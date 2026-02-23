"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"

CNN Portugal , BCE
Há 2h e 30min
Putin Zelensky

São declarações de Zelensky, que diz mais: "A Rússia quer impor ao mundo um modo de vida diferente". A guerra começou há quatro anos

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirma que o presidente russo, Vladimir Putin, “já iniciou” a Terceira Guerra Mundial com a invasão de larga escala da Ucrânia.

"Acredito que Putin já a iniciou (a Terceira Guerra Mundial). A questão é quanto território conseguirá tomar e como impedi-lo. A Rússia quer impor ao mundo um modo de vida diferente e mudar a vida que as pessoas escolheram para si”, afirmou Zelensky, numa entrevista à BBC, a propósito dos quatro anos da invasão russa em larga escala da Ucrânia.

Questionado sobre as exigências do Kremlin para um acordo de cessar-fogo, que incluem a cedência de 20% da região leste de Donetsk bem como territórios nas regiões a sul de Kherson e Zaporizhzhia, o presidente ucraniano disse que o que está em causa é muito mais do que “uma simples questão de território”.

“Vejo-o como um abandono - um enfraquecimento das nossas posições, um abandono de centenas de milhares de pessoas que lá vivem. É assim que o vejo. E tenho a certeza de que esta ‘retirada’ dividiria a nossa sociedade”, argumentou Volodymyr Zelensky.

Embora admita que essa cedência “provavelmente satisfaria” o presidente russo “durante algum tempo”, até porque, diz, “ele [Putin] precisa de uma pausa”, Zelensky acredita que, assim que o presidente russo “recuperasse”, o mais certo é que voltasse à carga, não se sabendo é onde.

“Onde é que ele iria a seguir? Não sabemos, mas é um facto que ele voltaria à guerra”, vincou o presidente ucraniano, insistindo que “travar Putin hoje e impedi-lo de ocupar a Ucrânia é uma vitória para o mundo inteiro”. 

“Porque Putin não vai parar na Ucrânia”, sublinhou.

Na entrevista à BBC, Zelensky é questionado sobre se acredita que Ucrânia vai conseguir recuperar todo o território que está agora nas mãos dos russos. “Vamos conseguir. Isso é absolutamente claro”, garantiu. “É apenas uma questão de tempo. Fazê-lo hoje significaria perder um número enorme de pessoas - milhões de pessoas - porque o exército russo é grande e compreendemos o custo de tais medidas. Não teríamos pessoas suficientes, estaríamos a perder pessoas. E o que é um território sem pessoas? Honestamente, nada.”

Temas: Guerra na Ucrânia Donald Trump Zelensky Volodymyr Zelensky Terceira Guerra Mundial

Europa

