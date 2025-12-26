Trump avisa Zelensky antes de encontro decisivo: "Ele não tem nada até que eu aprove"

26 dez 2025, 21:44

Declarações fortes a menos de dois dias de um encontro em Mar-a-Lago

Foi pouco depois de a Axios publicar uma entrevista com o presidente da Ucrânia que o POLITICO deu a conhecer uma conversa com o presidente dos Estados Unidos.

Depois de Volodymyr Zelensky se mostrar confiante na antecâmara da reunião que vai ter com Donald Trump em Mar-a-Lago este domingo, o presidente norte-americano veio mostrar quem manda, apresentando-se como o verdadeiro árbitro e decisor de qualquer acordo de paz.

À margem desse mesmo encontro na sua residência pessoal na tropical Florida, Donald Trump deixou a entender ao POLITICO que a esperança ucraniana pode não significar nada.

“Ele não tem nada até que eu aprove”, sublinhou, reavivando a postura de autoridade sobre a Ucrânia que tem vindo a mostrar por várias vezes, incluindo na visita em que, em conjunto com JD Vance, humilhou Volodymyr Zelensky em plena Sala Oval.

Agora, com o presidente da Ucrânia a caminho com um plano de paz renovado com 20 pontos, incluindo uma zona desmilitarizada para agradar às exigências dos Estados Unidos, o tónico acaba de ficar mais pesado.

“Penso que vai correr bem com ele. Penso que vai correr bem com [Vladimir] Putin”, acrescentou Donald Trump, que se disse confiante para o encontro com Volodymyr Zelensky.

Depois disso, espera, seguir-se-á uma conversa com o presidente da Rússia, o que deverá acontecer “em breve, assim que eu quiser”.