MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"A ameaça dos mísseis balísticos só vai aumentar" e a Europa deu um passo em frente para criar um "escudo sólido"

João Sundfeld
Há 1h e 55min
(Foto: X/Zelensky)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Grupo tem como objetivo fortalecer a capacidade defensiva do continente e diminuir os custos de produção de sistemas anti-mísseis

Nove países europeus anunciaram esta segunda-feira uma coligação para ampliar as capacidades de defesa anti-mísseis balísticos da Europa. O anúncio foi feito em comunicado conjunto entre Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Ucrânia e Reino Unido.  

“Reconhecendo a crescente ameaça representada pelos mísseis balísticos e a importância cada vez maior das capacidades de defesa para a segurança do continente europeu, anunciamos o início do processo de criação de uma coligação antimísseis balísticos de caráter puramente defensivo”, diz o texto. “Manifestamos o nosso apoio ao seu principal projeto, com vista a avançar a um ritmo acelerado no desenvolvimento de uma capacidade antibalística”.  

No X (antigo Twitter), Volodymyr Zelensky agradeceu a Emmanuel Macron, presidente de França, por organizar o encontro entre os líderes dos diferentes países que contou com a presença de CEOs de empresas do ramo da defesa. O objetivo do grupo é fortalecer as capacidades de atuação europeia contra ameaças causadas por mísseis balísticos e criar o FREYJA, um novo sistema que será uma alternativa ao Patriot, feito pelos Estados Unidos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O projeto será desenvolvido pela Ucrânia com o apoio dos demais países. Este sistema será mais barato, mas, de acordo com o presidente ucraniano, não tem como objetivo substituir os utilizados atualmente.  

“É uma forma de reforçar a nossa defesa, criar um escudo sólido sobre toda a Europa e fazer tudo isto mais rapidamente e a um custo mais baixo”, escreveu no X. “Espero que, nos próximos 12 meses, possamos ver o FREYJA em pleno funcionamento. A ameaça dos mísseis balísticos a nível mundial só vai aumentar. Esta é uma das principais consequências das guerras da Rússia e do Irão. Por isso, o FREYJA tem de se tornar uma realidade”. 

Segundo o comunicado emitido por todos os países, a coligação pretende trabalhar junta para desenvolver a defesa europeia. Para isso, devem ser criados “grupos de trabalho técnicos conjuntos”, “requisitos operacionais comuns, grupos de trabalho técnicos conjuntos, mecanismos de governação claros e um roteiro para o desenvolvimento das primeiras capacidades operacionais” dos países envolvidos.  

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O anúncio ocorre em meio a recorrentes hostilidades entre Ucrânia e Rússia nas últimas semanas. Enquanto os russos têm atacado com frequência cidades relevantes no território europeu, os ucranianos enviaram drones a Moscovo e atingiram importantes refinarias de petróleo, o que está a causar uma crise de escassez de combustíveis que preocupa o Kremlin.  

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Guerra na Ucrânia Defesa europeia misseis Defesa anti-mísseis Russia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

Há 17 min
01:01

O momento em que uma jovem utiliza o seu corpo como um escudo para proteger a irmã durante um ataque da Rússia

Há 1h e 37min

"A ameaça dos mísseis balísticos só vai aumentar" e a Europa deu um passo em frente para criar um "escudo sólido"

Há 1h e 55min
01:01

Pedro Sánchez entrou num helicóptero para perceber a dimensão do pior fogo da história da Andaluzia

Há 3h e 34min
Mais Europa

Mais Lidas

Cientistas detetam indícios de que uma nova fronteira de placas tectónicas está a formar-se

Ontem às 16:00

Com queimaduras graves e semiconscientes. Casal britânico encontrado com vida no meio da área ardida em Almería

Ontem às 18:26

Portugal vai fugir a uma nova "cúpula de calor" na Europa. Vêm aí temperaturas "abaixo da média" e tempo "mais cinzento"

Ontem às 14:28

Herdade na Arrábida diz que é dona de cinco praias. Este processo em tribunal envolve um rei e uma rainha mas a decisão pode estar nas marés

Hoje às 07:00

"Não me faltas ao respeito. Falas bem comigo": Messi perdeu a cabeça com o árbitro português João Pinheiro

Ontem às 10:22

EDP alerta para burla altamente personalizada: usa nome, morada ou número de contribuinte verdadeiros do cliente

Hoje às 09:05

Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu

Hoje às 14:34

Organização do NOS Alive apresentou queixa à ASAE após anúncio de venda de convite publicado por jornalista da RTP

10 jul, 19:55

Morreu Sam Neill. Ator participou em Jurassic Park, Peaky Blinders e O Piano

Hoje às 07:18

Centcom anuncia que EUA usaram pela primeira vez drones marítimos unidirecionais nos ataques contra o Irão

Hoje às 07:49

Supercomputador chinês equipado com chips desenvolvidos no país supera modelos dos EUA no ranking global

Ontem às 11:00

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

9 jul, 07:04