Os F-16 ucranianos têm um novo sensor e estão a destruir os mísseis russos em "modo silencioso"

26 dez 2025, 16:33

Novo sistema de sensores instalado nos caças ucranianos permite abater alvos em movimento com maior precisão e sem deixar rasto

A Ucrânia está a melhorar consideravelmente a interceção de mísseis russos e a explicação pode ser o novo sistema de sensores dos F-16.

Trata-se do sistema de mira avançado Sniper (Sniper pod, na designação em inglês) que está acoplado à aeronave e permite melhorar a deteção dos alvos através de um laser que “ilumina” o alvo a abater, de acordo com a Euromaidan Press.

Além de facilitar o trabalho do piloto, o Sniper pod é um sensor passivo, o que significa que não emite qualquer tipo de radiação, tornando o F-16 invisível aos radares russos. Embora o radar APG-66(V)2A, montado no nariz do caça, continue a ser o seu sensor principal, a nova ferramenta é importante uma vez que permite ao piloto desligar o radar e ficar em modo “silencioso” ao mesmo tempo que ataca o inimigo.

For the first time, Ukrainian Air Force F-16s are equipped with Sniper/PANTERA Targeting Pods, allowing the Falcons to use laser-guided weapons.



The pods initially appear to support the use of APKWS rockets for drone hunting, but also give Ukrainian F-16s a powerful new sensor. pic.twitter.com/LSw4GK8qEH — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 9, 2025

Com o novo sistema, os F-16 desbloqueiam ainda uma nova capacidade. Ou seja, os pilotos podem ter na mira um alvo em movimento com maior facilidade, mantendo o laser do Sniper pod apontado durante o tempo que for necessário e alterando o destino do ataque, se necessário.

Na noite de 22 de dezembro a nova aquisição fez um brilharete quando as forças ucranianas defenderam várias cidades dos mísseis de cruzeiro russos, “principalmente” devido aos caças F-16, disse o coronel Yurii Ihnat, chefe de comunicações daquele ramo das Forças Armadas ucranianas, ao Ukrainian Pravda. Foram abatidos 34 de 35 mísseis russos.

Com a ajuda dos aliados, nomeadamente de Bélgica, Dinamarca, Países Baixos e Noruega, a Ucrânia recebeu cerca de 50 caças F-16 supersónicos.