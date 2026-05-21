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Semicondutores, drones e nitrocelulose: como a China ajuda o esforço de guerra da Rússia

CNN Portugal , PF
Há 49 min
Centenas de projéteis usados num monte perto da frente de batalha em Lyman (AP)
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A venda do último composto é feita através de subsidiárias da Norinco, um fabricante estatal de armamento, de modo a ocultar o rasto, disseram responsáveis ocidentais ao The Economist

A China continua a declarar-se neutra na guerra entre China e Rússia, mas tem ajudado Moscovo no seu esforço de guerra.

De acordo com o The Economist, Pequim é agora o maior fornecedor de drones FPV e seus componentes, muito utilizados na frente de batalha, do país liderado por Vladimir Putin.

A China é também um grande fornecedor de componentes microeletrónicos e semicondutores. Segundo o think tank Jamestown Foundation, citado pelo jornal, cerca de 90% de todas as máquinas-ferramenta importadas pela Rússia vêm da China.

Moscovo também depende fortemente de Pequim para o fornecimento de nitrocelulose, um composto altamente inflamável utilizado em projéteis de artilharia e mísseis, por exemplo.

A venda deste composto pela China à Rússia é feita através de subsidiárias da Norinco, um fabricante estatal de armamento, de modo a ocultar o rasto, disseram responsáveis ocidentais ao The Economist.

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Temas: Guerra na Ucrânia China Rússia Norinco
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