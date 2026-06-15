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Rússia ataca Kiev com vários tipos de mísseis e provoca incêndio em mosteiro no centro histórico

CNN Portugal , atualizado às 00:35
Há 1h e 7min
Mosteiro de Kyiv-Pechersk (Efrem Lukatsky/AP)
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O autarca local, Vitali Klitschko, confirmou um incêndio na Catedral da Assunção

A Rússia voltou a atacar Kiev na madrugada desta segunda-feira com mísseis de cruzeiro, hipersónicos e balísticos.

De acordo com o autarca da capital ucraniana, os ataques provocaram um incêndio no centro histórico, mais concretamente no Mosteiro de Kyiv-Pechersk.

"Incêndio no recinto do Mosteiro de Kyiv-Pechersk. Incêndio no telhado da Catedral da Assunção", escreveu Vitali Klitschko no Telegram.

Klitschko disse também que há pelo menos cinco feridos na capital, que já foram hospitalizados.

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Temas: Guerra na Ucrânia Guerra Ucrânia Kiev
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