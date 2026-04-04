Rússia voltou a reivindicar controlo de uma região do leste da Ucrânia. A realidade é bem diferente

4 abr, 19:59

Ucrânia ridicularizou a alegação de que toda a região de Lugansk estaria agora sob controlo russo: "A linha da frente praticamente não se mexeu nos últimos seis meses. Parece uma partida de 1 de abril."

Esta semana, pela terceira vez desde a invasão em larga escala da Ucrânia, a Rússia anunciou ter ocupado por completo a região ucraniana de Lugansk.

O exército russo controla quase toda a região de Lugansk – uma das quatro regiões do leste que Moscovo procura anexar ilegalmente – desde o primeiro ano do conflito.

Não é claro por que razão a Rússia sentiu a necessidade de anunciar – novamente – que as suas forças “concluíram a libertação de todo o território da República Popular de Lugansk”, como denomina a região.

Segundo explicam os analistas ouvidos pela CNN, o Ministério da Defesa russo tem o hábito de exagerar os avanços quando as linhas da frente praticamente não mudam.

Os avanços russos na Ucrânia diminuíram nos primeiros três meses deste ano para cerca de cinco quilómetros por dia, em comparação com os 11 quilómetros do primeiro trimestre de 2025, segundo relatórios de observadores de guerra, incluindo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede em Washington. E, em algumas partes do campo de batalha, os ucranianos obtiveram avanços.

A Ucrânia ridicularizou a alegação de que toda a região de Lugansk estaria agora sob controlo russo.

"A linha da frente praticamente não se mexeu nos últimos seis meses. Parece uma partida de 1 de abril", comparou o porta-voz militar ucraniano, Victor Tregubov.

Soldados russos fotografados antes de serem enviados para a região de Lugansk, em novembro de 2024. Arkadii Budnitskii/Anadolu/Getty Images

O Terceiro Corpo de Exército da Ucrânia, encarregado da defesa de Lugansk, afirmou que os russos lançaram, sem sucesso, 144 tentativas de ataque a duas aldeias nas suas tentativas de concluir a captura da região.

No mesmo dia da declaração do Ministério da Defesa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já deveria ter ordenado a retirada das forças ucranianas de toda a região do Donbass, alegando que a retirada era necessária para pôr fim à "fase quente" da guerra.

A região do Donbass inclui Lugansk e Donetsk - cerca de 20% das quais, segundo as forças armadas ucranianas, ainda estão sob controlo ucraniano.

"As alegações do Kremlin sobre a tomada de [Lugansk] em 2025 e 2026 estão a exagerar as mudanças mínimas na frente de batalha de forma a criar a falsa impressão de que as forças russas estão a avançar rapidamente em vários setores do campo de batalha", declarou o Instituto para o Estudo da Guerra, após a mais recente declaração russa.

"As alegações do Kremlin de que as forças russas estão a avançar rapidamente em vários setores do campo de batalha em 2025 e 2026 estão a exagerar as mudanças mínimas na frente de batalha para criar a falsa impressão de que as forças russas estão a avançar rapidamente em vários setores do campo de batalha", acrescentou o instituto, após a mais recente declaração russa.

"O anúncio da Rússia teve como objetivo retratar as defesas ucranianas como estando à beira do colapso, obrigando os Estados Unidos e outros parceiros da Ucrânia a ceder desnecessariamente território que as forças russas dificilmente conseguirão conquistar militarmente a médio prazo, se é que o conseguirão”, concluiu o instituto.

A "libertação" de Lugansk já tinha sido reivindicada em 2022 e novamente em junho passado, quando o governador de Lugansk nomeado pelo Kremlin, Leonid Pasechnik, afirmou que "100%" da região estava sob o controlo das forças russas.

Drones ucranianos atacaram esta semana tanques de combustível e depósitos de munições russos a 100 quilómetros da linha da frente. Yan Dorbronosov/Reuters

Em outubro, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia tinha apenas 0,13% da região para capturar.

Na última semana, drones ucranianos atacaram tanques de combustível e depósitos de munições russos a cerca de 100 quilómetros das linhas da frente em Lugansk, bem como um sistema de defesa aérea russo a mais de 130 quilómetros da fronteira da região, de acordo com vídeos geolocalizados.

Num panorama mais abrangente, as forças ucranianas obtiveram os seus ganhos mais significativos durante o inverno desde a incursão na região russa de Kursk, em 2024. O seu maior progresso ocorreu no sul, onde conquistaram cerca de 400 quilómetros quadrados em Zaporizhzhia – outra região reivindicada pela Rússia.

As forças ucranianas também recuperaram pelo menos 180 quilómetros quadrados em Kupiansk e arredores, no norte, em dezembro, e mantiveram, em grande parte, as áreas conquistadas, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra..

O comandante-chefe da Ucrânia, o general Oleksandr Syrskyi, afirmou na semana passada que as forças ucranianas estão a dar prioridade aos contra-ataques em áreas onde as forças russas são mais vulneráveis.

“O inimigo está a jogar de acordo com as nossas regras. É forçado a ajustar-se e a concentrar os seus esforços onde estamos a avançar”, disse Syrskyi.

O objetivo é forçar os militares russos a realocar as tropas em diferentes áreas para responder aos ataques, tal como os russos têm tentado destabilizar as defesas ucranianas.

No final do mês passado, Yuri Podolyaka, um conhecido blogger militar pró-Kremlin com quase três milhões de seguidores no Telegram, manifestou dúvidas sobre a capacidade das forças russas para inverter uma situação desfavorável no campo de batalha nos próximos meses e queixou-se dos contra-ataques ucranianos, que têm sido “bastante bem sucedidos”.

Militares da 154.ª Brigada das Forças Armadas da Ucrânia participam num exercício militar no dia 4 de abril. Serhii Korovainyi/Reuters

Segundo Yuri Podolyaka, as forças ucranianas estavam a “superar” as forças russas na sua capacidade de adaptação, e a liderança militar em Moscovo não conseguiu adaptar-se aos drones intercetores ucranianos, que são mais avançados.

A Ucrânia está também a tentar tirar partido da dimensão das perdas russas.

“As perdas russas neste mês de março atingiram o seu nível mais elevado desde o início da guerra”, afirmou Zelensky na sexta-feira.

“Os nossos ataques com drones, por si só, resultaram em 33.988 militares russos mortos ou gravemente feridos, enquanto a artilharia e outros ataques eliminaram outros 1.363 ocupantes russos.”

“Isto significa mais de 35.000 baixas russas em apenas um mês”, salientou Zelensky.

“Os avanços russos diminuíram significativamente, à medida que as forças russas continuam a sofrer perdas de pessoal e a depender cada vez mais de infantaria mal treinada e mal equipada para obter ganhos”, observou o Instituto para o Estudo da Guerra na semana passada.

No entanto, a Ucrânia também enfrenta uma grave escassez de pessoal em muitas partes da linha da frente, e Zelensky manifestou preocupação de que a guerra no Médio Oriente possa levar a uma menor disponibilidade de armamento americano, especialmente mísseis de defesa aérea – centenas dos quais foram enviados para defender os países do Golfo.