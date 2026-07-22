De um produto da era soviética para um general de uma nova geração: o que significa a grande mudança na Ucrânia

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Problemas de liderança e de popularidade estão na origem da decisão de Volodymyr Zelensky

Para uma guerra que impôs mudanças tão radicais no campo de batalha, a permanência de Oleksandr Syrskyi, de 60 anos, como comandante supremo da Ucrânia tornou-se uma anomalia. Não se trata de preconceito por idade, mas sim de um reflexo da mentalidade do chefe militar ucraniano recentemente demitido.

Neste contexto, a decisão do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de substituir Syrskyi por Mykhailo Drapatyi, de 43 anos - um general mais novo de uma nova geração de líderes militares - parece talvez tardia.

Syrskyi era um produto da era soviética e trouxe para os primeiros anos da guerra uma persistência obstinada e brutal, aliada a lampejos de brilhantismo estratégico. Adequava-se à necessidade inicial da Ucrânia de igualar, e ocasionalmente superar, um inimigo maior e mais violento. A defesa de Kiev em 2022, a rápida retoma da região de Kharkiv ainda nesse ano e a súbita invasão de Kursk - na própria Rússia - em 2024, tudo isto é mérito dele.

Mas a sua liderança foi também marcada por enormes perdas nas fileiras da Ucrânia. E, no final, as mesmas disputas políticas e a ambição desmedida que o levaram à ascensão acabariam por levá-lo à queda.

Syrskyi assumiu o cargo após o fracasso da contraofensiva de 2023, e o então comandante supremo, Valerii Zaluzhnyi, foi transferido para Londres como embaixador da Ucrânia. Muitos analistas sugerem que o fracasso resultou do facto de Syrskyi ter convencido Zelensky de que um ataque simultâneo contra a cidade de Bakhmut, a leste, e a frente de Zaporizhzhia, a sul, dividiria as defesas da Rússia. Em vez disso, a ofensiva dividiu a força do tão badalado ataque de verão de Kiev, que acabou por fracassar.

Syrskyi ascendeu ao poder também porque Zaluzhnyi talvez se tivesse tornado demasiado popular, com o seu rosto frequentemente estampado nas paredes dos cafés militares; sondagens mostravam que era muito mais popular do que qualquer outro. Assim, o fracasso no campo de batalha garantiu a sua saída.

Dois anos depois, uma situação semelhante repete-se: um conflito estratégico agudiza-se e leva Zelensky a - inicialmente - dispensar uma estrela em ascensão e popular, o ministro da Defesa Mykhailo Fedorov, de 35 anos. O principal disruptor, tinha entrado em conflito demasiado aberto com Syrskyi sobre as reformas, e Zelensky - também de forma demasiado aberta - teve de admitir que se tornara o árbitro entre os dois. Não se pode conduzir uma guerra destas, disse, com toda a razão. A destituição de Fedorov, um pioneiro na tecnologia e no recrutamento, provocou raros protestos nas ruas da Ucrânia.

A semana do melodrama seguiu um padrão familiar para Zelensky - uma reminiscência da crise de há um ano sobre o destino do gabinete anticorrupção da Ucrânia. Zelensky limitou os seus poderes e depois mudou de ideias, despedindo o seu chefe de gabinete devido a alegações de corrupção, tudo porque um movimento de protesto tinha corroído a sua aparência de invulnerabilidade. Zelensky parece não ter aprendido quase nada com este episódio. E o ciclo repetitivo - de acção, protesto e reacção - revela duas coisas sobre o momento atual da guerra na Ucrânia.

Em primeiro lugar, as Forças Armadas ucranianas sofreram uma mudança geracional esta terça-feira. O método de guerra de Syrskyi - grandes ataques frontais dispendiosos, embora não fossem a única forma viável de recuperar território - começava a parecer ultrapassado. O ataque de Fedorov aos métodos antigos - utilizando robôs, drones, automação e dados para determinar porque é que as tropas estavam feridas - fazia todo o sentido num país com uma desesperada escassez de soldados. Isto colocou a Ucrânia na vanguarda global da tecnologia dos campos de batalha.

Este novo exército não foi uma ideia exclusiva de Fedorov, mas tornou-se o seu principal defensor e, aos poucos, o rosto das vitórias alcançadas: as manchetes sobre resgates e ataques com robôs e o implacável número de baixas sofridas pelos ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia. Os sucessos foram da Ucrânia, mas também de Fedorov, que anunciou com entusiasmo a sua decisão de financiar a compra de drones no início deste ano.

É demasiado cedo para dizer se os drones e os robôs podem realmente substituir as tropas na linha da frente. A Ucrânia não tem grande escolha senão descobrir, e o tempo gasto a aprender esta lição proporcionou a Kiev uma pausa útil para se reagrupar e uma poderosa atualização tecnológica que Moscovo ainda tem de igualar. A guerra nunca mais será a mesma - até que alguém aprenda a desligar as máquinas. Mesmo agora, alguns estrategas defendem que a artilharia ainda desempenha um papel importante para travar os grandes avanços russos. Nem tudo do passado se torna obsoleto de um dia para o outro.

No entanto, a ascensão de Fedorov - deixando de lado os egos e as disputas - marcou uma mudança simples: os ucranianos mais jovens que combatem na guerra seriam liderados por generais com idades semelhantes às suas.

O novo comandante, Drapatyi, lutou nas linhas da frente mais difíceis da guerra, e um vídeo foi mesmo reutilizado na sua nomeação esta terça-feira, mostrando-o a conduzir um veículo blindado de transporte de pessoal através de uma barricada separatista pró-Rússia em 2014. Não é um novato, mas não é da geração de Syrskyi. Oito anos separam-no de Fedorov, com a sua mentalidade de hacker; 17 anos separam-no de Syrskyi, cujo apetite por unidades de assalto brutais lhe valeu a alcunha de "o Carniceiro".

Drapatyi adquiriu uma experiência semelhante à de Syrskyi na guerra, mas conquistou uma reputação de vitórias e reformas. Foi fundamental para travar a invasão inicial da Rússia em torno da cidade de Kryvyi Rih e, em seguida, supervisionou a sua derrota em Kherson, além de ter impedido os avanços russos posteriores na região de Kharkiv. Foi um dos primeiros defensores do uso de drones para criar uma "zona de morte" ao longo da linha da frente e imobilizar eficazmente o avanço russo. A sua liderança das forças terrestres testemunhou também uma reformulação estrutural e de liderança radical.

Os desafios da Ucrânia não desaparecem com a injeção de uma relativa juventude nos altos escalões. O país ainda carece de mão de obra, recursos financeiros e infraestruturas críticas para suportar o próximo inverno. Mas há novos talentos e manteve-se o foco em novas ideias e tecnologias que mudaram a narrativa da guerra e a sua dinâmica a seu favor. Nesse sentido, os últimos dias representaram uma pequena vitória. Contudo, o episódio oferece outra lição, menos edificante, para os ucranianos.

A conclusão é que, politicamente, Zelensky não gosta de perder o controlo da narrativa, quase tanto como não gosta de ver personalidades paralelas a ganhar popularidade. Em retrospetiva, todo o incidente era evitável; Zelensky poderia ter despedido Syrskyi uma semana antes - como parecia inevitável há meses, à medida que os rumores sobre as suas falhas ecoavam por Kiev. Em vez disso, a disputa pública entre o jovem Fedorov e o general mais velho levou Zelensky a manter a velha guarda leal.

Ao longo dos anos, Syrskyi revelou-se o operador político mais capaz, e talvez Zelensky temesse a perturbação que a sua saída provocaria no comando estabelecido. Ou estaria mais preocupado com a possibilidade de o jovem disruptor lhe impor uma mudança crucial de pessoal?

O instinto de Zelensky era abandonar a popular estrela em ascensão. Depois, as ruas explodiram em protestos consideráveis ​​- embora não maciços. E Zelensky iniciou a lenta e deliberada tarefa de inverter o rumo, com uma série de reuniões públicas com os principais comandantes militares - um fórum de discussão e uma espécie de audição para um cargo que Syrskyi claramente já tinha perdido.

É improvável que Zelensky tenha procurado este caminho prolongado para um resultado que poderia ter sido acelerado na semana passada. Ainda assim, o espectáculo do presidente esclarecido, ouvindo tanto o povo, particularmente a geração mais jovem, como os seus comandantes militares, mantém-se.

Não é claro qual o papel “proeminente” que foi oferecido a Fedorov no governo, ou se o aceitará. Isto tornou-se menos relevante: Zelensky mostrou aos seus aliados ocidentais e eleitores que ouve e que pode tornar permanentes as mudanças disruptivas. É apenas alterando o cenário do conflito que Kiev pode prejudicar Moscovo.

Mas uma curiosidade permanece: Zelensky disse uma vez que se sentaria na praia e beberia uma cerveja quando a guerra terminasse. De facto, é difícil imaginar porque é que ele ainda desejaria o cargo mais importante do país depois de se ter consolidado a paz verdadeira e “justa” que procura. Na Ucrânia em tempo de guerra, não existe um mecanismo real para o substituir, uma vez que as eleições válidas são praticamente impossíveis. Nesse sentido, ele é invulnerável. Ainda assim, continua extremamente obcecado com a sua popularidade, ao ponto de possíveis rivais, Zalyuzhnyi e Fedorov, serem descartados, apesar dos seus talentos - e notavelmente depois de ambos terem entrado em conflito com Syrskyi.

Zelensky tem sido o showman e o vendedor por excelência do esforço de guerra da Ucrânia na arena internacional. Mas estes vislumbres de fragilidade interna revelam uma sede presidencial em Bankova onde as más decisões - contra a corrupção e Fedorov - são tomadas rapidamente e depois desfeitas lentamente após pressão popular.

É a democracia em ação, sim, mas levanta a questão: quantas outras decisões erradas ficaram por contestar nos últimos quatro anos?