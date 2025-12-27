Ataque russo faz dois mortos e mais de 20 feridos em Kiev. Um terço da capital ucraniana está sem energia

CNN Portugal , (notícia atualizada às 14:20)
27 dez 2025, 08:51
Ataque russo deixa rasto de destruição em Kiev (AP)

Ataque ocorre na véspera de conversações entre a Ucrânia e os Estados Unidos para o fim do conflito

Pelo menos duas pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas esta madrugada após um ataque russo com mísseis e drones na capital ucraniana, Kiev, na véspera de conversações entre a Ucrânia e os Estados Unidos.

Explosões foram ouvidas durante várias horas em Kiev, quando mísseis balísticos e drones atingiram diferentes pontos da cidade, desde o início da madrugada até ao amanhecer. 

De acordo com o presidente ucranino, Volodymyr Zelensky, a Rússia lançou 500 drones e 40 mísseis durante a noite, atingindo infraestrutura energética e civil. "Em algumas áreas da capital e da região, não há eletricidade nem aquecimento", adiantou.

Como consequência do ataque, um terço das casas em Kiev está sem aquecimento, informou o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha.

O bombardeamento ocorre numa altura em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se prepara para um encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, amanhã, na Florida.

A ideia será negociar o plano de 20 pontos para a paz na Ucrânia, proposto pelos EUA e entretanto reformulado pela delegação ucraniana.

"O plano de 20 pontos em que estamos a trabalhar está 90% concluído. A nossa tarefa é garantir que tudo está 100% pronto", declarou Volodymyr Zelebsky.

A primeira versão de 28 pontos da Casa Branca, conhecida há mais de um mês, contemplava as principais exigências de Moscovo, incluindo cedências territoriais da Ucrânia, que teria de abdicar dos seus planos militares e da adesão à NATO.

A versão revista de Kiev propõe um congelamento das linhas da frente sem oferecer uma solução imediata para as questões territoriais.

Além disso, o texto abandona duas exigências essenciais do Kremlin: a retirada das tropas ucranianas da região do Donbass, no leste do país, e um compromisso juridicamente vinculativo da Ucrânia de não aderir à NATO.

Temas: Guerra na Ucrânia Ucrânia Rússia Ataque russo

