder ucraniano disse em dezembro que uma proposta apresentada pelos EUA era criar uma "zona económica livre" nas partes da região de Donbass que ainda estão sob o controlo da Ucrânia. Zelensky disse que a proposta prevê a retirada da Ucrânia dessas áreas em troca de garantias de segurança.

Os EUA não revelaram quaisquer detalhes sobre a proposta e não é claro se a Rússia a aceitaria — as palavras de Ushakov sobre o território antes da reunião em Abu Dhabi não indicaram uma vontade de compromisso.

Como é a vida sob a ocupação russa no Donbass?

Organizações internacionais de direitos humanos e sobreviventes que conseguiram escapar, bem como autoridades ucranianas e organizações de comunicação social, incluindo a CNN, relataram inúmeras violações dos direitos humanos nas regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

As alegações incluem detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados, tortura, violência sexual e uma repressão total dos direitos civis. A Rússia nega as acusações, apesar das amplas provas.

O último relatório das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos na Ucrânia, publicado em novembro, avaliou que "as autoridades de ocupação russas continuaram a restringir os direitos dos civis e a violar disposições fundamentais do direito internacional humanitário".

Os ucranianos que vivem sob a ocupação russa disseram à CNN que estão a ser forçados a aceitar passaportes russos ou correm o risco de perder as suas casas, que os seus filhos estão a ser doutrinados nas escolas e em campos especiais de "reeducação" e que qualquer tentativa de resistência é punida com violência.