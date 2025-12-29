Rússia acusa Ucrânia de atacar residência de Putin e promete mudar a "posição negocial"

CNN , Issy Ronald, Daria Tarasova-Markina e Darya Tarasova
29 dez 2025, 15:52
Vladimir Putin (Vyacheslav Prokofyev/AP)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou imediatamente o alegado ataque com drones, considerando-o “uma invenção completa ” da Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia alegou que um ataque de um drone ucraniano tinha como alvo uma das residências do presidente Vladimir Putin, esta segunda-feira, numa alegação que foi imediatamente rejeitada por Kiev.

Na sequência do alegado ataque na região de Novgorod, Sergei Lavrov afirmou que “a posição negocial da Rússia será revista” nas conversações de paz em curso para pôr fim à invasão da Ucrânia por Moscovo. Lavrov disse que não houve danos ou vítimas do incidente, mas que os militares russos selecionaram alvos para “ataques de retaliação”.

Parecia estar a referir-se à residência presidencial de Valdai, fortemente fortificada, situada nas margens do lago Valdai, em Novgorod Oblast, no noroeste da Rússia. Lavrov não confirmou que Putin se encontrava em Novgorod nessa altura.

Zelensky salientou que a alegação surgiu um dia depois de se ter reunido com o Presidente dos EUA, Donald Trump, durante quase três horas na Florida.

Embora as conversações não tenham produzido um grande avanço, os dois líderes concordaram na última versão do plano de paz que os EUA garantiriam a segurança ucraniana por 15 anos, com a opção de estender essas garantias, disse Zelensky na segunda-feira.

"A Rússia está de novo a fazer isso, usando declarações perigosas para minar todas as conquistas dos nossos esforços diplomáticos partilhados com a equipa do Presidente Trump. Continuamos a trabalhar em conjunto para aproximar a paz", afirmou Zelensky no X.

“Embora os russos estejam a espalhar falsificações para justificar os seus ataques à Ucrânia e o prolongamento desta guerra, os principais serviços de informação do mundo devem ter a informação verdadeira”, acrescentou Zelensky noutro post do X, após conversas com líderes europeus na segunda-feira.

Lavrov também disse que as defesas aéreas russas abateram 91 drones. A Rússia não tenciona retirar-se das negociações para pôr termo à guerra na Ucrânia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, fez eco dos comentários de Zelensky e exortou o mundo a “condenar as declarações provocatórias da Rússia que visam fazer descarrilar o processo de paz”. Numa publicação no X, Sybiha afirmou que a Ucrânia ataca apenas alvos militares legítimos no território russo. As alegações russas “fabricadas” sobre um suposto ataque à residência de Putin foram feitas apenas como um “pretexto e uma falsa justificação para os novos ataques da Rússia contra a Ucrânia”, escreveu.

Putin informou Trump sobre o alegado ataque de drones numa chamada entre os dois líderes na segunda-feira, e disse à Casa Branca que a Rússia está a rever a sua posição sobre as negociações de paz como resultado, de acordo com a rádio estatal russa, citando uma chamada com o assessor do Kremlin Yuri Ushakov.

Ushakov afirmou que Trump ficou “chocado” e “indignado” com o relatório que recebeu de Putin, informou a rádio estatal russa.

Questionada pela CNN para comentar o alegado ataque, a Casa Branca reeditou uma declaração anterior dizendo que Trump na segunda-feira “realizou uma chamada positiva com o presidente Putin sobre a Ucrânia”. A declaração não continha um resumo do telefonema.

Temas: Guerra na Ucrânia Rússia Vladimir Putin Ucrânia

Europa

