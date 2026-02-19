Polónia avisa Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Há 1h e 9min

Primeiro-ministro do país afirma que novo projeto de minas é "crucial" para a segurança do território

O primeiro-ministro polaco admitiu esta quinta-feira que o país poderá vir a colocar minas antipessoais ao longo da sua fronteira em apenas 48 horas caso surja uma ameaça. O anúncio foi feito um dia antes de a Polónia tornar efetiva a sua saída da Convenção de Ottawa.

O tratado internacional proíbe a produção e a utilização de minas antipessoais. No entanto, vários países europeus vizinhos da Rússia - com exceção da Noruega - têm vindo a abandonar o acordo, invocando preocupações com a segurança na região.

Segundo Donald Tusk, Varsóvia pretende integrar este tipo de armamento no projeto de defesa fronteiriça "East Shield", destinado a reforçar a proteção das fronteiras com a Bielorrúsia e com o enclave russo de Kaliningrado.

"Estamos a finalizar este projeto de minas, que é crucial para a nossa segurança, para a segurança do nosso território e da nossa fronteira", afirmou o chefe de governo numa conferência de imprensa.

Já em dezembro, o vice-ministro da Defesa Pawel Zalewski tinha afirmado que Varsóvia iria retomar a produção de minas antipessoais - algo que não acontecia desde o fim da Guerra Fria - com o objetivo de as instalar na fronteira oriental e, potencialmente, exportá-las para a Ucrânia.

A Polónia iniciou formalmente o processo de retirada da Convenção de Ottawa em agosto de 2025. O período de seis meses previsto no tratado termina a 20 de fevereiro, data em que a saída do país passa a ser oficial.