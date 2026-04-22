Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

CNN , Christiane Amanpour e Ivana Kottasová
Há 41 min
Volodymyr Zelensky (CNN Newsource)

Em declarações à CNN poucas horas depois de a União Europeia ter finalmente aprovado um empréstimo crucial de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia, Zelensky afirmou que obter esse dinheiro era uma questão de "vida ou morte" para o seu país

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu que a guerra no Irão desviou a atenção da agressão da Rússia contra o seu país, tendo afirmado à CNN que era um "grande risco" pensar que os esforços para pôr fim aos combates na Ucrânia só poderão recomeçar quando o conflito no Irão terminar.

Em declarações a Christiane Amanpour, da CNN, a partir do gabinete presidencial em Kiev, Zelensky afirmou esta quarta-feira que, embora as conversações técnicas com os Estados Unidos continuem a decorrer, não "vê oportunidade para se reunir… até que a questão, o caso do Irão, esteja encerrada".

Zelensky salientou que era um "desafio" o facto de a mesma equipa de negociadores norte-americanos – liderada pelo enviado dos EUA Steve Witkoff e pelo genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared Kushner – estar a liderar tanto as negociações sobre a guerra no Irão como na Ucrânia.

E afirmou que, embora compreenda que os Estados Unidos estejam atualmente focados na sua guerra contra o Irão, era importante não se esquecer da Ucrânia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O líder ucraniano afirmou que não era uma opção dizer que “falaremos sobre (a Ucrânia) um pouco mais tarde. … A Ucrânia não é ‘um pouco mais tarde’. A Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande que temos de encontrar uma forma de gerir isto em paralelo.”

Zelensky disse também à CNN que a guerra fez com que alguns fornecimentos de armas essenciais para a Ucrânia fossem interrompidos – especialmente mísseis antibalísticos, dos quais afirmou que a Ucrânia não estava a receber em quantidade suficiente devido à capacidade de produção limitada nos EUA.

Questão de vida e sobrevivência

Em declarações à CNN poucas horas depois de a União Europeia ter finalmente aprovado um empréstimo crucial de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia, Zelensky afirmou que obter esse dinheiro era uma questão de "vida ou morte" para o seu país.

O empréstimo, prometido a Kiev há meses, sofreu um longo atraso porque o primeiro-ministro húngaro cessante, Viktor Orbán, o estava a bloquear, exigindo que a Ucrânia reiniciasse o fluxo de petróleo russo para a Europa. A sua derrota esmagadora nas eleições legislativas húngaras da semana passada eliminou um dos obstáculos e, esta quarta-feira, o trânsito de petróleo através do troço ucraniano do oleoduto Druzhba foi retomado, tendo os embaixadores da UE dado um acordo preliminar ao empréstimo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Zelensky disse à CNN que, sem os fundos, a Ucrânia estava a ter dificuldades em fabricar a quantidade de armas que era capaz de produzir.

Ele deu o exemplo dos intercetores de drones, afirmando que a Ucrânia está atualmente a produzir cerca de mil unidades por dia – apesar de ter capacidade para fabricar 2000 por dia. "Mas não temos financiamento. É realmente uma questão de vida ou morte, de sobrevivência; para nos defendermos, precisamos muito deste dinheiro", disse ele à CNN.

Temas: Guerra na Ucrânia Guerra Ucrânia Rússia Irão
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

02:05

Zelensky reconhece desvio dos EUA para a questão iraniana mas "é importante não esquecer a Ucrânia"

Há 19 min

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Há 41 min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Hungria e Eslováquia dão luz verde a empréstimo de 90 mil milhões de euro a Kiev

Há 1h e 2min

Ucrânia está "mais forte no campo de batalha" do que há um ano: Kiev consegue agora abater até 90% dos drones e mísseis russos

Há 1h e 25min
Mais Europa

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

Ontem às 16:51

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

Ontem às 17:42

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

Ontem às 11:54

Centeno diz que mercado de trabalho em Portugal "não tem défice de flexibilidade" e admite que até haja "demasiada mobilidade" de empregos

Ontem às 17:03

Petição pela reforma dos professores aos 60 anos recolhe mais de 40 mil assinaturas em três dias

20 abr, 16:10
opinião
Anselmo Crespo

Este país não é para trabalhar, já não é para viver e muito menos para morrer

Ontem às 08:00

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

19 abr, 22:10

Euromilhões: esta é a chave que vale 145 milhões

Ontem às 20:26

Um acordo para pôr fim à guerra com o Irão parecia próximo, até que Trump fez o que os assessores lhe pediram que não fizesse

Ontem às 09:57

Porque Trump prolongou o cessar-fogo com o Irão

Hoje às 09:26

E vão quatro concertos cancelados na Europa: FC Basel recusa ceder estádio a Kanye West

20 abr, 15:47

Secretária de Estado da Saúde nomeia filho de presidente de hospital para o gabinete

Hoje às 07:44