Rússia ataca Kiev com vários tipos de mísseis e provoca incêndio em mosteiro no centro histórico

O autarca local, Vitali Klitschko, confirmou um incêndio na Catedral da Assunção
A Rússia voltou a atacar Kiev na madrugada desta segunda-feira com mísseis de cruzeiro, hipersónicos e balísticos.
De acordo com o autarca da capital ucraniana, os ataques provocaram um incêndio no centro histórico, mais concretamente no Mosteiro de Kyiv-Pechersk.
"Incêndio no recinto do Mosteiro de Kyiv-Pechersk. Incêndio no telhado da Catedral da Assunção", escreveu Vitali Klitschko no Telegram.
Klitschko disse também que há pelo menos cinco feridos na capital, que já foram hospitalizados.
❗️The Russian attack caused a fire in Kyiv-Pechersk Lavra. The roof of the Dormition Cathedral is on fire - Kyiv mayor.
This is the second attack on Lavra in 2026.
Russia believes Lavra to be the "center of Russian Orthodoxy". https://t.co/F9ddfKRSTj pic.twitter.com/tXXPhb410E
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 14, 2026