Trump avisa Zelensky antes de encontro decisivo: "Ele não tem nada até que eu aprove"

António Guimarães
26 dez 2025, 21:44
Donald Trump e Volodymyr Zelensky (Alex Brandon/AP)

Declarações fortes a menos de dois dias de um encontro em Mar-a-Lago

Foi pouco depois de a Axios publicar uma entrevista com o presidente da Ucrânia que o POLITICO deu a conhecer uma conversa com o presidente dos Estados Unidos.

Depois de Volodymyr Zelensky se mostrar confiante na antecâmara da reunião que vai ter com Donald Trump em Mar-a-Lago este domingo, o presidente norte-americano veio mostrar quem manda, apresentando-se como o verdadeiro árbitro e decisor de qualquer acordo de paz.

À margem desse mesmo encontro na sua residência pessoal na tropical Florida, Donald Trump deixou a entender ao POLITICO que a esperança ucraniana pode não significar nada.

“Ele não tem nada até que eu aprove”, sublinhou, reavivando a postura de autoridade sobre a Ucrânia que tem vindo a mostrar por várias vezes, incluindo na visita em que, em conjunto com JD Vance, humilhou Volodymyr Zelensky em plena Sala Oval.

Agora, com o presidente da Ucrânia a caminho com um plano de paz renovado com 20 pontos, incluindo uma zona desmilitarizada para agradar às exigências dos Estados Unidos, o tónico acaba de ficar mais pesado.

“Penso que vai correr bem com ele. Penso que vai correr bem com [Vladimir] Putin”, acrescentou Donald Trump, que se disse confiante para o encontro com Volodymyr Zelensky.

Depois disso, espera, seguir-se-á uma conversa com o presidente da Rússia, o que deverá acontecer “em breve, assim que eu quiser”.

Temas: Guerra na Ucrânia Rússia Donald Trump Volodymyr Zelensky Ucrânia

E.U.A.

Mulher morta durante operação de agentes de imigração em Minneapolis, EUA

Ontem às 21:50
03:18

"O direito internacional é direcionado por quem tem a força e faz-se através de uma submissão voluntária" de "quem não tem poder"

Ontem às 21:03
04:51

"Os EUA têm o espaço que a Europa lhes deram - que foi todo"

Ontem às 21:01

EUA identificaram o próximo alvo a abater na Venezuela

Ontem às 15:18
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41