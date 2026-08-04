Lula liga para Putin, critica Conselho de Segurança da ONU e reforça importância do multilateralismo

João Sundfeld
Há 46 min
Lula Putin
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Presidente do Brasil conversou com o homólogo russo esta terça-feira durante cerca de uma hora, informou o governo brasileiro à CNN Portugal

Lula da Silva, presidente do Brasil, telefonou esta terça-feira para o seu homólogo russo, Vladimir Putin. Durante cerca de uma hora, além de assuntos comerciais relevantes para os dois países, os chefes de Estado discutiram a situação geopolítica nacional e a importância do multilateralismo. A ligação ocorreu enquanto a guerra movida pela Rússia contra a Ucrânia persiste desde 2022. 

"O presidente Lula expressou a sua deceção com a incapacidade do Conselho de Segurança da ONU em encaminhar uma solução para os conflitos e sublinhou a importância do diálogo entre as grandes potências em busca da paz", disse o governo brasileiro em comunicado enviado à CNN Portugal. "Nesse contexto, o presidente Lula ressaltou os aspetos humanitários dos conflitos, lamentando a perda de vidas humanas, inclusive civis".

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 e, desde então, os países ainda não chegaram a um acordo pelo cessar-fogo, apesar da pressão e de ameaças realizadas por Donald Trump no último ano. Segundo o The New York Times, entre 125 e 150 mil militares ucranianos morreram no conflito, número que sobe para 450 mil no caso russo.

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O país liderado por Vladimir Putin, inclusive, é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, cargo que garante o poder de veto a qualquer resolução votada pela instituição. Em 2022, a Rússia impediu a condenação da invasão ao território europeu.

Além disso, na ligação com Lula da Silva, os chefes de Estado "expressaram determinação de continuar trabalhando conjuntamente nos foros internacionais", assim como destacaram "o valor do multilateralismo, baseado em um mundo multipolar". 

O presidente brasileiro, por fim, reiterou o apoio do Brasil à candidatura de Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral da ONU. Atualmente, a função é desempenhada pelo antigo primeiro-ministro português António Guterres, cujo mandato chega ao fim este ano. Bachelet foi presidente do Chile durante dois mandatos e se destacou por medidas progressistas como a despenalização do aborto em casos específicos e a anulação da lei da amnistia de Pinochet. 

Brasil e Rússia mantém relações próximas há anos devido à importante relação comercial existente entre os países. Ambos são fundadores dos Brics, aliança comercial intergovernamental que visa o desenvolvimento dos países membros, colocando em causa a hegemonia dos Estados Unidos no comércio internacional. O bloco já discutiu a criação de uma moeda para substituir o dólar nas negociações comerciais, mas o projeto ainda não avançou. 

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Temas: Guerra na Ucrânia Brasil Russia Lula da Silva Putin
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