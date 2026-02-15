Antigo ministro ucraniano suspeito de corrupção detido quando tentava sair do país

CNN , Sophie Tanno e Svitlana Vlasova
Há 2h e 24min
Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Lusa

Antigo ministro está envolvido no caso Midas, uma investigação sobre corrupção no setor energético da Ucrânia, que desencadeou uma grande crise política no ano passado

Um antigo ministro da Energia da Ucrânia foi detido este domingo, quando tentava sair do país, por suspeitas de ligação a um grande escândalo de corrupção.

Em comunicado, o Gabinete Anticorrupção da Ucrânia (NABU) afirmou que os seus investigadores "detiveram o ex-ministro da Energia no âmbito do caso Midas", referindo-se a uma ampla investigação sobre corrupção no setor energético da Ucrânia, que desencadeou uma grande crise política no ano passado.

"As ações de investigação iniciais estão em curso, conduzidas de acordo com as exigências da lei", acrescentou o NABU, sem mencionar o nome do antigo ministro.

De acordo com o Kyiv Independent, trata-se do antigo ministro Herman Halushchenko. Segundo o Pravda, Halushchenko foi detido quando estava de viagem num comboio.

O escândalo, que gira em torno de alegados subornos de empreiteiros, incluindo os que trabalham na proteção de infraestruturas energéticas críticas, levou tanto o ministro da Energia em funções como um ex-ministro a demitirem-se no ano passado a pedido do presidente, Volodymyr Zelensky. Ambos negaram as acusações.

O chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, também apresentou a demissão na sequência do escândalo.

Segundo os investigadores, cerca de 100 milhões de dólares foram desviados por empresas estatais, incluindo a Energoatom, que opera as centrais nucleares da Ucrânia, que pagaram a outras empresas por serviços de reforço da segurança em locais estratégicos.

Na altura, o organismo anticorrupção da Ucrânia anunciou ter realizado buscas em dezenas de propriedades no âmbito da investigação.

As alegações de corrupção não são novidade na Ucrânia. Desde 2023 que o NABU abriu investigações sobre uma série de escândalos.

Em janeiro de 2024, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) afirmou ter descoberto um esquema de corrupção em grande escala na compra de armas pelas forças armadas do país, num total de quase 40 milhões de dólares.

Andrew Carey, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Temas: Guerra na Ucrânia Ucrânia Corrupção Ucrânia

Europa

02:45

Chefe da diplomacia europeia encerra Conferência de Segurança de Munique com recados para Putin

Há 5 min

Antigo ministro ucraniano suspeito de corrupção detido quando tentava sair do país

Há 2h e 24min
05:04

UE avisa que paz na Ucrânia não pode "recompensar" a Rússia nas negociações

Hoje às 14:32

GUERRA AO MINUTO | Rússia disponível para suspender ataques durante um único dia de eleições na Ucrânia

Hoje às 11:54
Mais Europa

Mais Lidas

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Hoje às 08:00

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

13 fev, 12:00

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

Ontem às 19:00

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Ontem às 12:08

Linhas elétricas subterrâneas sem apoio europeu podem acabar na fatura

13 fev, 08:41

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

13 fev, 06:50

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Hoje às 14:51

Estes pássaros mudaram o formato dos seus bicos durante o confinamento. Pode ser um caso de evolução rápida

Ontem às 12:00

Quando algo correu mal a 300 km/h: por dentro do mundo de reação milimétrica dos comboios de alta velocidade

Ontem às 22:00

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Hoje às 12:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55